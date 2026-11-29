Il capitolo 6 "Piezz' e Core" di Piedone - Uno sbirro a Napoli si muove tra Accademia Aeronautica, azione e il mistero sul passato di Vincenzo Palmieri. Su Sky e NOW dal 30 novembre.

Alessio Maria Federici è un regista che ha sempre dimostrato un'attenzione per la musica, per l'accompagnamento della messa in scena di quello che dirige. Non sorprende, quindi, la bella apertura del secondo episodio, o dovremmo dire Capitolo 6, di Piedone - Uno sbirro a Napoli sulle note di What to Do di Mark G Hart & Stephen Emil Dudas. Un incipit ambientato "Quattro anni prima" per il nuovo episodio su Sky e in streaming solo su NOW, in cui ci viene rivelato uno spaccato del passato dei protagonisti di puntata, della vittima del caso che vedremo, e di tre suoi amici, tre fratelli, che saranno invischiati nel caso. Se il titolo del nuovo episodio è "Piezz' e Core", l'interessante didascalia iniziare che come al solito descrive un modo di dire tipico partenopeo ci spiega cosa voglia dire "Cane 'e canciello".

Un caso che ci porta nell'Accademia Aeronautica

Nell'Accademia Aeronautica che fa da sfondo al caso

Nel secondo episodio di Piedone - Uno sbirro a Napoli 2, la morte di Raffaele Saragozza, istruttore dell'Accademia Aeronautica, porta l'ispettore Vincenzo Palmieri e la commissaria Sonia Ascarelli a indagare in un ambiente chiuso e sorvegliato, segnato dalla presenza del Generale De Nota, padre di tre dei ragazzi visti nell'incipit. Quello che appare come un omicidio legato all'Accademia apre la strada a un segreto di famiglia rimasto sepolto per anni, senza però chiudere i conti con il passato: per Vincenzo torna a galla il mistero dell'omicidio dei suoi genitori, con nuovi sospetti. Accanto a loro, Michele Noviello (Fabio Balsamo) e Valentina Capezio (Susy Del Giudice) bilanciano le indagini con complicità e momenti di leggerezza.

Tra presente e passato

"Nel passato ci vivono solo i morti" dice uno dei personaggi a Vincenzo Palmieri. E il passato è preponderante nell'economia del sesto capitolo della serie Sky, sia nel tornare ad affrontare la morte dei genitori del protagonista, sia nel ricordare il personaggio di Carmine, con l'omaggio organizzato in occasione di quello che sarebbe stato il suo compleanno per raccogliere fondi per la palestra. Sviluppi interessanti che accompagnano il caso della settimana e quel presente in cui vediamo il team sia coinvolto nelle indagini che nel portare avanti le proprie dinamiche interpersonali.

Michele Noviello ritrova una vecchia fiamma

Se da una parte c'è un po' meno della componente relativa alla convivenza più o meno forzata tra Palmieri e Noviello, è anche vero che il personaggio interpretato da Fabio Balsamo vive più di un momento riuscite: si rafforza ancora l'intesa con Palmieri, grazie a più di un siparietto che strappa una risata, ma scopriamo anche ulteriori dettagli del suo passato che arricchiscono il personaggio, tra cui una prima fiamma qui ritrovata che smuove le acque in vista di interessanti relazioni nel presente.

Tra caso della settimana e storia orizzontale

"La mia accademia erano i vicoli della Sanità" dice il Vincenzo Palmieri di un Salvatore Esposito sempre più intenso e la sua figura è ovviamente centrale in questo capitolo, non solo in quanto protagonista della serie, ma perché si torna ad affrontare, e con decisione, la trama orizzontale di Piedone - Uno sbirro a Napoli, con nuove rivelazioni riguardo tutta la situazione che ruota attorno a Iodice e Ruotolo e, come accennavamo prima, la morte dei genitori di Palmieri. È infatti buona la scrittura di Peppe Fiore nel tenere tutto in equilibrio, anche se a volte richiede una certa attenzione allo spettatore.

Sonia Ascarelli con l'ambiguo Ruotolo

Il sesto episodio, però, ci regala anche una gran bella sequenza action, con una scazzottatta che ammicca con forza all'eredità di Piedone, quello originale, dimostrando come Esposito sia sempre più a suo agio in questo ruolo. Anche dal punto di vista fisico.