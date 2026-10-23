Se domani non torno, recensione: il film su Giulia Cecchettin che racconta l'assenza oltre la cronaca

Ci sono ferite collettive che il tempo mantiene incandescenti, dove il confine tra memoria civile e spettacolarizzazione del dolore si fa oltremodo sottile. Portare sul grande schermo la tragedia di Giulia Cecchettin significa fare i conti con la responsabilità etica dello sguardo: come restituire una vicenda che ha scosso nel profondo la coscienza sociale italiana senza cedere alle scorciatoie talvolta morbose del true crime?

Con Se domani non torno, liberamente ispirato al volume Cara Giulia di Gino Cecchettin, Paola Randi accoglie questa prova complessa scegliendo di allontanarsi dal clamore mediatico delle aule giudiziarie.

La regista preferisce concentrarsi sui meccanismi culturali che hanno condotto allo spezzarsi di una giovane vita, dando forma a un'opera sobria e partecipe, capace di spogliare l'accaduto dal sensazionalismo e da quella errata retorica che troppo spesso inquina il racconto dei femminicidi.

L'infrangersi della quotidianità e l'attesa

Giulia e Elena in una scena

Il racconto si addentra nella vita di tutti i giorni di una famiglia comune: Gino Cecchettin e i suoi tre figli: il più giovane, Davide, ancora al liceo; Elena, la maggiore, impegnata negli studi all'estero; e infine Giulia, ormai a un passo dal traguardo della laurea. È proprio l'euforia per questa tappa imminente a infrangersi l'11 novembre 2023, quando la ragazza scompare nel nulla, dando inizio a un incubo a cui nessuno avrebbe mai voluto credere. Si fa strada ben presto la consapevolezza che Giulia fosse uscita con il suo ex, una figura gelosa, possessiva e incapace di accettare la fine del legame.

La testimonianza di chi ha assistito a una colluttazione in un parcheggio trasforma l'angoscia in urgenza investigativa: la ricerca di quell'auto diventa una corsa contro il tempo che unisce nel medesimo affanno i familiari e gli inquirenti.

Dare un nome all'assenza, oltre la cronaca

Pur nella delicatezza della materia, Se domani non torno si rivela un'opera necessaria. Il film sceglie di confrontarsi con nodi cruciali del nostro presente, dal patriarcato alla violenza di genere, fisica e psicologica, fino alle disparità strutturali su cui spesso il discorso pubblico fatica a fare chiarezza e la politica preferisce arretrare.

Qui ogni cosa viene chiamata con il proprio nome, con una trasparenza che rifiuta l'approccio pavido che troppo spesso ha sminuito il problema piuttosto che smascherarlo.

Un'immagine di Se domani non torno

La forza del lungometraggio risiede inoltre nell'aver ribaltato la prospettiva tradizionale: non si sofferma sui dettagli dell'orrore, ma dà corpo all'assenza, a quel vuoto incolmabile lasciato da una figlia e sorella strappata al suo futuro, a una vita che gli apparteneva.

È un'indagine sul lutto che matura presto in consapevolezza civile: ciò che si è consumato non è una fatalità isolata, bensì il frutto amaro di un sistema culturale che ha a lungo normalizzato la sopraffazione e la disparità.

Raccontare il dolore: l'interpretazione di Filippo Timi

A sostenere l'impianto emotivo è una prova corale di notevole intensità, guidata da un Filippo Timi misurato e profondo. La sua incarnazione di Gino Cecchettin rifugge ogni enfasi melensa e ricattatoria: Timi restituisce l'immagine di un padre che, pur attraversando uno strazio indicibile, si sforza con lucidità di decifrare l'origine del male.

È un percorso doloroso attraverso quei micro-comportamenti, quei modelli affettivi che per generazioni sono stati considerati innocui, ma che, una volta messi a fuoco, si rivelano segnali d'allarme da riconoscere e respingere senza ambiguità.

Una scena del film

Paola Randi asseconda questo processo con una regia lineare e rigorosa, che mette spesso in secondo piano l'ambiente circostante per concentrarsi sui volti, sulle esitazioni e sulla grammatica silenziosa dei corpi. Al centro rimangono le persone: il profilo di una giovinezza spezzata e il ritmo interrotto di una quotidianità ordinaria. Se domani non torno non è un film prefetto ma è un film importante che si riappropria di una giusta narrazione per denunciare un sistema troppo a lungo ignorato.