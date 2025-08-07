Platonic 2, Seth Rogen e Rose Byrne: "Raccontiamo gli amici disfunzionali. Insieme in The Studio? Chissà"

Will e Sylvia sono di nuovo qui! I protagonisti di Platonic, la comedy più folle che c'è, tornano ogni settimana con la seconda stagione su Apple TV+. Seth Rogen e Rose Byrne si ritrovano dopo i due capitoli cinematografici di Cattivi vicini per interpretare una delle coppie più disfunzionali della tv... Anche se non sono proprio una coppia. Almeno non in senso strettamente amoroso.

I protagonisti nella stagione 2

"Due adorabili disastri", specialmente quando sono insieme, come li abbiamo definiti quando abbiamo incontrato Seth Rogen e Rose Byrne su Zoom. Per sentirci rispondere: "Questo è uno spazio sicuro per dirlo però non sono così male. Potrebbe andare molto peggio. Conosco persone nella mia vita che in un milione di anni non sono così funzionali quanto Will e Sylvia nei loro giorni peggiori". Un botta e risposta tipico dei loro personaggi, quello a cui abbiamo assistito durante la nostra intervista.

Platonic 2: cosa succede nella stagione 2?

Jenna è la new entry come futura sposa si Will

Will e Sylvia sono alle prese con un passo avanti nel loro rapporto: lui sta per sposarsi per la seconda volta e lei non vuole rovinare tutto di nuovo. Però quando sono insieme... sappiamo tutti come va a finire. Le nuove puntate saranno in realtà l'occasione per provare a crescere e maturare non solo emotivamente ma anche professionalmente: nuove opportunità lavorative per entrambi i personaggi sono all'orizzonte. La vera domanda è: sapranno coglierle?

Platonic: intervista a Seth Rogen e Rose Byrne

Un aspetto davvero peculiare della serie Apple TV+ è che i personaggi sono fedeli al titolo, perché non succede mai niente tra loro, romanticamente parlando. Come ci raccontano i due interpreti, si tratta di uno dei motivi che ha fatto loro accettare la partecipazione a questo progetto.

Dice Seth Rogen: "Penso che l'intero soggetto fosse una boccata d'aria fresca per noi. Riguarda l'amicizia. Penso che per noi comicamente sia stimolante, si percepisce come una dinamica rara da esplorare. Si tratta di un uomo e una donna che non hanno davvero alcun interesse romantico l'uno per l'altra e sono solo amici. Penso che ci permetta di essere divertenti in un modo che si percepisce come rinfrescante, appunto. Qualcosa che si vede raramente in tv".

Lo rimbecca Rose Byrne proprio come Sylvia farebbe con Will: "È anche molto chiaro, non si tratta di 'Lo faranno? Non lo faranno?' Le persone intorno a loro ne discutono, ma questo tipo di elucubrazioni finisce abbastanza in fretta. E diventa un tipo di amicizia estremamente disfunzionale ma anche estremamente divertente. Sono solo co-dipendenti".

Will e Sylvia, che tipo di amici sono?

Rogen & Byrne insieme sono uno spasso

Proprio come in un test dell'amicizia che si fa su internet, abbiamo ricordato ai due protagonisti una battuta che dicono in Platonic 2: 'È semplicemente più facile urlarti contro, piuttosto che rimettermi in sesto'. Abbiamo tutti un amico che tira fuori il nostro meglio ma anche il nostro peggio: Will e Sylvia sono quel tipo di amici, l'uno per l'altra. Ne è convinto Rogen: "Lo diciamo spesso nella comedy" e gli fa eco Byrne: "Sono quasi come fratelli. Sai cosa voglio dire? Mi è successo coi miei fratelli. Ad esempio, puoi in un certo senso incavolarti con qualcuno, ma non si tratta realmente di ciò per cui ti stai azzuffando. Si tratta di qualcos'altro. Ed è una battuta molto divertente della serie".

Da Platonic a The Studio

La collaborazione tra i due interpreti e Apple TV+ è prolifica. Byrne è stata già protagonista di Physical. Rogen è reduce dalla folgorante prima stagione di The Studio, in cui è il nuovo capo di una produzione hollywoodiana piena di guest star; ha ottenuto ben 23 nomination agli Emmy, un record per una nuova comedy. In chiusura di intervista, non possiamo non approfittare per chiedere se, in vista della seconda stagione già ordinata, Byrne potrebbe apparire nei nuovi episodi nei panni di se stessa (come hanno già fatto molti colleghi).

Seth Rogen nei panni di Matt Remick

Proprio come Will e Sylvia, i due rispondono all'unisono: "Forse". Lei scherza "Penso che ne abbia abbastanza di me. Non bisogna esagerare". La rimbecca lui: "Vogliamo tutti nello show!". Ribattono infine: "Hanno ottenuto tutti una nomination. È una sorta di pass per gli Emmy (ride)" - "Dipende se lei vuole una nomination". La risata fragorosa di Seth Rogen chiude l'intervista.