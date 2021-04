Un passo dal cielo 6, Daniele Liotti: “L’amore che Francesco ha per Emma sarà il suo punto di forza”

La nostra intervista a Daniele Liotti, protagonista della sesta stagione di Un passo dal cielo, in onda per otto prime serate dal 1 aprile 2021 su Rai 1.

Un passo dal cielo 6: Daniele Liotti nella sesta stagione della serie

Torna da giovedì 1 aprile in prima serata la sesta stagione di Un passo dal cielo, la celebre e longeva serie di Rai 1 ambientata sulle bellissime e suggestive montagne del Trentino. Per otto prime serate la fiction tornerà a seguire le vicende di Francesco Neri, ex ispettore capo della forestale forestale, che ora conduce una vita in solitudine nella sua baita, circondato dalla natura e da quei lupi che Emma, la compagna che ha da poco perduto, amava tanto. La sua intenzione è, infatti, quella di portare il branco in Slovenia lasciandosi alle spalle il doloroso passato e seguendo i desideri dell'amata. Le cose, però, a San Vito di Cadore, dove si sono da poco trasferiti anche Vincenzo e Huber, sono destinate a complicarsi: nel bosco millenario che costeggia la vallata è stato trovato del nichel e le scavatrici lo stanno sventrando. Sarà una compagnia australiana a guadagnarci e poco importa se l'impatto ambientale è devastante e se gli abitanti della valle vi si oppongono strenuamente. Francesco non può rimanere indifferente, specialmente dopo il ritrovamento di una giovane donna, Dafne, ferita e incosciente proprio tra quegli alberi secolari. Abbiamo intervistato Daniele Liotti, interprete di Francesco Neri, che ci ha parlato dell'evoluzione del suo personaggio in questa nuova stagione e dei bellissimi luoghi dove sono avvenute le riprese, anch'essi protagonisti a pieno titolo della serie.

La video intervista a Daniele Liotti

Come cambia il personaggio di Francesco

Un passo dal cielo 6: una scena della sesta stagione

Francesco Neri sembra essere il personaggio chiave di Un passo dal cielo 6 - I Guardiani. In lutto per la perdita della donna che ama, decide di isolarsi dal mondo, preferendo la compagnia dei lupi a quella delle persone. Daniele Liotti ha così parlato delle novità riguardanti il protagonista: "Ci sono tante novità, si è cercato di rinnovare la serie ma mantenendo i bagaglio accumulato nella stagione cinque; è una ripartenza ma senza tradire nessun elemento del passato e questo vale per tutte le storie, tutti i personaggi, anche il mio." Ha poi continuato spiegando: "L'amore che il mio personaggio ha per Emma sarà il suo punto di forza, l'arma del supereroe. Questo amore eterno ha fatto si che Francesco cercasse una vita nuova fatta di amore e di speranza."

I paesaggi mozzafiato

Un passo dal cielo 6: Daniele Liotti in una scena

Protagonisti di questa serie sono anche i meravigliosi e incontaminati paesaggi che la accompagnano e fanno da sfondo alle vicende. Liotti ha ricordato la sua esperienza personale in quei luoghi così suggestivi e ricchi di bellezza: "L'ambiente è il personaggio in più di questa serie. Quest'anno, durante le riprese, abbiamo vissuto a San Vito di Cadore, e lì era un po' il mio quartier generale. La mattina mi facevo queste lunghe camminate seguendo un percorso che mi portava a varie baite in altezza. Quello era il punto dove io ho sentito e provato più emozioni. L'ultimo giorno di set, seppur stanco, sono andato a salutarle quelle montagne, per render loro omaggio." A proposito, invece, dei suoi colleghi e del rapporto con il cast ha detto: "Abbiamo tutti quanti una grande passione per questa serie, siamo diventati anche un po' una famiglia e oltre a questo c'è anche tanto amore e tanta cura e questo penso che passi allo spettatore."

