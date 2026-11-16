L'attesa per il ritorno dell'ispettore Vincenzo Palmieri sta per finire: Piedone - Uno sbirro a Napoli 2 debutterà ufficialmente il 23 novembre su Sky Cinema e in streaming su NOW con tre nuovi episodi-evento. O, come tiene a sottolineare il regista Alessio Maria Federici, "tre nuovi capitoli". Alla conferenza stampa di presentazione, il protagonista Salvatore Esposito, affiancato dai compagni di squadra Silvia D'Amico e Fabio Balsamo, dal regista, dal creatore Peppe Fiore e dal produttore Giuseppe Pedersoli, ha raccontato una seconda stagione più matura e adrenalinica. Prodotta da Sky Studios, Wildside e Titanus Production, la serie raccoglie l'eredità iconica di Bud Spencer per calarla in una Napoli contemporanea inedita, chiudendo il cerchio narrativo aperto nel primo capitolo tra azione cruda, ironia e nuove sfide emotive.

Di cosa parla Piedone - Uno sbirro a Napoli 2: più action e una Napoli inedita

Palmieri e Noviello in una scena

Come accennato, Alessio Maria Federici non considera questi nuovi episodi, o film, come una seconda stagione: "Per me sono invece capitolo 5, 6 e 7, nel senso che è stata costruita proprio per andare a chiudere questo percorso." E nel portare avanti questo discorso "abbiamo scelto di fare tutto un pochino più crudo: non si poteva più prendere a pesci surgelati in faccia i nostri astanti come faceva Bud Spencer." E nel portare avanti questo discorso è necessario restare ancorati alla realtà di Napoli, con casi che ne affrontano i problemi, come ha sottolineato Peppe Fiore: "Il DNA della serie più o meno rimane quello: i casi costruiti sull'attualità e sul presente di Napoli" ha infatti spiegato lo sceneggiatore, sottolineando i temi scelti: "Il tema dell'overtourism, per esempio. Un argomento che nella prima abbiamo accarezzato, qua ci facciamo proprio il pilota e ci entriamo veramente dentro." Stando attenti però a un aspetto: "Abbiamo cercato da subito di smarcare la narrativa della serie dal racconto della criminalità organizzata: Napoli è una città che resiste al cliché."

C'è anche un altro elemento che questi nuovi episodi affrontano: "Abbiamo cercato di esplorare un mondo che a Napoli esiste, cioè quello della formazione d'élite delle Forze Armate, a modo nostro, con il linguaggio di Piedone." Ma non si sono tirati indietro anche nel costruire la componente action della serie Sky, come ha spiegato Salvatore Esposito: "C'è una scena d'azione molto bella girata per due giorni consecutivi al Porto di Napoli: Silvia mi aiutava ad alzarmi da terra e puntualmente arrivava a 200 all'ora e mi faceva mangiare tutti i sassi e le pietre. In un'altra scena ho dato per sbaglio un vero cazzotto in faccia a uno stuntman: per fortuna era un ex pugile e credo che Alessio poi abbia montato il proprio quel take nella versione finale." Anche perché difficilmente la scena sarebbe potuto venire più realistica.

Vincenzo Palmieri, un "supereroe fallibile"

Al centro della nuova stagione c'è l'evoluzione dell'ispettore Vincenzo Palmieri, che si allontana dal modello invincibile reso immortale da Bud Spencer per acquisire sfumature più fragili e contemporanee. Come spiegato da Salvatore Esposito, la chiave del personaggio risiede proprio nella sua imperfezione: "Forse è questa la grande differenza rispetto al Piedone di Bud, che era il classico nostro supereroe: Palmieri è un po' più fallibile, e questo lo rende un po' più umano". L'attore napoletano ha sottolineato il legame profondo con l'originale, rifiutando qualsiasi ansia da prestazione: "Io i film di Bud Spencer e Terence Hill li ho sempre vissuti come i miei primi supereroi: camminavi da solo per strada e volevi loro al tuo fianco. Non vivo un confronto, perché per me Bud Spencer è un'icona: abbiamo costruito questa serie per rendergli omaggio e non per creare paragoni".

Salvatore Esposito in una scena

Una dedizione confermata anche dal produttore esecutivo Giuseppe Pedersoli, figlio di Carlo Pedersoli, che ha svelato un retroscena inedito sul padre: "Quando mio padre vedeva Salvatore nelle prime sue interpretazioni in Gomorra, diceva: 'Questo è uno forte'. In Salvatore, io lo sento e lo vedo, lui ha dimostrato lo stesso rispetto che dimostrano i fan veri di Bud Spencer: il suo approccio è sincero."

