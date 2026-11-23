A più di vent'anni dal debutto del classico d'animazione del 2002, l'Esperimento 626 torna protagonista nel cortometraggio dei Walt Disney Animation Studios Lilo & Scratch, che vedremo al cinema insieme al nuovo Classico Disney, Hexe, a partire dal 26 novembre. Abbiamo incontrato in esclusiva i registi Fawn Veerasunthorn e Malcolm Pierce, insieme ai compositori Haim Mazar e Grace Fisher, per farci raccontare la nascita di questa nuova bellissima avventura animata, il delicato equilibrio tra animazione 2D tradizionale e digitale e la genesi dell'inedita rivale a quattro zampe Scratch.

La genesi: l'eredità di Chris Sanders e il ritorno alla commedia fisica

Una scena di Lilo e Stich del 2002

L'idea di rimettere le mani sul mondo hawaiano creato da Chris Sanders e Dean DeBlois è nata da una spinta precisa dei vertici creativi dello studio. A raccontarcelo è la co-regista Fawn Veerasunthorn: "Abbiamo sempre amato quel film. Quando uscì ero alla scuola d'arte e ne rimasi totalmente folgorata: adoravo lo stile, il tratto di Chris Sanders e i personaggi di Lilo e Stitch. L'opportunità concreta è arrivata grazie a Jared Bush, il nostro Chief Creative Officer: voleva realizzare un corto prettamente comico, che sfruttasse appieno la libertà e il divertimento dell'animazione e potesse fare da palestra per nuove tecniche da sviluppare. Il progetto è nato spontaneamente: ci siamo detti 'Perché non Stitch? Ha ancora tantissimo da raccontare ed è perfetto per la comicità fisica e slapstick'".

La rivoluzione visiva: acquerelli su carta, 3D e leggende dell'animazione a mano

La sfida più complessa era replicare la peculiare estetica del film del 2002, celebre per essere stato uno dei rarissimi lungometraggi moderni con fondali realizzati a mano libera con colori ad acquerello. Malcolm Pierce ci ha spiegato come la produzione abbia voluto coinvolgere l'intero studio, abbattendo ogni barriera tecnica tra reparti: "Fin dall'inizio la domanda è stata: 'Come possiamo fare in modo che questo corto abbia lo stesso identico look and feel del film del 2002?'. La prima cosa che ci siamo detti è stata: sarebbe fantastico poter riavere veri sfondi dipinti fisicamente ad acquerello ovunque possibile. E non sarebbe stupendo permettere a chiunque nello studio di lavorarci, a prescindere che fosse un animatore CG o un disegnatore 2D tradizionale?. Siamo partiti da modelli scultorei dei personaggi che ricalcassero perfettamente il film in 2D, per poi passare ai test a matita disegnati a mano. È stata un'esperienza unica vedere nei giornalieri un veterano come Alex Kupershmidt mostrare un pencil test su carta nella stessa sessione in cui un animatore digitale presentava il blocking 3D di un personaggio".

Una scena del corto Lilo e Scratch

Una fusione di tecniche e stili che rappresenta, per noi, il vero futuro dell'animazione. Naturale quindi che questo entusiasmo sia stato condiviso anche dal reparto effetti visivi, come sottolinea Veerasunthorn: "Sapevamo di poter contare sulla flessibilità tra disegno a mano e CG per i personaggi, ma la sorpresa più grande è arrivata dagli effetti speciali. Bob Bennett, animatore del film originale, è venuto da me dicendo: 'Ho lavorato al primo Lilo & Stitch, voglio assolutamente dare una mano'. Ci siamo chiesti se la pipeline potesse integrare effetti tradizionali a mano libera senza stacchi, e la risposta è stata un trionfo: il reparto VFX ha finito per lavorare al 50% con animazione disegnata a mano e al 50% in digitale".

Scratch: la rivalità tra fratelli e l'inganno della tenerezza

Il vero fulcro narrativo del cortometraggio è Scratch, una gattina apparentemente dolcissima che nasconde una natura tutt'altro che innocua. La costruzione del personaggio ha richiesto un lungo lavoro di calibrazione visiva e psicologica: "Trattandosi di una new entry in questo universo, abbiamo lavorato a stretto contatto con gli artisti del primo film affinché il suo design si sposasse alla perfezione con quello di Stitch", ci ha raccontato Fawn Veerasunthorn. "Siamo partiti da una dinamica familiare universale: sei il figlio unico o il primogenito viziato, arriva un nuovo bebè in casa e vorresti detestarlo con tutto te stesso, ma è talmente carino che non ci riesci!. C'era questo attrito emotivo su cui volevamo giocare, quindi Scratch doveva risultare super coccolosa."

