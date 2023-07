Prime Day 2023: ecco le 15 migliori offerte homevideo su Amazon

In occasione del Prime Day 2023, abbiamo deciso di offrirvi le 15 occasioni migliori attualmente in offerta su Amazon riguardanti l'homevideo, fra DVD, Blu-ray, 4K UHD e steelbook.

È scattato il Prime Day 2023. In questi due giorni su Amazon, tra le migliaia di offerte, ce ne sono tantissime riguardanti anche l'homevideo, con decine e decine di occasioni per accaparrarsi DVD, blu-ray, 4K UHD ed edizioni speciali a prezzi da non perdere.

Ricordiamo che queste offerte sono disponibili solamente durante i giorni in cui viene promosso l'evento (l'11 e il 12 luglio) e sono in sconto solamente per gli abbonati ad Amazon Prime. Abbiamo scelto per voi le migliori 15 occasioni.

1) Il Trono di Spade: il cofanetto 4K-Ultra HD

La serie completa de Il trono di spade, con le stagioni dalla 1 alla 8 e ben 33 dischi nel formato video più evoluto, il 4K UHD, è presente su Amazon con un'offerta davvero imperdibile. Grazie al Prime Day, infatti, per questi due giorni il prezzo della raccolta è di soli 76,94€, scontata del 62% dal prezzo precedente.

Un cofanetto ricchissimo per la serie più amata di sempre. Inoltre, il cofanetto de Il trono di spade comprende, oltre a tutte le otto stagioni uscite, anche una serie di contenuti speciali che faranno sicuramente incuriosire i fan del mondo di Westeros.

2) Harry Potter: il cofanetto blu-ray 4K UHD

Ed eccoci a una saga ormai mitica, quella di Harry Potter, anch'essa proposta per il Prime Day 2023 a un prezzo speciale proprio nella sua versione puù spettacolare, quella del 4K UHD. Il cofanetto comprendente tutti e 8 i film a 16 dischi è disponibile su Amazon in questi due giorni a soli 37,04€, scontato dunque del 78% dal prezzo base.

Il cofanetto contenent ei film sia in versione 4K-Ultra HD che blu-ray, consente di recuperare una delle saghe cinematografiche più amate di sempre, per scoprire il gigantesco mondo creato da J.K. Rowling. E sono ovviamente presenti tanti contenuti speciali e curiosità su alcuni dei film.

3) Joker: la Collector's Edition

Ci sono film che non si possono dimenticare e Joker è uno di questi. Adesso c'è la possibilità grazie al Prime Day 2023 di mettere le mani sulla Collector's Edition, che oltre al film in versione 4K Ultra HD e Blu Ray, contiene anche Poster, Art Card e Replica Biglietto. Su Amazon in questi due giorni è presente a soli 17,95€, scontato del 64% dal prezzo precedente.

Il cofanetto da collezione di Joker di Todd Phillips comprende anche: esclusive grafiche illustrate realizzate dagli artisti della creative community mondiale Talenthouse, il Digipack in cartoncino, un poster con grafica illustrata da collezione - 30x50cm, la replica plastificata del biglietto "Forgive my Laughter" e 3 Art Card con grafiche illustate da collezione.

4) The Big Bang Theory: la serie completa

Le 12 amatissime stagioni di The Big Bang Theory, la serie TV più longeva ed amata della storia della TV americana, tutte in un cofanetto che grazie a Prime Day 2023 si trova su Amazon questi due giorni a soli 24,93€, scontato dell'81% rispetto al prezzo precedente.

Il cofanetto di The Big Bang Theory comprende tutte le 12 stagioni, ovvero 279 episodi originali andati in onda, più 12 ore di extra e un Bonus Disc con esclusivi inserti inediti. Il tutto per rivivere l'irresistibile storia dei geniali Leonard, Sheldon, Penny, Howard, Raj, Bernadette e Amy.

5) La Signora in giallo: la serie completa e i film

Un pò di nostalgia per i vecchi tempi ci sta. Volete rivivere le avventure de La signora in giallo? Ebbene su Amazon grazie al Prime Day 2023 trovate un incredibile box con 70 dischi a soli 48,01€, con uno sconto del 76% dal prezzo base.

La signora in giallo è proposta in un'edizione DVD da ben 70 dischi con tutti e 264 gli episodi della Serie e i 4 Film usciti in televisione. Misteri, omicidi, ragionamenti e tantissimi casi cui solamente Angela Lansbury è riuscita a trovare una soluzione.

6) Hazzard: la serie completa

Grazie al Prime Day c'è la possibilità di acquistare a prezzo ridotto un'altra serie tv mitica degli anni Ottanta, ovvero Hazzard. Il box con le sette stagioni e ben 52 DVD, si trova su Amazon al prezzo di solo 28,50€, scontato di ben l'83% rispetto al prezzo precedente.

Una serie tv iconica come Hazzard ha riscosso un successo senza precedenti che l'ha relegata nel mito. Dal suo debutto negli Usa, ha occupato per buona parte delle sua intera durata, il secondo posto nella classifica dei programmi più visti d'America. Rocambolesche avventure, inseguimenti mozzafiato, gare automobilistiche e tante risate per una serie TV che ha fatto divertire genitori e figli.

