In periodo natalizio il film Disney è ormai una tradizione decennale: un momento di magia e tenerezza così rassicurante che le feste sembrano non poter cominciare altrimenti. Quest'anno a ricoprire questo annoso compito è Hexe - Il regno delle streghe, il lungometraggio animato diretto da Fawn Veerasunthorn e Jason Hand che ci porta in un mondo dove la magia è reale, dove i maghi e le streghe esistono; una terra imperfetta e bellissima che noi spettatori scopriamo attraverso gli occhi di una, anzi due, protagoniste un po' atipiche. Sì, perché Hexe è esso stesso un sessantacinquesimo classico che non fatichiamo a definire atipico, e risiede proprio in questa sua unicità la ragione per la quale ci ha totalmente conquistato.

La regina delle streghe

Questo film riesce infatti a scaldare il cuore con un racconto sentito e profondo del rapporto madre e figlia, oltre che di quei traumi generazionali che possono segnare anche a distanza di molti anni. Tranquilli,comunque: oltre al contenuto c'è anche tanto divertimento e una serie di aspetti interessanti che cercheremo di esplorare in questa recensione, ovviamente senza fare spoiler.

Billie Doe e il portale magico

Billie Doe è un'adolescente vivace e, per certi versi, piuttosto ribelle. Non sopporta che gli animali vengano chiusi in una gabbia e considera la libertà individuale un traguardo da perseguire a ogni costo. Vive però con sua madre Alice, una donna che, pur offrendole affetto incondizionato, le impone regole estremamente ferree e bizzarre: non può coltivare piante, tenere animali domestici, guidare e, soprattutto, deve sempre portare al polso un braccialetto realizzato proprio da lei. Dopo essersi fatta espellere da scuola ed essere stata messa in punizione, però, Billie contravviene alle imposizioni materne e si toglie il gioiello, aprendo così inavvertitamente un portale verso un mondo magico popolato da streghe e stregoni.

Billie apre un portale per il mondo magico

Lì viene a conoscenza di una verità sconcertante: non solo la magia esiste, ma lei potrebbe essere anche una delle pochissime streghe in grado di volare. Per questo motivo, una volta scoperta, diventa una ricercata del regno, perché la perfida regina, nonché sua nonna, non vuole che il potere del volo appartenga ad altri all'infuori di lei.

Traumi generazionali e ironia

Hexe - Il regno delle streghe ci ha conquistato piano piano. Dopo una buona partenza, infatti, il film diventa ben presto un crescendo di situazioni appassionanti e ben scritte, in cui dramma, divertimento e introspezione si alternano e si mescolano proprio come in una perfetta pozione magica. La sceneggiatura è il vero punto di forza dell'opera: il rapporto tra Billie e sua madre Alice è raccontato con una tale finezza che è difficile non rimanerne colpiti.

Una scena di Hexe

Billie è un'adolescente con tutte le fragilità e le spigolosità che quell'età comporta, mentre sua madre è una donna che fa i conti con i propri traumi e che, pur compiendo degli errori, ha sempre cercato di non trasmetterli alla figlia. Il tema del trauma generazionale diventa così centrale nell'economia della storia, offrendo uno spaccato sincero e veritiero di come i segni della sofferenza possano tramandarsi di madre in figlia per decenni: cicatrici che tornano periodicamente a fare male e che nessuna magia sembra poter cancellare.

Billie e la pentola magica

Come già accennato, pur raggiungendo la giusta profondità tematica ed emotiva, Hexe rimane comunque un film estremamente divertente, ricco di citazioni (sia ai grandi classici Disney, sia a storici film cult) e di personaggi capaci di strappare un sorriso, primo tra tutti il pentolone. Animare una pentola e renderla un personaggio comico e irresistibile non è cosa da poco, e qui questo comprimario riempie la scena con la stessa naturalezza degli altri personaggi parlanti.

Perché Hexe è un classico Disney atipico?

Anche dal punto di vista tecnico, il lungometraggio Disney è impressionante ed eccelle in particolare nella gestione dei punti di vista e dei movimenti di camera. Perché, allora, lo abbiamo definito un classico atipico? Ovviamente non possiamo addentrarci troppo in alcuni sviluppi chiave della storia per non rovinare la sorpresa, ma nella costruzione dei ruoli emergono elementi che finora era difficile riscontrare in altri classici Disney, nei quali le giovani protagoniste, dopo innumerevoli prove, riuscivano a risollevare le sorti del regno o della famiglia soprattutto grazie alla propria tenacia.

Una scena del film

Qui ci troviamo invece di fronte a un'eroina profondamente immatura proprio perché, giustamente, molto giovane: raccontare questa immaturità senza giudizi né paternalismi permette di coglierne i lati più umani e autentici. A ciò si aggiunge un altro tratto distintivo rispetto alla maggior parte delle produzioni analoghe, ovvero l'assenza di numeri musicali: la colonna sonora di Hexe è un equilibrio riuscito tra modernità e cura, con un'anima pop così decisa da risultare impossibile da ignorare, proprio come le sue protagoniste.