Un passo dal cielo 8: le anticipazioni dell'ultima puntata, giovedì 20 febbraio su Rai 1 e RaiPlay

Stasera su Rai 1, alle 21:30, torna per l'ultima settimana Un passo dal cielo 8, la fiction con Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello, con la puntata conclusiva della stagione intitolata Il sentiero oltre le nuvole. La fiction firmata LUX Vide è giunta, infatti, alla sua ultima puntata.

Anticipazioni Un passo dal cielo di giovedì 20 febbraio 2025

Manuela è scomparsa e a quanto pare nessuno sembra avere la minima idea di dove possa trovarsi. Il suo improvviso allontanamento genera in Vincenzo un panico che lo spinge a indagare senza sosta. Chi l'ha portata via? E, soprattutto, perché? I sospetti si concentrano subito su Stephen, un personaggio che ha già dato prova di essere coinvolto in vicende poco limpide. Ma Vincenzo sa che le cose non sono mai come sembrano e continua a scavare in cerca della verità.

Nel frattempo Nathan non si dà pace e i sensi di colpa lo divorano: è convinto di non aver protetto Manuela come avrebbe dovuto e il suo istinto lo porta a prendere decisioni azzardate. Ma sarà davvero Stephen il colpevole, o dietro la sparizione della giovane si nasconde qualcosa di molto più complesso?

Mentre le ricerche per ritrovare Manuela proseguono, il caso del piccolo Michele entra in una fase cruciale. Lucio, il padre biologico, è davvero responsabile del suo rapimento o c'è qualcun altro dietro questa drammatica vicenda? Rosa, la madre del bambino, è sull'orlo della disperazione: il matrimonio con Mario è naufragato a causa di questa storia, e ora rischia di perdere per sempre anche suo figlio; ma c'è qualcosa che non torna: i pezzi del puzzle non combaciano, e quando finalmente la verità viene a galla nessuno è pronto ad affrontarla.

Anche il rapporto tra Paolino e Lisa raggiunge un punto di svolta: lui compie un gesto inaspettato e carico di significato, con un solo obiettivo: scoprire se l'amore di Lisa è autentico. Lei è colta alla sprovvista e si trova costretta a fare chiarezza nei suoi sentimenti.

Le indagini per ritrovare Michele portano Vincenzo e la sua squadra a un rifugio isolato nel cuore delle Dolomiti. L'unica certezza è che Manuela è coinvolta in questa vicenda più di quanto si credesse. Di certo Vincenzo si trova di fronte alla sfida più difficile della sua carriera: il caso di Michele e la scomparsa di Manuela e il peso delle sue scelte passate lo portano a una crisi personale, anche se è disposto a tutto pur di ritrovarsi e salvare chi ama. L'uomo prende così una decisione drastica, rischiando il tutto per tutto.

Dove vedere l'ultima puntata della fiction

Iniziata il 9 gennaio scorso, la nuova stagione è composta da 12 episodi in onda in 6 serate/puntate lunghe circa 100 minuti. Giusy Buscemi, Marco Rossetti e il resto del cast torna stasera, alle 21,30, su Rai 1 e in contemporanea streaming su RaiPlay. Sulla piattaforma sono disponibili tutte le puntate precedenti di questa ottava stagione e l'intero box set.