Da Fast & Furious 9 al nuovo 007 e Cats: ecco il nuovo listino Universal!

Daniel Craig in 007 No Time To Die

La Universal Pictures, dopo un inizio 2019 molto ricco, sta per affrontare una nuova stagione piena di titoli attesissimi dai fan, primo tra tutti il sequel Fast & Furious 9, ma spazio anche al remake di Cats, al nuovo film con Emilia Clarke e il nuovo 007, No Time To Die, l'ultimo con protagonista Daniel Craig. Ecco i film in uscita nel 2020 della Universal.

I più attesi: No Time To Die e Fast & Furious 9

No Time To Die, in arrivo nel 2020, segnerà il definitivo addio di Daniel Craig al suo fortunato James Bond. In Bond 25 ritroveremo uno 007 che ha lasciato l'attività di agente segreto e si sta godendo una vita decisamente più tranquilla in Giamaica. La ritrovata quiete viene sconvolta dall'amico Felix Leiter della CIA, che gli chiede aiuto. Uno scienziato, che è stato rapito, deve essere portato in salvo ma la missione si rivela ben più insidiosa rispetto del previsto. Bond è così costretto a mettersi sulle tracce di un pericoloso villain, armato di un nuovo dispositivo tecnologico. Diretto da Cary Fukunaga, nel film - qui potete vedere il trailer di No Time To Die - troviamo anche Ben Whishaw, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ana de Armas, Ralph Fiennes e Rami Malek nella parte del villain.

Fast & Furious 9 arriverà nel maggio 2020 e sarà diretto nuovamente da Justin Lin, all'interno della saga da Fast & Furious: Tokyo Drift del 2006. Per il momento poco si sa sulla trama del sequel, ma molte voci parlano di un possibile ritorno del personaggio di Paul Walker, Brian O'Conner, visto che probabilmente rivedremo anche Jordana Brewster nel ruolo di Mia, moglie di Brian e madre di suo figlio. Tra gli interpreti di Fast & Furious 9 ci saranno anche Charlize Theron, John Cena, Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson e Helen Mirren. New entry, l'attore Michael Rooker che comparirà nel ruolo di Buddy.

Fast & Furious: 10 elementi fondamentali di una saga inarrestabile

Commedie e musical: gatti e... Emilia Clarke!

Last Christmas: Emilia Clarke in una scena del film

Last Christmas avrà come protagonisti Emilia Clarke e Henry Golding nella parte di Kate e Tom nel progetto diretto dal regista Paul Feig. Al centro del racconto la storia di una giovane che prende una serie di scelte sbagliate e si ritrova per lavoro a interpretare un elfo in un negozio che vende oggetti di Natale tutto l'anno. Quando incontra Tom, un giovane che sembra perfetto per lei, Kate inizia a superare le tante barriere che ha costruito tra sé e gli altri. Durante il periodo di Natale, in cui Londra si trasforma, niente sembra però andare per il verso giusto per questa coppia.

Cats: una scena del film

Il musical Cats, invece, arriverà il 20 febbraio 2020 e sarà diretto dal premio Oscar Tom Hooper. Nel cast troviamo l'attore e conduttore James Corden, i premi Oscar Judi Dench e Jennifer Hudson, il cantante Jason Derulo, Idris Elba, il veterano Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson e Francesca Hayward, prima ballerina del Royal Ballet. Cats ha debuttato nel 1981 ed è uno degli show di maggior successo nella storia del teatro londinese e americano. Il musical si basa sul libro di T.S. Eliot intitolato Il libro dei gatti tuttofare e racconta le storie dei gatti che vivono nel quartiere di Jellicle. Gli animali si ritrovano in occasione di una ricorrenza che permetterà a uno di loro di venir scelto per entrare nel paradiso dei Jellicle Cats, chiamato Heaviside Layer. Durante l'evento arriveranno a sorpresa Grizabella, una gatta un tempo bellissima e ora abbandonata e disperata, e il malvagio Macavity.

Ecco il 2020 della Universal: