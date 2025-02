Reacher 3, la recensione: l'eroe letterario di Prime Video finisce sotto copertura

La maggior parte degli eroi letterari stanno trovando la perfetta casa nella serialità piuttosto che al cinema. Lo dimostrano i successi targati Prime Video di Harry Bosch, Jack Ryan, Alex Cross e Jack Reacher. Quest'ultimo, forte di un rinnovo già ottenuto per la quarta stagione, arriva con il terzo ciclo di episodi dal 20 febbraio con appuntamento settimanale, e ancora una volta rimescola le carte in tavola.

Reacher 2: una scena del finale

L'obiettivo del creatore Nick Santora è infatti rendere tutto sempre sorprendente anche per i lettori dei romanzi originai di Lee Child a cui è ispirato lo show, che non va in ordine cronologico e cerca di sottolineare l'elemento nomade che caratterizza il protagonista. Quindi, dopo il primo libro Zona Pericolosa (Killing Floor) e l'undicesimo Vendetta a freddo (Bad Luck and Trouble) che hanno ispirato rispettivamente la prima e la seconda stagione, tocca al settimo La vittima designata (Persuader) far nascere questo terzo capitolo.

Reacher 3: eroe in incognito

Grosso e più grosso

Nella terza stagione della serie Prime Video il protagonista si ritrova coinvolto in un'operazione sotto copertura in cui deve affrontare il pericoloso trafficante sotto mentite spoglie Zackary Beck (un ripescato Anthony Michael Hall di The Dead Zone) insieme al figlio Richard (Johnny Berchtold) e al suo scagnozzo Paulie (Olivier Richters), che si scontra subito con il protagonista perché fanno a gara di 'stazza' fisica. Tutto parte de una persona dal suo passato, un certo Quinn (Brian Tee).

La DEA nella forma degli agenti Susan Duffy (Sonya Cassidy), Guillermo Villanueva (Robert Montesinos) e Steven Elliot (Daniel David Stewart) lo ingaggia per recuperare un'agente scomparsa e ad aiutarlo ci penserà ovviamente anche l'onnipresente Frances Neagley (Maria Sten, che presto avrà un suo spin-off), che funge da ponte tra le stagioni insieme a Ritchson.

Ancora una volta passato e presente del protagonista si incontrano per una storia che fa luce sui demoni interiori, mentre risulta decisivo per la risoluzione il rapporto tra genitori e figli. L'obiettivo rimane quello di sventare quante più associazioni illegali e cospirazioni possibili, soprattutto risalendo sempre più in alto nella catena di comando criminale. Le coreografie delle sequenze action rimangono il piatto forte del serial, a partire dalla scena iniziale al cardiopalma per poi proseguire con alcune trovate che mantengono gli spettatori sul filo del rasoio per il destino dei personaggi, o nei confronti di Jack di essere scoperto.

Un eroe (di nuovo) solitario nella serie Prime Video

Uno dei rapporti al centro della stagione 3

Rispetto al secondo ciclo che riproponeva la vecchia squadra nell'esercito di Reacher mostrandone un aspetto maggiormente umano, e una storia più corale, qui torniamo all'idea della solitudine in cui vive il personaggio titolare per scelta propria (con tanto di strizzata d'occhio al mitico spazzolino che si porta sempre dietro come unico bene prezioso). Questo permette allo show di proporre nuovi personaggi e una nuova missione.

Un cattivo spietato

New entry a cui comunque riuscirà ad affezionarsi, colpito dalle loro storie e memore del proprio difficile passato. Alan Ritchson oramai è diventato un tutt'uno col personaggio e ne riesce a replicarne non solo la forza fisica ma anche l'attenzione ai dettagli di quella mentale e la profonda empatia e compassione che prova per le vere vittime con cui si confronta, e non quelle presunte.

Reacher 3: una scena

Non è mai veramente solo però dato che ha Neagley che lo aiuta, a distanza come dal vivo, e una serie di vecchi amici e partner pronti a correre in suo soccorso grazie all'ottimo giro di rapporti che si è saputo creare negli anni, pur mantenendosi per scelta fuori da quella legge e quell'istituzione che a lungo ha servito. In ogni stagione c'è poi un personaggio femminile che spicca e fa da contraltare al buon Jack e in questo caso si tratta di Susan Duffy e del suo rapporto con la risorsa scomparsa. Un interessante acquisto la cui chimica con Reacher si dimostra funzionale al racconto. Così come ci voleva un villain degno di questo nome e Anthony Michael Hall si dimostra sorprendente nel ruolo, spietato e senza scrupoli quanto attento e 'amorevole' verso il sangue del proprio sangue. A quando la prossima missione?