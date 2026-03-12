Reacher 4, lo spin-off spianerà la strada alla nuova stagione con Alan Ritchson?

Sia lo spin-off che la quarta stagione della serie Prime Video sono attesi per il debutto entro quest'anno con Ritchson che dovrebbe avere un piccolo ruolo nella nuova estensione

Sarà sicuramente un grande anno per Prime Video, che spera nel record di visualizzazioni grazie alla quarta stagione di Reacher e tenterà il colpaccio anche con lo spin-off già annunciato.

La finestra di lancio della quarta stagione della serie con Alan Ritchson è stata confermata, il che evidenzia perfettamente perché lo spin-off Neagley sarà molto importante per il franchise.

Reacher 2: una scena del finale

Lo spin-off farà da apripista a Reacher 4

Come confermato dal dietro le quinte di Neagley, Alan Ritchson riprenderà il ruolo di Jack Reacher nella nuova estensione del franchise. La sua sarà probabilmente una parte minore, mentre Maria Sten nei panni di Neagley sarà la protagonista assoluta.

Dato che lo spin-off e la quarta stagione di Reacher usciranno a breve distanza l'uno dall'altro, è probabile, anzi quasi scontato, che il primo fungerà da naturale introduzione al secondo.

Reacher. Maria Sten in una scena della terza stagione.

Quando usciranno Reacher 4 e Neagley?

La quarta stagione di Reacher non ha ancora una data di uscita ufficiale. Tuttavia, Alan Ritchson ha annunciato una finestra di lancio per il ritorno della serie, confermando che tornerà nel 2026. Considerando che le riprese sono terminate, questa notizia non dovrebbe sorprendere affatto.

Tuttavia, ciò che rende così affascinante la finestra di lancio confermata per la quarta stagione di Reacher è che promette che quest'anno avremo due nuovi prodotti legati al franchise. Infatti, anche l'entusiasmante spin-off Neagley è previsto per il 2026.

Come la quarta stagione di Reacher, anche lo spin-off non ha una data di uscita ufficiale. Tuttavia, le riprese dello show sono terminate nel giugno 2025 e la sua premiere era prevista prima della quarta stagione di Reacher. Le ultime notizie suggeriscono che lo spin-off potrebbe debuttare nell'estate del 2026, mentre la quarta stagione della serie potrebbe arrivare su Prime Video verso la fine dell'anno.

La spiegazione del finale della terza stagione

La terza stagione di Reacher si conclude con uno scontro finale che chiude la missione sotto copertura di Jack Reacher contro una rete di traffico d'armi guidata dal criminale Xavier Quinn. Nel finale, Reacher e i suoi alleati della DEA smascherano definitivamente l'organizzazione e salvano Teresa.

Come spesso accade nella serie, Reacher non resta: recupera una moto e riparte da solo verso un'altra destinazione, lasciando intendere che continuerà a intervenire contro chi abusa del proprio potere.