Sul più bello - La serie: annunciata la fine delle riprese del seguito dell'omonima trilogia di Roberto Proia

Dopo 9 settimane di riprese interamente realizzate a Torino, si chiudono le riprese di Sul più bello - La serie, seguito della popolare trilogia cinematografica creata da Roberto Proia. Il progetto - scritto nuovamente da Proia insieme a Francesca Marino che è anche alla regia - è prodotto da Eagle Pictures in collaborazione con Prime Video, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, e vede nuovamente Ludovica Francesconi nel ruolo di Marta.

Sul più bello: una scena del film

Insieme a lei anche gli amici storici Jacopo (Jozef Gjura) e Federica (Gaja Masciale), ma anche nuovi personaggi come Aurora, interpretata da Denise Capezza. Numerosissime le location cittadine coinvolte nelle riprese che tornano a ricoprire un ruolo da protagonista nella vicenda: le vie del centro - Via Verdi, dove si trova la casa della protagonista, Via Roma, Piazza CLN, Piazza Cavour - il Parco del Valentino e il lungo fiume, insieme a Piazza Gran Madre, Ponte Isabella, il Monte dei Cappuccini, i Murazzi, l'Imbarco Perosino, il Parco del Meisino, la Reggia di Venaria, La Mandria.

Centrale anche il ruolo dei professionisti locali nella troupe, composta per il 90% da maestranze locali, tra cui l'Organizzatore generale Mara Cereda, la costumista Cristina Audisio, lo scenografo Mario Scarzella, la coordinatrice di produzione Maria Cristina Barberis, la Location Manager Emanuela Minoli, l'Assistente alla regia Hedy Krissane.

Sul più bello: un primo piano di Ludovica Francesconi

Vale la pena ricordare che la produzione dell'intera trilogia cinematografica - realizzata per la quasi totalità a Torino, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - era avvenuta nell'arco di 365 giorni: una storia e un progetto produttivo di straordinario impatto e coinvolgimento e valorizzazione del territorio che, tra giugno 2020 e giugno 2021 totalizzò 27 settimane di riprese e preparazione impiegando anche in quella occasione una forte componente di maestranze locali, più del 90%, ponendo al centro della scena Torino e le sue location.