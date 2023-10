Ritorno al Futuro: la DeLorean, storia di un mito

Di macchine entrate nella storia del cinema ce ne sono diverse, ma la DeLorean di Ritorno al Futuro è speciale: non soltanto è in grado di viaggiare nel tempo, ma, da un film all'altro, evolve quasi fosse un organismo vivente. E perché proprio una DeLorean? Come dice Doc Brown, interpretato da Christopher Lloyd, dovendo trasformare un'automobile in una macchina del tempo, perché non usare una bella automobile?

In occasione del Ritorno al Futuro Day, ripercorriamo quindi l'evoluzione della DeLorean di Ritorno al Futuro, più precisamente della DeLorean DMC-12.

DeLorean: storia

Ritorno al futuro: Christopher Lloyd e Michael J. Fox in una scena del film

La DeLorean DMC-12 è stata l'unica auto prodotta dalla DeLorean Motor Company, tra il 1981 e il 1982. Sono stati realizzati soltanto 9200 esemplari, caratterizzati dagli inconfondibili sportelli ad ali di gabbiano e dalla carrozzeria in acciaio inossidabile non verniciato. Il design unico si deve all'italiano Giorgetto Giugiaro. Il nome DeLorean viene dal suo creatore: John DeLorean, il più giovane progettista della General Motors, che, nel 1975, pensò bene di fondare la sua casa automobilistica mettendosi in proprio. La sua è una storia assurda, che comprende anche il traffico di droga: è stata raccontata nel film Driven - Il caso DeLorean, uscito nel 2018, con protagonisti Jason Sudeikis e Lee Pace.

Ritorno al futuro: 10 cose che (forse) non sapete sulla trilogia

DeLorean: come è diventata la macchina di Ritorno al Futuro

Quando, nel 1981, Robert Zemeckis e Bob Gale hanno cominciato a scrivere Ritorno al Futuro avevano immaginato un frigorifero come macchina del tempo. Per il 1984, all'inizio della produzione, era invece diventato una DeLorean, perché a Gale venne il dubbio che, dopo aver visto il film, qualcuno potesse chiudersi dentro il frigo per emulare i protagonisti. Fu Zemeckis a pensare a una macchina e in particolare alla DeLorean: a inizio anni '80 se ne parlava per i guai giudiziari di John DeLorean e poi aveva un design da "disco volante", perfetto per sbalordire le persone della Hill Valley del 1955, dove va a finire Marty McFly (Michael J. Fox) nel primo capitolo della trilogia.

Universal provò a imporsi sull'auto da scegliere, suggerendo una Mustang, perché la Ford si era offerta di pagare 75mila dollari per il product placement. La risposta di Gale fu così epica che a ancora oggi i fan più duri e puri della trilogia la indossano sulle magliette: "Doc Brown Doesn't Drive A Fucking Mustang!"

Ritorno al Futuro: quello tra Michael J. Fox e Christopher Lloyd è l'abbraccio a un'intera generazione

Ritorno al Futuro a Venezia 2015 - la DeLorean parcheggiata in zona Festival

Non una DeLorean qualsiasi però: il viaggio nel tempo si deve al Flussocanalizzatore e tutti ormai abbiamo in mente il pannello di controllo con le tre linee temporali. Tutti elementi aggiunti ai fini della storia. Un'altra parte importante è il reattore nucleare, realizzato con il coprimozzo di di una Dodge Polara. Per dare un aspetto da "macchina del tempo", furono poi applicate diverse luci e parti provenienti da aeroplani.

Per quanto riguarda l'auto vera e propria, il motore V6 Powertrain fu sostituito con quello di una Porsche, per far andare la macchina più veloce. Anche il tachimetro fu sostituito: per una legge voluta da Jimmy Carter, i tachimetri dell'epoca potevano arrivare soltanto fino a 85 miglia orarie. La sceneggiatura prevedeva però le, ormai iconiche, 88 miglia orarie (ovvero 140km/h) per poter effettuare il viaggio nel tempo. Quindi fu aggiunto un tachimetro in grado di arrivare a 95 miglia.

DeLorean: quanto costa

Ritorno al futuro: Michael J. Fox e Christopher Lloyd in una scena del film

Il successo della trilogia di Ritorno al Futuro ha dato alla DeLorean una grande popolarità e nel 1995 Stephen Wynne ha fatto risorgere dalla ceneri la Delorean Motor Company. La replica della DeLorean di Ritorno al Futuro oggi è uno degli oggetti più ambiti dai collezionisti, con un prezzo di circa 100mila dollari a veicolo, ovvero tra i 60mila e gli 80mila euro.

DeLorean: dove si trova oggi

Venezia 2015 - la macchina di Ritorno al Futuro parcheggiata davanti al palazzo del cinema

Per i film di Ritorno al Futuro sono stati realizzati tre modelli di DeLorean, tutti di proprietà degli Universal Studios. Un modello è stato restaurato nel 2010 e da allora è in esposizione permanente al Peterson Automotive Museum di Los Angeles. Un secondo è stato usato per delle riprese, durante le quali è stato distrutto. Le sue parti sono però state riutilizzate per costruire altri modelli a scopo promozionale. La carrozzeria della DeLorean originale è stata poi appesa sul soffitto del Plannet Hollywood Hawaii, dove si trova ancora oggi. Il terzo veicolo si trova invece in esposizione agli Universal Studios Japan, in Giappone.