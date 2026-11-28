Dalla filosofia di Timon e Pumbaa all'improvvisazione del Genio, fino alla dolcezza di Bucket, l'aiutante di Billie nel nuovo Classico Hexe: senza i "sidekick" i film Disney non avrebbero lo stesso cuore. E se ci fanno ridere ed emozionare, il merito è anche di Carlo Collodi.

La famosa spalla, qualcuno direbbe. Il caratterista o l'aiutante. Non c'è dubbio che la fortuna dei Classici Disney arrivi in gran parte dall'intuizione degli autori nel costruire quei personaggi che affiancano le Principesse, gli eroi o più in generale tutte le figure centrali dell'universo animato più influente di sempre. Alcune volte comici, altre volte particolarmente emotivi, ma sempre fondamentali per il viaggio dei protagonisti. Walt Disney, fin da Biancaneve e i Sette Nani, ha basato la sua poetica su queste figure, chiamate appunto sidekick, che tradotto vuol dire "aiutante".

Bucket, il nuovo sidekick direttamente da Hexe - Il regno delle Streghe

Partendo da Hexe - Il regno delle Streghe, ultimo Classico Disney (il 65° secondo il canone ufficiale), citiamo subito una delle "spalle" più assurde, tenere e geniali: Bucket. Una specie di enorme paiolo magico che accompagna la protagonista, Billie Doe, alla scoperta di un magico mondo di streghe. Non parla, piuttosto si comporta come una specie di cagnolino.

La protagonista insieme a Bucket

"Bucket ha una sua voce, anche se non è quella tradizionale", ci ha detto il regista Jason Hand a proposito di questo personaggio, spiegando poi quanto i sidekick siano il massimo dell'espressione animata: "Tutto parte dai primi schizzi, che danno la scintilla iniziale. Poi ci chiediamo: "Cosa possiamo fare grazie all'animazione?"". Per questo gli aiutanti hanno una marcia in più, restando spesso impressi molto più dei protagonisti e, di conseguenza, facendo la fortuna del reparto marketing.

Gli oggetti hanno un cuore. Compresi gargoyle di Notre Dame

Chiaramente Bucket non esisterebbe senza gli altri "oggetti animati" targati Disney. Il tappeto volante di Aladdin (da citare in coppia con la scimmietta Abu!), uno dei personaggi più espressivi di tutto il capolavoro firmato da John Musker e Ron Clements; e poi come non pensare agli oggetti domestici che fanno vibrare un altro capolavoro del Rinascimento Disney, La Bella e la Bestia. Lumière e Tockins, al centro di uno dei numeri musicali più belli della storia del cinema, nonché meravigliosa coppia al contrario che ricorda un certo cinema americano anni '40, e poi Mrs. Bric con il suo Chicco (che in originale doveva avere una sola battuta) e Guardaroba, animato da una delle figure Disney di riferimento, Tony Anselmo.

Mrs. Bric e il figlioletto Chicco in una scena del film d'animazione La bella e la bestia

Se di oggetti parliamo, come non citare i tre gargoyle amici (immaginari?) di Quasimodo nell'altro grande capolavoro anni '90, Il Gobbo di Notre Dame: Victor, Hugo e Laverne. Omaggio, nei nomi, all'autore francese e a una delle Andrews Sisters (gruppo musicale degli anni '40).

Victor, Hugo, Laverne e Quasimodo

Un terzetto ideato per smorzare il tono oscuro del 34° Classico e specchio della personalità di Quasimodo trasfigurata nei gargoyle per affrontare e comprendere la solitudine. Durante la stesura della sceneggiatura, i registi Gary Trousdale e Kirk Wise spiegarono di aver "sempre operato partendo dal presupposto che i tre fossero una sorta di frutto dell'immaginazione di Quasimodo", lasciando però al pubblico una libera interpretazione.

