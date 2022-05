Top Gun: Maverick: Chi sono i nuovi personaggi del film

Top Gun: Maverick, nelle sale italiane il 25 maggio, resta Tom Cruise: ma il nuovo ruolo di Maverick come istruttore è lo spunto per l'ingresso in scena per una nuova generazione di piloti e di attori: ecco la guida ai nuovi personaggi di Top Gun.

Top Gun: Maverick, Miles Teller in un'immagine

Si fa presto a dire Maverick. Top Gun: Maverick è nelle sale italiane il 25 maggio e, inutile negarlo, il film è Tom Cruise in tutto e per tutto, ed è anche un commovente cameo di Val Kilmer. Ma Top Gun: Maverick risponde alle regole del legacy sequel, e, come sappiamo, una di queste è che ci sono dei nuovi personaggi, più giovani, ma non solo, che si affiancano ai personaggi storici che tornano in scena. Il nuovo ruolo di Maverick come istruttore è lo spunto per l'ingresso in scena per una nuova generazione di piloti, e di attori. Ma ci sono anche dei nuovi ingressi nel cast che fanno parte della generazione di Tom Cruise, e che nel nuovo Top Gun sono stati inseriti benissimo. Ecco allora la guida ai nuovi personaggi di Top Gun: Maverick

.

Rooster (Miles Teller)

Top Gun: Maverick, Miles Teller in una scena

Bradley "Rooster" Bradshaw è il figlio di Nick Bradshaw, cioè "Goose", il grande amico e compagno di volto di Maverick, che in Top Gun perdeva la vita dopo un'azione di volo. "Il ragazzo non è pronto per la missione". "Nessuno lo è. Per questo sei qui". Maverick e e il Vice Ammiraglio Cyclone parlano proprio di lui. Rooster è il cuore della storia, e il suo rapporto con Maverick è il centro del film. Maverick, che ha già visto morire il padre, vuole proteggere il ragazzo, non veder morire anche lui. Mandarlo in missione, e fargli rischiare la vita? Non mandarlo, e provare a proteggerlo? Il rischio è che Rooster finisca per odiarlo comunque. Rooster ha il volto di Miles Teller, il protagonista di Whiplash e Divergent. L'attore è impressionante: i baffi che il ruolo impone, la camicia hawaiana e l'andatura dinoccolata, tutto lo fa sembrare la copia di Goose. E sarà lui, in una delle prime sequenze del film, a cantare e suonare al piano Great Balls Of Fire, che Goose e Maverick cantavano insieme in Top Gun.

Top Gun: Maverick, la recensione: un toccante, spettacolare ritorno nella Danger Zone

Hangman (Glen Powell)

Top Gun: Maverick, Glen Powell in una scena

Scrivi Hangman e leggi Iceman. Perché il personaggio di Jake "Hangman" Seresin è costruito proprio per questo, per essere il rivale di Rooster, in azione e a riposo, come pilota e come uomo. Perché lo chiamano Hangman? Perché, quando sei in azione, ti lascia solo, come un impiccato. E non è proprio il massimo, quando si parla di volare in squadra. Hangman è un pilota che pensa solo a se stesso, che punta ad essere il numero uno, e probabilmente lo è. Ma avrà, nel corso del film, un'evoluzione importante. Biondo, occhi azzurri, sorriso suadente, è un Iceman meno duro e più piacione, Hangman è impersonato da Glen Powell, che abbiamo visto nei film di Richard Linklater Tutti vogliono qualcosa e, opportunamente trattato al rotoscoping, Apollo 10 e mezzo, che il regista ha girato per Netflix. Lo vedremo nel war movie Devotion. Grazie all'allenamento continuo durante la preparazione e le riprese di Top Gun: Maverick, ha ottenuto il brevetto di volo.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise e Jennifer Connelly in motocicletta

Penny (Jennifer Connelly)

