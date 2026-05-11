Reacher 5 verrà realizzata: Prime Video annuncia il rinnovo della serie con Alan Ritchson

Prime Video ha annunciato di aver già rinnovato per la stagione 5 la sua serie Reacher con star l'attore Alan Ritchson.

Gli episodi del quarto capitolo della storia tratta dai romanzi di Lee Child non sono ancora arrivati in streaming, tuttavia i responsabili della piattaforma hanno sottolineato che il successo ottenuto e l'appeal internazionale del progetto hanno convinto a dare il via alla produzione del prossimo gruppo di episodi.

L'annuncio del rinnovo di Reacher

Peter Friedlander, responsabile della divisione Global Television di Amazon MGM Studios, ha annunciato il rinnovo di Reacher spiegando: "Dai romanzi di Lee Child, amati in tutto il mondo, al suo straordinario adattamento televisivo, Reacher si è evoluto in un franchise di grande successo. La capacità della serie di combinare azione adrenalinica con una narrazione avvincente dei personaggi continua a conquistare decine di milioni di spettatori in tutto il mondo. Siamo entusiasti di procedere con la quinta stagione prima ancora del debutto della quarta e di sfruttare questo incredibile slancio".

Reacher. Alan Ritchson in una sequenza della terza stagione.

Lo show con star Alan Ritchson, che potrebbe in futuro debuttare nel DCU, è prodotto da Paramount Television Studios in collaborazione con Amazon MGM Studios ed è stato scritto da Nick Santora, coinvolto anche come produttore esecutivo e showrunner.

Cosa racconterà la quarta stagione

Nel romanzo di Child intitolato I dodici segni (Gone Tomorrow), che è stato pubblicato nel 2009, si racconta quello che accade quando Jack Reacher interviene, mentre si trova in metropolitana, per impedire ad una presunta attentatrice di farsi saltare in aria. La sua scelta si rivela tuttavia un terribile errore di valutazione. La donna si suicida e nulla fa pensare che avesse intenzioni terroristiche. Reacher si trova sotto accusa da parte delle forze dell'ordine, ma il peggio si concretizza con l'intervento dei federali appena si scopre che la donna lavorava al Pentagono.

Nel cast delle puntate ci saranno anche Jay Baruchel (FUBAR), la cantante e attrice indonesiana Agnez Mo (Pernikahan), l'artista franco-indonesiana Anggun (Levitating), Kevin Corrigan (Poker Face), Kevin Weisman (Marvel's Runaways), Marc Blucas (My Life with the Walter Boys) e Kathleen Robertson (The Expanse).