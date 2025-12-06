Apple ha finalmente rinnovato questa serie con Seth Rogen per la terza stagione

Dopo diversi mesi dall'uscita degli ultimi episodi, il colosso dell'intrattenimento ha finalmente dato il via libera alla produzione della terza stagione di Platonic con protagonista il duo composto da Rogen e Rose Byrne

Apple TV ha rinnovato Platonic, interpretata e prodotta da Seth Rogen e Rose Byrne, per una terza stagione. Lo streamer ha annunciato la notizia diversi mesi dopo il debutto degli ultimi episodi sulla piattaforma.

Sony Pictures Television è lo studio dietro la serie comedy, prodotta e co-creata da Nicholas Stoller e Francesca Delbanco. La serie, che ha debuttato nel maggio 2023, vede Byrne nei panni di Sylvia e Rogen in quelli di Will, due ex migliori amici che dopo una pesante rottura si sono allontanati.

Quando Will divorzia e ha bisogno di qualcuno che lo aiuti a riprendersi, riallaccia i rapporti - platonici - con Sylvia, che si trova anch'essa in una fase della vita in cui i suoi tre figli stanno crescendo e lei è alla ricerca di un nuovo percorso di vita.

Platonic 2.

Il successo dello show su Apple TV

Platonic è la prova che "non c'è duo migliore di Seth e Rose nello scatenare risate a crepapelle sulle crisi di mezza età", ha dichiarato Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple TV. "Nick e Francesca sono riusciti nell'impresa rara di portare lo show a un livello superiore nella seconda stagione e, insieme ai nostri partner di Sony, non vediamo l'ora di scoprire cosa hanno in serbo per la terza stagione".

Adolescence, The Pitt e The Studio tra i vincitori dei Gotham TV Awards 2025

Anche la Stoller's Global Solutions, che ha un accordo globale con Sony, partecipa alla produzione. Byrne, Stoller, Delbanco e Conor Welch sono i produttori esecutivi, insieme a Rogen, Evan Goldberg e James Weaver per Point Grey Pictures.

Sia Rogen che Byrne sono entrambi pieni di collaborazioni con Apple TV. Rogen è anche protagonista, sceneggiatore, regista e produttore esecutivo della serie vincitrice di un Emmy The Studio, mentre Byrne ha lavorato anche alla serie, ambientata negli anni '80, Physical.