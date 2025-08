Platonic 2, recensione: torna la coppia meno romantica delle serie tv. E non perde un colpo

È interessante quando due star di Hollywood collaborano separatamente con una piattaforma streaming, finendo per collidere nello stesso progetto. Si forma così un duo tanto inaspettato quanto sorprendente. È il caso di Platonic la comedy che aveva riunito Seth Rogen e Rose Byrne dopo i due capitoli cinematografici di Cattivi vicini. Non più una coppia sposata, ma una altrettanto rodata: quella di due amici, Will e Sylvia, dai tempi dell'università, ritrovatisi dopo anni. Due quarantenni incasinati che fanno fatica a non dipendere l'uno dall'altra.

Tutti pronti per la stagione 2

Li avevamo lasciati alla fine della prima stagione con una sorta di maturazione raggiunta: lei aveva appianato le proprie divergenze col marito Charlie (Luke MacFarlane). Lui si era fidanzato con Jenna (Rachel Rosenbloom) e aveva chiesto - udite udite - proprio alla migliore amica di organizzare il matrimonio. Cosa potrebbe mai andare storto? Lo scopriamo appunto nelle nuove puntate, dal 6 agosto in streaming ogni settimana su Apple TV+.

Platonic 2: di nuovo migliori amici (senza benefici)

Direttamente da Cattivi vicini Rogen non ha ritrovato solo Byrne ma anche Nicholas Stoller e Francesca Delbanco, creatori e registi della serie. Sono quindi due le accoppiate fortunate dietro e davanti la macchina da presa che rendono questa seconda stagione spumeggiante, tanto quanto la prima. Dialoghi al fulmicotone, battute al vetriolo, una regia dinamica e un montaggio sincopato propongono una comedy fresca ed intelligente su cosa significhino le relazioni oggi.

La ritrovata "unione" di Will e Sylvia creerà non pochi problemi ad entrambi: da un lato Charlie sembra aver definitivamente sorpassato la gelosia nei confronti del migliore amico della moglie; anzi è lui a spingerla "tra le sue braccia" in modo che chiariscano le proprie divergenze. Sylvia infatti non vuole che il loro rapporto si incrini come era accaduto durante il primo matrimonio di lui. Dall'altro lato Jenna è la new entry nell'equazione ma non riesce ad inserirsi al meglio: sembra essere gelosa della migliore amica del marito eppure vuole avvicinarla. Tra l'altro è costantemente - e un po' arrogantemente - impegnata in call di lavoro, essendo "una CEO", come le piace ripetere.

Vecchi e nuovi volti nella serie Apple TV+

Charlie non perde di significato nei nuovi episodi

La scrittura fresca e frizzante è perfettamente portata in scena da Seth Rogen & Rose Byrne, vera forza motrice della comedy. Come nella miglior tradizione del genere, Platonic fa ridere e riflettere su quanto l'amicizia possa essere propositiva e tossica allo stesso tempo. Proprio come una relazione amorosa. Le situazioni in cui si ritrovano Will e Sylvia sono spesso al limite del surreale, ma è proprio questo il punto di forza dell'intero show.

Carla Gallo è Katie, che riserva non poche sorprese

Due le presenze costanti accanto a loro in questi nuovi dieci episodi: Luke MacFarlane e Carla Gallo, nei panni rispettivamente del marito e della migliore amica di Sylvia. Charlie intraprenderà un proprio percorso artistico, mentre Katie aprirà un podcast per madri-casalinghe e si ritroverà ingarbugliata nella relazione sui generis dei due amici. Tra le new entry segnaliamo invece Aidy Bryant, Kyle Mooney e Beck Bennett nei panni di personaggi che avranno a che fare con l'evoluzione dei due protagonisti. Sullo sfondo una soundtrack sempre azzeccata.

Maturazione professionale e non solo personale per Will e Sylvia

Platonic: una scena di gruppo nella stagione 2

Questa seconda stagione è anche quella della maturità, nonostante i protagonisti abbiano quarant'anni. Dopo aver provato a mettere insieme i pezzi della propria vita sentimentale, provano a farlo anche con quella lavorativa. Sylvia scopre un talento a sorpresa nell'organizzare eventi e si rende conto che potrebbe diventare un lavoro a tutti gli effetti. Will è determinato a far avere successo alla propria birreria, nonostante le continue ingerenze dei suoi amici. Un percorso alla ricerca della consapevolezza, dunque, che sarà determinante per capire le vite dei due protagonisti. E lo stesso vale per Charlie e Katie. Da soli e insieme. Sempre (sor)ridendo e combinando guai ad ogni occasione che gli si presenterà lungo la strada.