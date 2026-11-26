L'amato Stitch è tornato, in un corto, divertente e visivamente incredibile, dal titolo Lilo e Scratch che accompagna l'uscita al cinema di Hexe - Il Regno delle Streghe.

Tra i tanti Classici Disney, 65 con il nuovo Hexe, ce ne sono alcuni che si sono ritagliati il loro spazio nei cuori degli spettatori un pezzetto per volta, ma la loro popolarità continua a crescere e diventa sempre più solida e ampia. Uno di questi è Lilo e Stitch, il film diretto da Chris Sanders nel 2002 di cui è stato di recente realizzato anche l'ormai immancabile remake live-action, rimasto lì senza diventare un franchise come avrebbe meritato. Ci pensa il nuovo corto Disney a porre rimedio a questa mancanza, perché Lilo e Scratch, che si può guardare al cinema insieme a Hexe - Il Regno delle Streghe, ci riporta nel mondo dell'adorabile e pestifero alieno per conoscere una sua nuova amica.

Una nuova amica per Stitch... o no?

Lilo insieme a Scratch

La storia di Lilo e Scratch è piuttosto essenziale e immediata, come è ovvio per i 6 minuti di durata, ed è ambientata poco dopo gli eventi del film originale. Lo dimostra l'età della piccola Lilo, praticamente in linea con quella che già conosciamo. Ed è proprio da lei che inizia la storia del nuovo cortometraggio, perché adotta un gatto, una adorabile gattina dai toni rosa che chiama Scratch. Se già inizialmente Stitch fatica ad accettarne la presenza, non sentendosi più il piccolo e adorato alieno di casa, la situazione si complica ulteriormente quando si scopre che il gatto è in realtà un alieno, e la rivalità tra i due diventa una vera e propria battaglia senza confini.

La gelosia di Stitch

Stitch prova a eliminare Scratch

Un punto su cui gli autori si sono divertiti molto a giocare è la dinamica tra fratelli che si viene a creare tra Stitch e Scratch, quel misto di affetto e risentimento dettato dalla gelosia, che si dipana tra alti e bassi per tutta la durata, dettando il ritmo del racconto e dell'emozione. E di un'azione travolgente: i sei minuti del corto sono densissimi di eventi, non danno un attimo di tregua allo spettatore e scatenano una serie di risate spontanee e naturali con trovate di messa in scena travolgenti. Nella nostra intervista, i registi ci hanno spiegato come abbiano tenuto fuori diverse idee e scene, proprio per tenere così elevato il ritmo del racconto e confezionare una storia che potesse catturare dall'inizio alla fine senza mai lasciare la presa. E ci sono decisamente riusciti!

Lilo e Scratch e un nuovo standard visivo

L'altro aspetto essenziale e notevole di Lilo e Scratch è quello visivo, che richiama fedelmente lo stile visivo e i colori del film originale, ma ci arriva con un processo creativo e tecnico molto differente: se il primo film era realizzato in animazione tradizionale, il nuovo corto ne sfrutta artisti e potenzialità ma lavorando anche con la CGI, ormai matura per un'integrazione completa che può dar vita a soluzioni nuove per la realizzazione dei prossimi lavori dello studio.

Un'immagine del nuovo corto Disney

Abbiamo infatti visto nel nuovo corto un riflesso di quello che potremo vedere, un ritorno al passato in quanto a calore e opportunità artistiche e creative, senza mettere da parte i traguardi tecnici raggiunti negli oltre vent'anni che separano i due progetti. Se i corti sono sempre stati il luogo in cui poter sperimentare, Lilo e Scratch lo fa benissimo e ci fa capire la direzione che lo studio potrà prendere da qui in avanti... e potrebbe essere bellissima!