The Waterfront, l'analisi del finale: il thriller esplode con il villain psicopatico di Topher Grace

Avevamo lasciato la famiglia Buckley intenta a fare i conti con vecchi e nuovi boss del narcotraffico mentre i suoi membri devono trovare un equilibrio tra segreti, bugie, tradimenti, separazioni e una nuova attività criminale che li trascina in un vortice di violenza. Se The Waterfront si apre come una soap con un sottofondo action, man mano che la narrazione avanza lo show preme sul pedale della dimensione thriller regalandoci qualche sequenza davvero raccapricciante (una per tutte, una maestosa scena di tortura che coinvolge caravelle portoghesi in grande quantità).

La stretta di mano tra Holt McCallany e Topher Grace

Dopo aver spaziato per anni tra il teen drama e l'horror, Kevin Williamson si misura con un prodotto rivolto a un pubblico più adulto che guarda a modelli a tinte forte come Yellowstone e Ozark. Senza dubbio Harlan Buckey, patriarca di una ricca famiglia di pescatori del North Carolina che ha il volto di Holt McCallany, è un duro alla vecchia maniera come il John Dutton di Kevin Costner. A sua insaputa, il figlio Cane (Jake Weary) ha accettato di usare le barche della compagnia per trasportare grossi carichi di droga. Ma dopo aver tolto di mezzo l'intermediario, ovvero lo sceriffo di Havemport (cittadina fictional in cui i Buckley vivono e operano), la famiglia si trova a dover fare conti con il nuovo scomodo socio in affari, il narcotrafficante sociopatico Grady, interpretato da un superlativo Topher Grace.

Un cattivo imprevisto e imprevedibile

Danielle Campbell col marito Jake Weary e la suocera Maria Bello

Nella nostra recensione di The Waterfront non ci siamo soffermati sul personaggio di Grady per non rovinare la sorpresa al pubblico. In realtà l'apparizione dell'eccentrico criminale, che oscilla tra il benevolo e l'isterico, rappresenta un vero proprio spartiacque per la serie. Non per nulla, dopo essere stato citato in più occasioni, Grady viene introdotto nella parte finale del quarto episodio, esattamente a metà dello show. Di conseguenza, gli ultimi quattro episodi della prima stagione di The Waterfront diventano Grady-centrici, col veterano Harlan Buckley, uomo all'antica e dotato di un rigido codice morale, intento a contrastare l'istrionico signore della droga interpretato da Topher Grace.

Jake Weary e Melissa Benoist sul pontile di Havemport

A differenza dei ruvidi tuttofare coinvolti nel narcotraffico loro malgrado, Grady è minuto, gioviale, a tratti perfino euforico. Ma basta un nonnulla per innescare reazioni incredibilmente violente e sanguinarie. Un ruolo da sogno per ogni attore, e infatti Topher Grace coglie la palla al balzo per mettersi in mostra con una performance più che brillante. Sanguinario come un imperatore romano, spigliato come una socialite, Grady è un personaggio borderline. Lui stesso, in una scena, confessa di essere stato diagnosticato "narcisista sociopatico", diagnosi di cui gli spettatori non dubiteranno di certo dopo averlo visto in azione. Ogni sua apparizione genera una tensione palpabile e gli eventi che conducono al finale sono tutti (o quasi) conseguenza dei suoi comportamenti.

Che cosa accade nel finale

Holt McCallany nei panni del patriarca Harlan Bucley

Dopo che Harlan e Cane si sono resi conto che la collaborazione con Grady è insostenibile, stipulano un accordo con un'altra famiglia criminale, i Parker, affinché facciano fuori il loro nemico. Ma la trappola fallisce e la vendetta di Grady non si fa attendere. Dopo aver posizionato i cadaveri degli uomini dei Parker nell'ufficio dei Buckley, Grady rapisce Bree (Melissa Benoist). All'inizio dell'ottavo e ultimo episodio, la figlia di Harlan si risveglia su uno yacht al largo insieme a Grady e ai suoi. Sull'imbarcazione si trova anche Diller, il figlio di Bree, che ha assistito all'aggressione della madre e l'ha seguita per aiutarla. Dopo una colluttazione, Grady spara a Bree a una gamba e scaraventa la donna fuoribordo, ma Diller, non visto, riesce a gettarle un kit di sopravvivenza.

