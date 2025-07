Se amate Ozark e Bloodline, siete tra coloro che rendono questa serie Netflix un inatteso successo

Netflix potrà anche aver detto addio a Ozark, ma ha già fornito ai suoi abbonati un più che degno rimpiazzo. Stiamo parlando di The Waterfront.

Il nuovo dramma poliziesco dello streamer, si è rivelato un grande successo globale, dominando la Top 10 degli show in lingua inglese di Netflix per tre settimane consecutive prima di scendere al n. 2 nella sua quarta settimana. La serie, caratterizzata da un cast d'eccezione e da una narrazione molto lenta, proprio come nella tradizione di Ozark e Bloodline, ha totalizzato oltre 36 milioni di visualizzazioni a livello globale e 229 milioni di ore di visione.

Anche se questa settimana ha perso la vetta della classifica - sorpassata dalla seconda stagione di The Sandman - The Waterfront si è confermato come un altro prodotto vincente per Netflix.

The Waterfront: Holt McCallany nei panni del patriarca Harlan Buckley

Di cosa parla The Waterfront e perché piace così tanto?

Creata da Kevin Williamson, mente di Scream e Dawson's Creek, la serie segue la famiglia Buckley, proprietaria di un'attività di pesca nella Carolina del Nord con una lunga storia di loschi traffici collaterali. Il cast è pieno di volti celebri e riconoscibili: da Holt McCallany (The Iron Claw), Maria Bello (Lo scontro), Melissa Benoist (Supergirl), Brady Hepner (The Black Phone), Jake Weary (Trigger Warning), Rafael L. Silva (9-1-1: Lone Star), Danielle Campbell (The Rookie) e Humberly González (Star Trek: Section 31).

A differenza di molti show che subiscono crolli già alla seconda settimana, The Waterfront ha guadagnato slancio dopo il suo debutto, passando da 8,3 milioni di visualizzazioni nella prima settimana a 11,6 milioni nella seconda. Anche quando è sceso a 5,6 milioni nella terza settimana, è riuscito a mantenere la posizione numero 1 nella classifica globale di Netflix, fino all'arrivo dell'attesa seconda stagione di The Sandman.

Alla luce di questi numeri, sorprende quindi che Netflix non abbia ancora rinnovato The Waterfront. Questo è particolarmente degno di nota se si considera l'approccio spesso guidato dai dati di Netflix ai rinnovi, che di solito favorisce gli show che ottengono buoni risultati a livello globale, anche se la risposta della critica appare discordante. Lo show ha comunque ottenuto un punteggio di critica del 63% e di pubblico del 67% su Rotten Tomatoes, il ché dimostra come abbia chiaramente agganciato un'ampia base di spettatori. Già questo la rende un forte candidato al rinnovo, soprattutto se si considera che il creatore dello show ha già pianificato la storia suddivisa in stagioni.