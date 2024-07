Sul più bello, Marta di nuovo alle prese con la malattia nel trailer della serie sequel di Prime Video

Prime Video ha diffuso in streaming il trailer di Sul più bello - La serie, che continuerà le vicende narrate nella trilogia cinematografica tratta dall'omonimo romanzo di Eleonora Gaggero, iniziata con il film omonimo e proseguita poi con Ancora più bello e Sempre più bello.

L'uscita in streaming è fissata per il 29 luglio, ma prima il cast e la regista Francesca Marino presenteranno in anteprima gli episodi della serie al Giffoni Film Festival nella giornata di domenica 21 luglio.

Prodotto da Eagle Pictures in collaborazione con Prime Video, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, lo show vede nuovamente Ludovica Francesconi nel ruolo di Marta.

Salvatasi dal rigetto dell'operazione ai polmoni, Marta decide che vuole prendere in mano la propria vita. Accanto a lei però, non c'è più Gabriele (Giancarlo Commare) che non l'ha mai lasciata nei momenti più difficili della malattia ma che alla fine si è rivelato essere solo un buon amico e non l'uomo della sua vita.

Anche per Jacopo e Federica è ora di crescere e prendersi delle responsabilità. Dopo la delusione con Dario (Diego Giangrasso), il dottore che aveva in cura Marta, Jacopo deciderà di aprirgli di nuovo il suo cuore, mentre Federica, che sente maturare dentro di sé il desiderio di fare la differenza per qualcuno, trova il grande amore e comincia a fare progetti per il futuro, ma il destino non sempre è concorde con i nostri piani. Nel cast troviamo anche Denise Capezza, Giulio Cristini e Thony.