Un passo dal cielo 6: Giusy Buscemi ci racconta l’evoluzione del suo personaggio

Abbiamo intervistato Giusy Buscemi, interprete di Manuela nella nuova stagione di Un passo dal cielo, in onda ogni giovedì per otto prime serate su Rai 1.

Un passo dal cielo 6: Daniele Liotti e Giusy Buscemi

Puntuale ogni giovedì in prima serata è tornata Un passo dal cielo che, con la sua sesta stagione, riporta sul piccolo schermo le avventure di Francesco Neri, ex ispettore capo della forestale, che ritroviamo in procinto di lasciare i suoi monti per portare un branco di lupi in Slovenia. Dopo aver perso l'amore della sua vita, Emma, l'uomo ha infatti intenzione di lasciarsi tutto alle spalle per seguire quelli che erano i desideri della donna amata, ma un'imprevista vicenda lo porterà a riconsiderare la sua decisione per aiutare il capo della polizia, Vincenzo, a far luce sull'intricato caso di una donna trovata gravemente ferita nel Bosco. Intorno alla vicenda principale ruotano, come nelle precedenti stagioni, tante altre storie e una di questa è quella di Manuela, sorella di Vincenzo, tornata dal fratello per celebrare il suo matrimonio con Antonio, un uomo all'apparenza perfetto ma dal comportamento molto poco chiaro. Abbiamo avuto l'occasione di intervistare Giusy Buscemi, interprete di Manuela, che ci ha parlato dell'evoluzione del suo personaggio e del ritorno sul set di una serie così amata e longeva.

La video intervista a Giusy Buscemi

La crescita di Manuela

Un passo dal cielo 6: Giusy Buscemi in una foto di scena

Abbiamo chiesto a Giusy Buscemi di raccontarci l'evoluzione del suo personaggio che in questa sesta stagione vediamo prossimo al matrimonio ma non felice: "È un personaggio che cresce e a poco a poco diventa una donna. L'elemento naturalistico gli si presenta come una natura madre e le consente di passare dall'essere una ragazzina con la sindrome del principe azzurro, che cerca le attenzioni degli altri, a donna che ha per la prima volta forse il coraggio di affrontare la sua vita da un'altra prospettiva. Questo avverrà anche grazie all'aiuto di Francesco e il loro sarà uno scambio reciproco, dove ciascuno tirerà fuori il meglio dell'altro." Ma quanto di lei c'è nel suo personaggio? "Io e Manuela ci somigliamo nella determinazione di fare delle scelte che all'inizio potrebbero essere incomprese, nonostante tutte le paure."

L'importanza di raccontare la violenza di genere

Un passo dal cielo 6: Giusy Buscemi in un'immagine della serie

Un pregio di questa sesta stagione intitolata I Guardiani è sicuramente quello di cercare di portare la tematica della violenza di genere all'attenzione del vasto pubblico di Rai 1 e lo fa proprio attraverso le vicende del personaggio di Manuela, intrappolata in una relazione fondamentalmente abusiva: "Manuela vive tanti campanelli d'allarme. Per interpretarla ho provato ad immedesimarmi, anche attraverso i racconti di persone che ho conosciuto, per cercare di capire quello che può significare l'aver paura di raccontare a qualcuno, anche una persona cara, e la paura che possa succedere qualcosa di inaspettato. Penso ci sia stato un grande lavoro di regia e sceneggiatura perché raccontare un tema così complesso non era semplice. Per Manuela è stato importante parlarne con una persona estranea, Francesco, che le ha dato una chiave di lettura diversa."