L'adorabile Scratch insieme a Lilo

Non è stato però semplice arrivare al risultato finale che vediamo in Lilo e Scratch: "Nei primi storyboard, sapendo fin da subito che sarebbe stata un'aliena, avevamo inserito troppi dettagli strani, ma risultava bizzarra troppo presto e si capiva subito la sua natura. Abbiamo fatto un passo indietro accentuando la dolcezza: pelo vaporoso, occhi grandissimi, orecchie feline. I suoi movimenti e i suoi versi dovevano sembrare curiosi ma innocui, così che quando si rivela come una vera minaccia per Stitch, il colpo di scena colpisce davvero".

E non è stato neanche semplice contenere tutte le idee che avevamo nei soli 6 minuti del cortometraggio: "Il nostro primo montaggio durava oltre dieci minuti, praticamente il doppio della versione finale, perché avevamo inserito qualsiasi gag possibile! È stata una vera lezione di sintesi: tenere soltanto ciò che era indispensabile al racconto. Crediamo di aver trovato il giusto equilibrio, anche se abbiamo ancora tantissimo materiale che ci piacerebbe esplorare in futuro".

La colonna sonora: il contrasto tra ritmi hawaiani e chitarre metal

Per la musica, i compositori Haim Mazar e Grace Fisher si sono trovati di fronte a un duplice compito: rendere omaggio all'identità musicale scolpita da Alan Silvestri ed esplorare territori sonori inediti. "Sapevamo di dover onorare una saga amatissima e trovare un linguaggio che suonasse familiare ai fan", ha spiegato Haim Mazar. "La sfida era comporre un tema originale che non ricalcasse direttamente le storiche partiture di Alan Silvestri o di Dan Romer. Quando ci siamo confrontati con Malcolm e Fawn per capire come descrivere musicalmente Scratch, i registi ci hanno lanciato un'idea spiazzante: 'E se avesse sonorità heavy metal?'. Ci siamo detti: 'Usiamo chitarre distorte e batterie potenti, ma come le facciamo convivere con l'orchestra e l'ensemble tradizionale hawaiano?'. È stato un processo di sperimentazione entusiasmante che ci ha costretti a pensare fuori dagli schemi".

La protagonista in uno dei poster del corto Disney

Grace Fisher ha invece evidenziato le specificità ritmiche imposte dal formato breve: "Abbiamo utilizzato gli stessi ensemble strumentali e le stesse risorse del film del 2002 per evocare quella specifica sensazione di nostalgia. Ma in un cortometraggio non c'è il tempo per sviluppare i personaggi come in un lungo: devi arrivare al punto subito. La musica serve a guidare l'azione con decisione; ci siamo sfidati a trovare un nucleo tematico immediato, di pochissime note, quasi come un hook della musica pop, capace di imprimersi istantaneamente nella mente dello spettatore". Non abbiamo potuto non chiedere loro colonna sonora Disney del cuore, Fisher ha citato la classicità de La bella addormentata nel bosco affiancata alla modernità di Rapunzel - L'intreccio della torre, mentre Mazar non ha avuto dubbi: "Se dovessi sceglierne una sola direi il primo Toy Story di Randy Newman, un genio assoluto; tra i musical invece scelgo Oceania".

Il futuro: nuovi corti ibridi e l'immortalità del concetto di Ohana

Il regista Malcolm Pierce

Inevitabile pensare al futuro e alla domanda su un possibile utilizzo sistematico di questa tecnica ibrida 2D/3D in future produzioni o persino in lungometraggi, registi hanno risposto all'unisono con un entusiasta: "Assolutamente sì, senza alcun dubbio!". "A fine lavori eravamo così carichi che volevamo subito tuffarci in una nuova avventura per vedere fin dove possiamo spingere questa tecnica", ha aggiunto Pierce, seguito da Veerasunthorn sulla possibilità di rivedere Scratch: "Lo spero con tutto il cuore, abbiamo accumulato tantissimo materiale sulle sue marachelle ed è un personaggio che ha ancora molto da dire".

La regista Fawn Veerasunthorn

In chiusura, la regista ha regalato un ricordo personale su come il rapporto con Lilo & Stitch sia cambiato nel corso degli anni: "È un film che cresce insieme a te. Quando lo vidi per la prima volta al cinema ne apprezzai soprattutto il valore artistico e stilistico. Rivedendolo oggi da madre, mostrandolo a mia figlia, mi accorgo di quanta densità ci sia sotto la commedia: il concetto di famiglia d'elezione, il bisogno di appartenenza, l'idea di qualcuno che si sente difettoso e rotto ma riesce comunque a trovare una casa. È una storia che continua a toccarmi nel profondo".