7) Dexter: la serie completa

Restiamo in ambito serie tv per segnalarne un'altra di grande successo, che grazie al Prime Day 2023 in questi giorni è in offerta a un prezzo speciale. La serie completa di Dexter, con le otto stagioni, si può prendere su Amazon a 41,29€, con sconto del 61%.

Il cofanetto di Dexter contiene tutti e 96 gli episodi in 35 DVD, grazie ai quali si potranno rivivere tutte le storie del "giustiziere notturno", protagonista di una delle serie di maggior successo.

8) Tenet: la steelbook 4K Ultra-HD + Blu-Ray

I film di Christophen Nolan non sono mai banali. E non lo è stato certamente Tenet. Adesso la versione più lussuosa del film, ovvero la steelbook 4K UltraHD+Blu-Ray è disponibile su Amazon in occasione del Prime Day 2023 a soli 8,55€, con uno sconto del 71% sul prezzo precedente.

L'edizione ideale per farsi immergere nel rompicapo di Tenet, rivivere e rigustare il film per carpirne i segreti più nascosti. Il tutto con l'aggiunta di una manciata di contenuti speciali imperdibili.

9) Il Gladiatore: la steelbook 4K Ultra-HD + Blu-Ray

Un film entrato nella storia nella sua versione più prestigiosa. Grazie al Prime Day 2023, la Steelbook de Il Gladiatore contenente il film in 4K Ultra HD e in Blu-Ray (oltre a un Bonus Disc), si trova su Amazon a soli 9.49€, con prezzo scontato del 68%.

Sarà l'occasione per riapprezzare il film di Ridley Scott con Russell Crowe nella sua versione migliore, e per ripercorrere le gesta del generale romano Massimo Decimo Meridio, che viene fatto schiavo e costretto a combattere nell'arena come gladiatore.

10) Halo - Stagione 1: l'edizione blu-ray

Una serie tv di fantascienza militare basata sull'omonimo franchise di videogiochi Halo, arriva in homevideo a un prezzo speciale grazie al Prime Day 2023. La stagione 1 di Halo in blu-ray si trova su Amazon a 16,59 €, scontata del 59%.

Nella serie Halo, dopo anni di guerra civile e crescenti disordini politici, il futuro dell'umanità viene minacciato da una potente alleanza aliena nota come Covenant. Mentre il Covenant distrugge un mondo dopo l'altro, solo il soldato Master Chief, potenziato ciberneticamente, tenta di fermare la sua avanzata.

11) Star Trek: Discovery: le stagioni

Grazie al Prime Day 2023, su Amazon è attualmente possibile reperire tutte e quattro le stagioni che compongono Star Trek: Discovey. Gli sconti sono stati applicati sia sul cofanetto delle 3 stagioni della serie, che sul DVD della quarta. Nel dettaglio, il cofanetto con le prime 3 stagioni di Star Trek: Discovery è attualmente disponibile a 21,19€, con uno sconto del 65% sul prezzo precedente.

Il tutto seguito dal DVD della quarta stagione a completare il quadretto, disponibile a 16,49€, scontato del 45% dal prezzo di prima. L'ideale per ripercorrere le vicende di una serie tv che ha raccolto consensi e riflessioni sul mondo di Star Trek.

12) Scarface: la versione 4K UHD + Blu-Ray

Il mitico film con Al Pacino che ha fatto la storia del cinema, arriva su Amazon nella sua versione più performante a un super prezzo grazie a Prime Day 2023. La versione 4K Ultra-HD+Blu-Ray di Scarface è infatti in offerta su Amazon a 9,87€, scontato del 59% dal prezzo base.

Diretto da Brian De Palma, Scarface ha ulteriormente sancito il grande talento di questo regista e di Al Pacino come protagonista. Non solamente una perla del cinema mondiale, ma un vero e proprio tesoro da vedere e rivedere, specialmente in un formato del genere.

13) Battlestar Galactica: la serie completa

Grazie al Prime Day 2023, su Amazon il box con la serie completa di Battlestar Galactica è attualmente in offerta a prezzo speciale. Il cofanetto in questi giorni è disponibile infatti a 17,1€, con uno sconto del 71% dal prezzo di partenza.

Composto da 25 dischi, il box dell'intera serie di Battlestar Galactica racchiude l'epopea di questa serie tv, più tante piccole perle sia per i fan che per i nuovi appassionati della storia.

14) Il DVD de I Goonies

Su Amazon, per il Prime Day 2023, c'è un un film che ha plasmato intere generazioni di ragazzi a un prezzo incredibile. La versione DVD de I Goonies, infatti, è in offerta al prezzo più basso mai visto, ovvero soli 4,48€, scontato del 44% dal prezzo base.

Diretto nel 1985 da Richard Donner su soggetto di Steven Spielberg, I Goonies è un'avventura folle e scanzonata da recuperare a tutti i costi, soprattutto a un prezzo del genere.

15) Me Contro Te - Il Mistero Della Scuola Incantata: il DVD + Portapenne

La coppia più amata dai bambini nel film record di incassi nel 2021 con un fantastico gadget. L'edizione DVD di Me Contro Te Il Film - Il mistero della scuola incantata, corredata da un portapenne, grazie al Prime Day 2023 è in offerta su Amazon a 6,78€, con il 66% di sconto.

Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata è un'avventura che ha raccolto 4,5 milioni al Box office in sole 2 settimane: a un prezzo speciale è il regalo ideale per i bambini, grazie anche a un portapenne griffato ovviamente Me contro Te.