Topher Grace in una scena

Harlan si reca sullo yacht per trattare con Grady, accompagnato da Cane e dal figliastro Shawn (Rafael L. Silva). Dopo l'ennesima provocazione, sarà proprio Cane a freddare Grady sparandogli alla testa e lasciando il suo cadavere a galleggiare nell'oceano. Bree viene soccorsa in tempo, ma non prima di aver rivissuto in flashback l'assassinio del nonno, ricordo che l'ha tormentata per tutta la vita e che forse adesso riuscirà a metabolizzare con l'aiuto dei familiari.

Un finale all'insegna del women power

Maria Bello appoggiata alla porta dell'ospedale

Oltre alla storyline di Bree, la conclusione di The Waterfront mette un punto fermo sulla storia degli altri personaggi femminili. Dopo aver lasciato il marito Cain per trasferirsi dai suoi con la figlioletta, Peyton (Danielle Campbell) fa ritorno per chiarire la situazione col marito e viene informata del suo tradimento con Jenna. Da buona donna del sud, consapevole del suo ruolo, medita vendetta, ma si ritroverà ad aiutare Jenna a organizzare il funerale del padre. Il personaggio di Peyton, purtroppo sottoutilizzato, si dimostra sfaccettato e ricco di motivi d'interesse, oltre a confermarsi una delle figure più dignitose ed empatiche di uno show che sacrifica la coerenza narrativa (possibile che le forze dell'ordine non intervengano mai di fronte alla sfilza di morti dello show?) all'insegna dello spettacolo e delle emozioni facili.

Jake Weary e Humberly Gonzales, che interpreta la sua ex fidanzata del liceo

E veniamo al gran finale, che riguarda la macchinazione di Belle (Maria Bello) per vendere i terreni di famiglia del marito Harlan a un uomo d'affari di nome Wes Larsen (Dave Annable), che punta a costruire un resort sulla spiaggia. Dopo aver deciso di non voler più vendere e dopo essere stata messa alle strette proprio da Larsen, con il quale ha intrattenuto una breve relazione extraconiugale, nel finale Belle accetta di assumere un ruolo di primo piano nell'accordo con i Parker e viene introdotta in un garage in cui le viene presentato il suo nuovo sottoposto, un Wes Larsen legato a una sedia e ricoperto di sangue. Senza tradire emozione, la donna chiede se verrà ucciso, ma Parker la introduce a Larsen come sua nuova boss, aprendo nuove prospettive per il futuro dello show.

The Waterfront avrà una seconda stagione?

Holt McCallany e Maria Bello

Se futuro della serie di Kevin Williamson è ancora incerto, la scena finale che coinvolge Maria Bello anticipa un possibile plot per i nuovi episodi. Si profila un tradimento di Belle ai danni di Harlan, con la donna che potrebbe prendere il controllo delle attività di famiglia dopo i tanti errori commessi dal marito e dal figlio. Probabile che il patto con i Parker avrà conseguenze fatali ed è questo potenziale scontro che potrebbe essere al centro di una seconda stagione.

The Waterfront: Jake Weary con Rafael L. Silva

Per quanto riguarda un possibile ritorno di Grady, per quanto gradito, sembra improbabile. Dopo essere stato crivellato di colpi, il suo corpo è stato sbalzato in mare dove è rimasto a galleggiare a faccia in giù. Quasi certamente l'accordo di Topher Grace prevedeva una sola stagione e l'addio a un tassello fondamentale dello show è stato spettacolare, ma definitivo. E visto che lo stesso Kevin Williamson ha affermato che "la prima stagione è solo l'inizio per i Buckley", c'è speranza per l'arrivo di un nuovo villain altrettanto devastante e spettacolare.