Supergirl: tutte le Kara Zor-El dello schermo, tra cinema e tv

Dalla versione di Milly Alcock a quella di Melissa Benoist dell'Arrowverse, fino a quella inafferrabile e "perduta" della filippina Pinky Montilla. Ecco come l'eroina targata DC si è evoluta sul grande e piccolo schermo.

Da cugina meno nota dell'Uomo d'Acciaio a eroina assoluta capace di conquistare intere generazioni. E sì, anche se la DC Comics aveva precedentemente testato l'idea con alcune versioni "prototipo" (come una versione magica apparsa per un solo numero nel 1958), Kara Zor-El aka Supergirl debutta ufficialmente nel maggio 1959 su Action Comics #252, creata da Otto Binder e Al Plastino.

Supergirl, le varie versioni al cinema e in tv

Come per Superman, Batman e gli altri eroi, Supergirl ha avuto molteplici volti e declinazioni, tra cinema e serialità. Ecco tutte le incarnazioni che hanno solcato i cieli.

Pinky Montilla (1973)

Pinky Montilla nel 1973

Molto prima delle grandi produzioni hollywoodiane, le Filippine hanno realizzato un omonimo film non ufficiale, rarissimo e decisamente bizzarro. Interpretata da Pinky Montilla, questa eroina asiatica lottava contro improbabili creature fantastiche in una pellicola diventata col tempo una vera e propria "perla" per i collezionisti del cinema di genere.

Helen Slater (1984)

Helen Slater è Supergirl

In Supergirl - La ragazza d'acciaio, Helen Slater ha indossato l'iconico mantello rosso nel primo vero tentativo di portare l'eroina al cinema. Nonostante il film abbia sofferto per una sceneggiatura un po' ingenua e non abbia sbancato il botteghino, la sua Kara luminosa, pura e dal fascino classico è rimasta un simbolo per i fan degli anni '80. Un tentativo acerbo, ma pur sempre un tentativo.

Laura Vandervoort (2007-2011)

Una scena di Smallville

Apparsa a partire dalla settima stagione della serie tv Smallville, la Kara di Laura Vandervoort è inizialmente inadatta a mimetizzarsi nel mondo umano. Questa versione ha esplorato il lato più adolescente dell'eroina, fungendo in parte da mentore "kryptoniano" per un giovane Clark Kent che stava ancora imparando a volare.

Melissa Benoist (2015-2021)

Melissa Benoist

Per sei stagioni, Melissa Benoist è stata la Supergirl di riferimento per il pubblico legato all'Arrowverse nella serie a lei dedicata. La sua interpretazione ha bilanciato vulnerabilità e forza, diventando rapidamente una delle colonne portanti dell'intero universo televisivo DC.

Sasha Calle (2023)

Sasha Calle

Nel discusso The Flash, Sasha Calle dà vita a una versione alternativa, cupa e sofferente di Kara. Cresciuta in prigionia in una base militare russa e privata della luce del sole, questa Supergirl è una parentesi breve ma visivamente interessante. Il futuro del franchise, poi, sappiamo tutti com'è andato.

Milly Alcock (2026)

Protagonista di Supergirl del nuovo DC Universe guidato da James Gunn, Milly Alcock porta in scena l'adattamento dell'acclamato fumetto Woman of Tomorrow. Kara, a differenza di Clark, ha visto il suo pianeta morire prima di arrivare sulla Terra. È un'eroina più feroce e mossa dal desiderio di giustizia, pronta a ridefinire il personaggio per una nuova era cinematografica. Al suo fianco, l'inseparabile Krypto.