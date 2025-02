Un passo dal cielo 8: le anticipazioni della quinta puntata, giovedì 6 febbraio su Rai 1 e RaiPlay

Stasera su Rai 1, alle 21:30, torna Un passo dal cielo 8, la fiction con Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello, con la quinta puntata della stagione intitolata Il sentiero oltre le nuvole. La fiction firmata LUX Vide è giunta alla sua penultima puntata.

Anticipazioni Un passo dal cielo di giovedì 6 febbraio 2025

Un bambino di 5 anni, Michele, scompare durante le nozze della madre Rosa con il patrigno Mario. La cerimonia viene interrotta da Vincenzo che arriva con la sua squadra. Il rapitore potrebbe essere Lucio, ex militare. Soprattutto, padre biologico del bambino e grande amore di Rosa.

Il fatto è che tutti lo credevano morto in Siria. la verità è che, riuscito a tornare, è intenzionato a riprendersi la sua famiglia. Durante le ricerche incessanti del bambino, Manuela e Nathan rischiano la vita. Intanto Vincenzo si ritrova a dover anche affrontare il più inaspettato dei rivali in amore: un ballerino argentino di tango.

Un passo dal cielo, quanto dura e dove vedere la penultima puntata

Partita il 9 gennaio, la nuova stagione è composta da 12 episodi in onda in 6 serate/puntate lunghe circa 100 minuti. Giusy Buscemi, Marco Rossetti e il resto del cast torna stasera, alle 21,30, su Rai 1 e in contemporanea streaming su RaiPlay. Sulla piattaforma sono disponibili tutte le puntate precedenti di questa ottava stagione e l'intero box set.