Dalla savana all'oceano: le spalle Disney del mondo animale

Infinita, invece, la lista delle spalle animate "animalesche". Se abbiamo nominato la scimmia Abu di Aladdin, alcuni sidekick hanno rubato la scena ai protagonisti. Non possiamo non iniziare con Timon e Pumbaa da Il Re Leone. I doppiatori originali, Nathan Lane ed Ernie Sabella, confermarono nel 1994 che la coppia era ispirata a Rosencrantz e Guildenstern dell'Amleto di Shakespeare, e quindi introdotti nel film per alleggerire - tramite la controversa filosofia dell'Hakuna Matata - il senso di colpa di Simba, poi sradicato grazie a un'altra enorme figura: il babbuino Rafiki.

Timon, Pumbaa e Simba

E non finisce qui, perché all'ombra della Rupe dei Re c'è un altro grande aiutante: il nobile e polemico bucero Zazu. La supervisora all'animazione, Ellen Woodbury, raccontò al tempo dell'uscita quanto fosse complicato trasformare un uccello africano in un personaggio espressivo, usando le ali come se fossero braccia. All'inizio provò a basare Zazu sul personaggio di Mr. Bean, salvo poi virare su un tono più aristocratico e rigido quando ascoltò la voce registrata dal doppiatore Rowan Atkinson.

Sebastian e Flounder ne La Sirenetta

Dalla savana alle profondità marine con La Sirenetta che, diciamolo, non sarebbe la stessa senza il dinoccolato Sebastian e il dolce Flounder. Che coppia. Il regno animale, in casa Disney, è sempre fonte di ispirazione: il sergente Tibbs (un gatto!) de La Carica dei 101, che salva letteralmente i cuccioli da Crudelia Demon; i coraggiosi topolini Roquefort de Gli Aristogatti e Timoteo nello straziante Dumbo; nell'universo di Bianca e Bernie troviamo la libellula Evinrude o il simpatico Albatros nel sequel, Bianca e Bernie nella terra dei canguri.

Il sergente Tibbs ne La carica dei 101

Se volete potremmo considerare Little John una spalla, ma è a tutti gli effetti centrale tanto quanto Robin Hood. Come canta il Gallo menstrello, "Robin Hood e Little John van per la foresta...".

I cavalli Disney e la lucciola Ray (l'aiutante più tragico di tutti)

Interminabile la lista dei cavalli: Pegaso in Hercules, realizzato da Ellen Woodbury che ha unito la sua esperienza sull'anatomia dei volatili alla passione per l'equitazione, o il temerario Maximus di Rapunzel, che fa coppia con il camaleonte Pascal, che prende il nome e l'ispirazione da un vero camaleonte domestico appartenente a Kellie Lewis, un membro dello staff di animazione Disney. Gli animatori lo portavano in studio per osservarne i movimenti, la presa delle zampe e il modo in cui muoveva gli occhi.

Ray ne La principessa e il ranocchio

Menzione speciale a La Principessa e il Ranocchio: l'alligatore musicista Louis, realizzato studiando le movenze dei grandi musicisti jazz (tanto che l'animatore Eric Goldberg ha lavorato a stretto contatto con Terence Blanchard), e soprattutto la lucciola Ray, innamorato di una stella e, ad oggi, la "spalla" più tragica di tutti i Classici Disney.

Il Grillo Parlante

Restando nel mondo degli insetti, torniamo indietro nel 1940: in Pinocchio, grazie al genio di Collodi, compare la matrice di tutti i successivi sidekick: il Grillo Parlante. Sì, potremmo dire che le spalle Disney le ha inventate un italiano.

I sidekick fuori categoria: da Mushu a Olaf

Oggetti, animali, addirittura piante (come Nonna Salice in Pocahontas) e, ancora, le figure a metà, magiche ed eteree, mitologiche e assurde. Da Frozen c'è il celeberrimo Olaf, pupazzo di neve che "adora gli abbracci calorosi" e rispecchia l'innocenza infantile. Una straordinaria intuizione commerciale da parte di Disney tanto da farlo diventare una specie di icona pop.