Top Gun: Maverick, Jennifer Connelly in un primo piano

Come saprete, in Top Gun: Maverick non ci sarà Kelly McGillis. Ma Maverick avrà un nuovo amore. È Penny Benjamin, una donna che ha ereditato il pub che frequentano i piloti e che lo gestisce. Tra lei e Maverick in passato c'è stato qualcosa che potrebbe tornare. Jennifer Connelly, l'indimenticabile protagonista attrice di C'era una volta in America, Phenomena, Labyrinth, Requiem for a Dream e A Beautiful Mind, è bellissima. E la regia, con lei, gioca a ricreare la luce e l'attitudine del personaggio di Kelly McGillis: i capelli illuminati di biondo, i suoi sorrisi, un modo di fare ammiccante e sicuro di sé riportano a quel personaggio, e a quel mondo. Ma Penny non è solo l'amore di Maverick: è anche la persona che gli sta vicino, lo consiglia, e lo porta a fare la scelta più giusta. Di recente abbiamo visto Jennifer Connelly in Fire Squad, dove recita anche Miles Teller, e nella serie tv Snowpiercer. L'attrice è testimonial di Louis Vuitton.

Top Gun: Maverick: perché Tom Cruise è l'ultimo eroe americano

Phoenix (Monica Barbaro)

Top Gun: Maverick, Monica Barbaro in una scena

Natasha "Phoenix" Trace è la ragazza del gruppo. Anche il mondo di Top Gun è al passo con i tempi, e c'è una donna anche tra i migliori piloti di caccia d'America. Anche se non ha un grande spazio nel film, in quei momenti in cui è in scena, Phoenix dà subito una grande impressione: è dolce ma è risoluta, ha una sensibilità femminile, ma riesce a tener testa alla perfezione ai ragazzi del gruppo. Soprattutto a Hangman. Ed è brava, quando serve, a difendere Bob. Sembra avere più buon senso e misura degli altri piloti. Phoenix ha i tratti gentili e il volto appuntito di Monica Barbaro, attrice che vedremo nella commedia romantica At Midnight, e che interpreterà la figlia di Arnold Schwarzenegger in una spy-story per Netflix. Monica Barbaro ha studiato danza classica e poi moderna, e la sua armonia probabilmente arriva anche da qui.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in una sequenza di volo

Bob (Lewis Pullman)

7 Sconosciuti a El Royale: il character poster di Lewis Pullman

Robert "Bob" Floyd è... Bob. Sì, è semplicemente Bob, il diminutivo di Robert. Non ha nessun soprannome di battaglia, nessun nome aggressivo o in grado di caricarlo. Capelli pettinati con la riga, occhialini da vista, aria de nerd, Bob è il timido, è l'insicuro, il ragazzo tranquillo del gruppo. Forse per questo suo modo di essere è schernito dagli altri ragazzi del gruppo, ma si rivela per quello che è, affidabile e fedele. Bob è interpretato da Lewis Pullman, il figlio dell'attore Bill Pullman: guardatelo bene, al di là degli occhialini, e noterete la somiglianza. Lewis sembra perfetto per portare sullo schermo quell'uomo qualunque che tante volte è stato impersonato dal padre Bill. Abbiamo visto Lewis Pullman in The Strangers - Prey at Night e 7 sconosciuti a El Royale, nella serie Outer Range, e lo vedremo in Thelma, accanto Kathy Bates e John Malkovich.

Top Gun, quando il film di Tom Cruise rivoluzionò la moda e i sogni degli anni '80

Cyclone (Jon Hamm)

Top Gun: Maverick, Jon Hamm in una scena

Il Vice Ammiraglio Beau "Cyclone" Simpson è il superiore di Maverick, colui che può affidargli l'incarico e anche sollevarlo. È molto duro con lui, non ama il suo essere anticonformista e fuori dagli schemi. Cyclone è il corpo militare, il grado superiore, la disciplina. E i suoi tratti, spigolosi e squadrati, sembrano rispecchiare il suo carattere. Sono i tratti di Jon Hamm, un attore il cui nome può anche non dire molto agli spettatori, ma se vi facciamo il nome di Don Draper tutto cambia. Jon Hamm infatti è noto a tutti come il volto e il corpo di uno dei personaggi più famosi della serialità televisiva, il pubblicitario al centro di Mad Men. Oltre ad essere stato in uno degli episodi più crudeli della serie Black Mirror, Bianco Natale. Sul piccolo schermo è stato anche uno dei protagonisti della serie Amazon Good Omens, e sul grande ha recitato con Clint Eastwood in Richard Jewell. Rivederlo è sempre un piacere. E nel mondo di Top Gun, Don Draper, pardòn, Jon Hamm è perfetto.