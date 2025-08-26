Questa serie Netflix premiata dalla critica è stata cancellata dopo una sola stagione

Subito dopo il suo debutto, The Waterfront era salita in cima alla Top 10 delle serie più viste sulla piattaforma ma aveva dovuto inchinarsi all'arrivo di Squid Game

La serie The Waterfront è stata cancellata da Netflix dopo una sola stagione. La decisione arriva poco più di due mesi dopo il debutto della prima stagione sulla piattaforma streaming.

Creata da Kevin Williamson, la serie era incentrata sulla famiglia Buckley, una dinastia di pescatori della Carolina del Nord che intraprende una strada pericolosa di attività illecite per salvare la propria attività.

La serie vedeva protagonisti Holt McCallany e Maria Bello nei panni dei coniugi Buckley, insieme a Melissa Benoist e Jack Weary nei panni dei loro figli in difficoltà. Il cast includeva anche Rafael L. Silva, Humberly González, Danielle Campbell e Brady Hepner.

The Waterfront: Holt McCallany e Maria Bello con gli occhiali da sole

L'arrivo di Squid Game ha condannato la serie

The Waterfront ha debuttato il 19 giugno con tutti gli otto episodi della sua prima stagione. La serie è rimasta per oltre una settimana in cima alla Top 10 della piattaforma di streaming, prima di essere superata dal colosso Squid Game, che ha debuttato con la sua terza stagione meno di due settimane dopo.

La serie ha ottenuto recensioni per lo più positive, suscitando paragoni con precedenti successi di Netflix che hanno definito la piattaforma, come Ozark e Bloodline.

Nella nostra recensione dello show scrivevamo: "Se lo scopo di Kevin Williamson è quello di far dimenticare per qualche ora i problemi del mondo con un prodotto di intrattenimento coinvolgente ed emozionante, la sua ultima serie è il binge watching estivo perfetto. L'importante è sospendere l'incredulità nei confronti di un mondo patinato e di personaggi immersi in un melodramma a tinte forti e godersi le emozioni artificiali che la storia dei Buckley ci fornisce, con qualche gustosa sorpresa come un Topher Grace superlativo e fuori di testa".

The Waterfront: un'immagine di Topher Grace

The Waterfront, i piani per l'eventuale seconda stagione

Williamson aveva discusso i piani per una potenziale seconda stagione, anticipando una lotta di potere all'interno della dinastia della famiglia Buckley in un'intervista sul finale della prima stagione con Variety.

"Adoro scrivere di famiglie, penso che sia ciò verso cui sono sempre attratto. Ma nessuno vuole scrivere di persone felici, non è divertente. Vuoi scrivere di persone complicate che fanno cose complicate", aveva detto Williamson a proposito della serie. "Volevo raccontare la storia di questa famiglia distrutta che sta cercando di ricomporsi, e perché devono farlo individualmente e insieme. Ci sono molti segreti, molto risentimento, molti traumi e molto passato che riaffiora dalle crepe".