Olaf

Altra icona indiscussa è Trilli. Gelosa, possessiva e vanitosa, ma anche cruciale nell'evoluzione (e nella maturazione) di Peter Pan. Marc Davis (uno dei Nine Old Men di casa Disney) per crearla senza l'ausilio della voce si affidò alle espressioni e alle emozioni, come aveva fatto con altri personaggi storici: Pluto, Cucciolo e Dumbo.

Il protagonista e la fata Trilli in una scena del film d'animazione Le avventure di Peter Pan

Tra i fuori categoria, l'inimitabile e burbero satiro Filottete, mentore di Hercules, probabilmente tra i sidekick più divertenti di sempre. Il supervisore all'animazione Eric Goldberg spiegò di aver fuso la struttura anatomica di una capra con la corporatura tarchiata, il collo taurino e la gestualità di Danny DeVito, omaggiando i celebri allenatori di boxe del cinema classico americano come Burgess Meredith in Rocky o la fisicità di Edward G. Robinson.

Hercules e Fil

Attenzione a come chiamate Mushu, perché di certo non è una lucertola. Anzi, se proprio vogliamo dirla tutta, la spalla di Mulan è un vero drago, lo spirito guardiano della famiglia Fa. Spassoso come pochi, Mushu rappresenta uno dei massimi esempi di questa categoria, entrando di diritto tra le migliori spalle. Emblema di una poetica disneyana aperta e libera, colorata e vivace. E poi, è tra i pochi aiutanti ad avere con sé un'altra spalla, anch'essa straordinaria e geniale: il grillo Cri-Kee.

Mushu e Cri-Kee in Mulan

A creare il piccolo insetto fu Joe Grant, un veterano di casa Disney fin dai tempi di Biancaneve. Con una leggenda: si dice che Grant abbia fatto scivolare vari schizzi del simpatico grillo sotto le porte degli uffici dei registi, Barry Cook e Tony Bancroft. Secondo l'animatore Barry Temple, "nessuno voleva Cri-Kee. I registi non lo volevano, il reparto sceneggiatura non lo voleva. Gli unici che lo volevano veramente erano l'AD di Disney Michael Eisner, Joe Grant, e io". Fortuna che le cose sono andate diversamente.

Il fattore Genio

Non c'erano dubbi, invece, sul personaggio che, grazie al suo estro e alla sua estetica, ha scritto una delle pagine più importanti dell'animazione disneyana. "L'incomparabile, il longevo, l'imitato, ma mai eguagliato... Genio della Lampada!" Punto fermo di Aladdin, nonché vitale per l'epoca Disney più amata (appunto, il famoso Rinascimento), il Genio è stato concepito dagli autori come primo personaggio, anticipando addirittura Aladino.

Durante la progettazione dello strabordante Genio, Goldberg, che supervisionò il personaggio, si ispirò alle opere del caricaturista Al Hirschfeld. Insieme a John Musker e Ron Clements realizzarono le prime animazioni di prova partendo dai monologhi stand-up di Robin Williams, prima ancora che l'attore firmasse il contratto come doppiatore.

Una divertente scena del film d'animazione Aladdin ( 1992 )

Williams restò impressionato, accettando il lavoro. Curiosità: molte battute del Genio sono il frutto dell'improvvisazione, tanto che i dialoghi furono successivamente adattati all'estro del compianto interprete. Il successo fu gigantesco. Il Genio oscurò gli altri personaggi e divenne il centro della campagna di comunicazione del film.

Una scelta che tradì il patto tra Williams e Disney (l'attore non voleva essere sovraesposto, e in più l'offerta era a ribasso), tanto che fino alle scuse ufficiali da parte di Joe Roth, allora capo dello studio, Williams non si avvicinò più all'iconico personaggio. Direte voi: questa è un'altra storia. Certo, ma è rappresentativa di quanto le "spalle", beh, non siano solo comparse.