The Handmaid’s Tale 6, la recensione: e se Gilead fosse l'America di oggi?

Un treno lanciato che scorre libero, veloce, carico di speranza in un ambiente verde e idilliaco. Era il finale di Blade Runner. Ed è invece solo l'inizio di The Handmaid's Tale 6, la sesta e ultima stagione della serie cult, disponibile su TIMVISION dall'8 aprile con i primi tre episodi e poi con un nuovo appuntamento ogni settimana, fino al 27 maggio per il finale di serie. Quel viaggio in treno è l'inizio dell'ultimo racconto dell'ancella, quello che chiuderà i giochi. Su quel vagone ci sono June e Serena Joy, le duellanti, i due lati della stessa medaglia, amiche e nemiche. Sin dalla prima stagione sono state loro le figure carismatiche della storia, i due modi diversi di essere donna. Due naturali leader di loro schieramenti. Ma anche due opposti destinati ad attrarsi.

Elisabeth Moss è June: il primo episodio inizia su un treno in viaggio verso l'Alaska

The Handmaid's Tale 6 diventa una storia più corale, segue più punti di vista e non solo quello di June, ma, dopo aver visto in anteprima i primi tre episodi, tutto lascia presagire che sarà una partita a due, quella tra June e Serena, a chiudere la storia. Si parlerà ancora della condizione della donna nel mondo di oggi. Ma, dopo la sua partenza nel 2017, The Handmaid's Tale è stata scritta in un'America in profondo cambiamento. E la nuova stagione sembra volerci raccontare anche questo, un Paese in profonda crisi d'identità e che sta vivendo una scissione. Pensata già qualche anno fa, la sesta stagione di The Handmaid's Tale sembra essere quasi profetica.

Gli "americani" in fuga dal Canada...

June (Elisabeth Moss) e la figlia Nicole: la loro famiglia è ancora divisa

Ma che cosa sta succedendo nel Racconto dell'Ancella? Come avevamo visto nella quinta stagione, il Canada si è riempito di profughi fuggiti da Gilead, gli "americani". Ma il Canada è stufo dei rifugiati: sono troppi e portano via ai canadesi spazio e risorse. Così June (Elisabeth Moss) e Nicole, la sua bambina, poco sicure anche in Canada, sono costrette a spostarsi verso ovest, verso l'Alaska, uno dei pochi stati che è ancora America. Ma June riprenderà a lottare per sconfiggere Gilead, mentre anche Luke e Moira (O. T. Fagbenle e Samira Wiley) si uniscono alla resistenza. E poi c'è Serena (Yvonne Strahovski): ambigua, imprevedibile, piena di risorse inaspettate. Un "cattivo della Disney", ma piena di sfaccettature.

Chi è davvero Serena Joy?

Elisabeth Moss e Yvonne Strahovski sono June e Serena complici o rivali?

Dopo cinque stagioni di The Handmaid's Tale stiamo ancora cercando di capire Serena Joy. È una fanatica religiosa? È un'opportunista? È al lavoro per un bene più grande? È una che pensa solo a se stessa? Eppure, quel rapporto che in qualche modo si è instaurato tra lei e June, tra villain e protagonista, lontane ma indissolubilmente legate, esiste e vive su un equilibrio appeso a un filo. Si sono avvicinate e allontanate più volte. Ma la loro alleanza, sempre in pectore e mai davvero compiuta, è una delle chiavi della storia. Perché quello che è mancato davvero a Gilead, che ci si trovi dentro o fuori il suo territorio, è la mancanza di una vera solidarietà femminile, che unisca tutte le donne in un fronte comune. E, se ci pensate, è qualcosa che non è ancora compiuta nemmeno nella nostra società.

L'America di Trump sta diventando Gilead?

Josh Charles: l'attore noto per L'attimo fuggente è un comandante di Gilead

Si parla ancora di condizione femminile nella stagione 6 di The Handmaid's Tale. Ma si parla sempre più di un'America che non è più quella che doveva essere, la terra della democrazia, della libertà, della seconda opportunità. La cosa incredibile di questi tempi è che la realtà sta superando la finzione. E che l'America di oggi, l'America di Trump, sta davvero diventando Gilead. La democrazia sta morendo, tra scroscianti applausi, e quella di oggi ci sembra sempre più una dittatura. Gli Stati Uniti non sono più uniti. E quella bandiera americana, con due sole stelle su campo blu, che vediamo sventolare in Alaska, è un simbolo inquietante. A tratti ci sembra essere dalle parti di Civil War di Alex Garland, un'altra opera estremamente profetica.

La Nuova Betlemme, un'operazione di facciata

Max Minghella e Bradley Whitford, comandanti di Gilead qui nella Nuova Betlemme

The Handmaid's Tale 6 è ricca di colpi di scena (il primo episodio, diretto dalla stessa Elisabeth Moss, ne ha due notevoli), di suspense e di quel continuo senso del pericolo, quella sensazione di non sentirsi mai al sicuro da nessuna parte che è stata una delle cifre della serie sin dall'inizio. È una serie che ci parla ancora dei rapporti tra uomo e donna, ma anche di fanatismo religioso e di politica, e di quelle operazioni di facciata che fanno i governi per nascondere la realtà: l'insopportabile finzione della Nuova Betlemme, la nuova città nata per riaccogliere gli esuli da Gilead e rendere il regime più appetibile a loro, è il simbolo di tante situazioni di questo tipo.

Il Nick Blaine di Max Minghella, eroe romantico

Max Minghella e Elisabeth Moss: il rapporto tra NIck e June è uno dei motori della serie

Mentre tornano alla luce alcuni personaggi che credevamo dimenticati - e le loro relative storyline - prende sempre più spazio un personaggio fin qui sottovalutato. È Nick Blaine (Max Minghella), ex "occhio" diventato comandante. È un vero eroe romantico, un uomo che è arrivato in alto ed è disposto a tutto per amore di June. Pur sapendo che non potrà averla. La tensione tra June e Nick è altissima e i momenti in cui i due personaggi sono insieme sono magnetici. Il saluto tra June e Nick, al termine dell'episodio 3, in questo senso dice molto. "Non dobbiamo comportarci come se dovessimo sempre dirci addio". "Che cosa dovremmo dirci, allora?", "Che ne dici di: a presto?", "A presto". Una sorta di arrivederci per una storia che finisce senza finire.