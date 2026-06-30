Dal film su Giulia Cecchettin a Hunger Games: il listino Notorious per la fine del 2026

Notorious Pictures durante le Ciné di Riccione ha svelato la sua lineup theatrical per il secondo semestre 2026, spaziando dal grande cinema di genere internazionale alle produzioni italiane.
Notorious Pictures: i film che vedremo in sala
Tra i tanti tioli troviamo Hunger Games - L'alba sulla mietitura, con Francis Lawrence che torna a dirigere l'attesissimo nuovo capitolo della celebre saga distopica. Sul fronte del thriller, Renny Harlin firma Deep Water con Aaron Eckhart e Ben Kinglsey, promettendo scene ad alto tasso di tensione, mentre per gli amanti dell'animazione arriva Wildwood - I Segreti del Bosco Proibito di Travis Knight, un'opera che esplora mondi fantasy misteriosi rivolta a un vasto pubblico.
L'offerta si arricchisce con L'albero di Molto Lontano, family movie di James Ashcroft interpretato da Andrew Garfield e Claire Foy. Nel listino poi attenzione a Se domani non torno, il nuovo progetto drammatico di Paola Randi che ripercorre la storia vera del femminicidio di Giulia Cecchettin. Nel cast Filippo Timi, Sabrina Martina, Tecla Bossi e Tommaso Allione.
I film del listino Notorious Pictures
- Hunger Games - L'alba sulla mietitura
- Deep Water
- Wildwood - I Segreti del Bosco Proibito
- L'albero di Molto Lontano
- Se domani non torno