Sonia Ascarelli e la "ferita fondativa"

Se Palmieri cerca un nuovo equilibrio, la commissaria Sonia Ascarelli riparte dalle macerie emotive lasciate dall'ultimo episodio. Il creatore Peppe Fiore ha definito quel punto di svolta il vero motore drammatico dei nuovi capitoli: "Noi lasciamo il personaggio di Sonia alla fine della prima su un momento veramente traumatico e doloroso, su quella che poi sarà la ferita fondativa di tutta la seconda stagione: commette un omicidio, uccide la moglie del boss". Per elaborare questo trauma, gli sceneggiatori hanno scelto di esplorare per la prima volta la sfera intima della poliziotta, come raccontato da Silvia D'Amico: "Al personaggio di Sonia abbiamo dato una vita emotiva anche al di fuori dal commissariato, nella linea romance con Cécile, che è molto equilibrata, non sfocia mai in un registro forte ed è un amore rispettoso".

Silvia D'Amico è Sonia Ascarelli

Non mancheranno però momenti di forte tensione professionale ed emotiva accanto a Esposito: "Quella scena con l'ispettore Palmieri in cui due persone tirano fuori tutto quello che non si sono dette prima, anche uno sfogo, è stato personalmente uno sfogo liberatorio, non solo del personaggio". Sul fronte fisico, invece, l'attrice ha dovuto superare le proprie paure sul set diretto da Alessio Maria Federici: "Soffro tantissimo di vertigini e Alessio mi ha fatto saltare da un trabattello alto un metro che a me sembrava alto 20 metri"_.

Michele Noviello e il mito di Alessandro Barbero

A bilanciare i toni più cupi torna l'ispettore aggiunto Michele Noviello, protagonista di una vera e propria metamorfosi estetica e quotidiana. Fabio Balsamo ha svelato con ironia come il suo personaggio cerchi di imitare il proprio superiore: "Nella seconda stagione noterete questa sfumata di barba maggiore che è proprio l'evoluzione di Noviello, perché tenta di emulare il suo ispettore capo Vincenzo Palmieri". La vera novità riguarda però la vita domestica dei due colleghi, destinati a diventare coinquilini: "Per un caso fortuito nel nuovo appartamento di Vincenzo c'è una stanza in più: Noviello si trasferisce in pianta stabile con tutti gli inseparabili volumi di Alessandro Barbero".

Fabio Balsamo è Michele Noviello

Questa convivenza forzata regalerà una dinamica da buddy comedy ancora più marcata: "C'è l'opportunità di una maggiore interazione sia sul lavoro che nella vita privata: una coppia inedita di fatto. Ci svegliamo con questa scintillante maglia del Napoli scudettata, io le preparo le uova ma io resto digiuno". Proprio la passione sfegatata di Noviello per lo storico torinese ha spinto Peppe Fiore a lanciare un invito pubblico in vista del futuro della serie: "Il nostro obiettivo era avere un cameo del professor Barbero, ma il budget non ce l'ha permesso. Professore, questo è un appello a lei: si faccia sentire e spinga anche lei per una terza stagione, così finalmente potrà esordire nel mondo di Piedone".

Ci sarà Piedone 3? Le parole di Sky Studios e degli autori

Salvatore Esposito in una scena della serie Sky con Silvia D'Amico

E quindi ci potrà essere una terza stagione, o nuovi capitoli, per le avventure di Palmieri? "Il nostro lavoro è fare chiudere le stagioni lasciando sempre una piccola apertura" ha spiegato Emanuele Marchesi, Director Sky Studios Italia, "questa parte della storia si chiude, ma c'è la possibilità di andare avanti." Ma ovviamente tutto dipenderà dall'accoglienza da parte degli spettatori: "In questo caso sarà il pubblico a parlare: se ci sarà un apprezzamento come per la prima stagione, sicuramente ci troveremo pronti." La scelta di chiudere parte delle storie è stata comunque apprezzata da Alessio Maria Federici: "Ho apprezzato molto questo discorso di andare a chiudere una parte della nostra storia: poterlo fare con dignità mantenendo le promesse fatte al pubblico è una cosa molto importante."