Pesci Piccoli 2, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Francesco Ebbasta: "Dateci due minuti per liberare le risate!"

Se c'è un elemento che ha portato (e mantenuto) al successo i The Jackal è che, per quanto possa essere tutto costruito a copione, ciò che traspare dai loro video è la spontaneità. Il sentirci chiamati in causa come utenti e spettatori perché "stanno parlando di noi". Questo avviene anche nella versione sopra le righe del loro lavoro quotidiano in Pesci Piccoli. Un'agenzia. Molte idee. Poco budget. La prima serie realizzata interamente dal loro collettivo, davanti e dietro la macchina da presa, tornata con la seconda stagione su Prime Video.

Pesci Piccoli 2, intervista a Fabio Balsamo, Aurora Leone e Francesco Ebbasta

Probabilmente ha aiutato anche l'essere nerd che è proprio nella loro natura. Non a caso pubblicarono un libro intitolato Non siamo mai stati bravi a giocare a pallone. Così abbiamo aperto un canale Youtube. Ci dice il regista nonché uno dei fondatori del gruppo, Francesco Capaldo "Più che aiutare credo sia inevitabile. Nel senso che abbiamo un cervello talmente enciclopedico, abbiamo talmente tante di quelle informazioni inutili qui dentro (ride) che è impossibile non esserlo. Ho visto troppe serie, ho giocato a troppi videogiochi, ho letto troppi fumetti e sono tutti qui dentro di me e urlano ogni giorno". Infatti noi negli episodi abbiamo visto, ad esempio, un omaggio anche a High Potential in una scena in cui Greta pulisce l'ufficio.

A Fabio Balsamo - che neanche a farlo apposta è entrato nella squadra a partire dalla parodia citazionistica di Gomorra - invece piace approfondire l'aspetto nerd della conoscenza umana e delle emozioni: Lo sto sviluppando sempre più oggi, sono ossessionato da ciò che ci succede dentro e ci fa provare determinate cose".

Il quarto episodio e il quasi crossover con Boris

Francesco Ebbasta si diverte come un bambino dietro la macchina da presa. Dopo The Office e La Melevisione, quale sarà il prossimo omaggio?

In cabina di regia

Nel ringraziare gli altri addetti alla regia, Alessio Dogana, Danilo Carlani e Alessandro Grespan, ci rivela che sono andati molto vicini ad un loro sogno. _"In ogni stagione di Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget il quarto episodio è dedicato a qualcosa. Ad un certo punto ci siamo detti 'Abbiamo un acquario senza pesci in ufficio. Se qualcuno portasse un pesce rosso (riferimento a Boris, ndr)... stavamo iniziando a scrivere un soggetto ma poi non ci siamo riusciti". Materiale per la terza stagione, no?

Gli sviluppi sentimentali di Aurora e Fabio nella stagione 2

Chi mantiene viva la storyline amorosa nella serie Prime Video sono Fabio, Aurora, Martina e, in parte Ciro. C'è il detto "in amore vince chi... ma come lo completerebbero gli interpreti? Balsamo ne è certo: "Chi è onesto. Chi si mette a disposizione del 'noi'".

Pesci Piccoli 2.

Atrettanto sicura è Aurora Leone "Vince chi perde in ottica di sceneggiatura. Nel senso che le storie d'amore che finiscono male sono quelle che ti fanno fare le canzoni migliori, i film migliori e le serie migliori. Non è un modo di consolare me stessa per le mie esperienze passate (ride), ma è una tecnica di marketing".

Le ingiurie infinite contro Ciro nella serie Prime Video

La Melevisione nel quarto episodio

Due scene in particolare hanno fatto ridere a crepapelle il trio durante le riprese. Ci racconta Aurora: "La puntata 4 viaggia in tanti mondi diversi in cui ognuno di noi assume una sembianza diversa, mentre Fabio rimane intatto col suo cinismo. Mentre io davo varie motivazioni a Ciro per essere finito in questi universi, Fabio rispondeva sempre 'stai tutto fatto' (nel senso sotto allucinogeni, ndr). A quel punto inizia ad offendere Ciro con una sequela di parolacce infinita, e quella nell'episodio è una versione ridotta dell'originale!"

La coppia-non-coppia della comedy

Tanto montaggio per Ebbasta, insomma, che però ci tiene a sottolineare quanto siano ormai rodati e preparati i The Jackal tanto che non fanno mai perdere troppo tempo sul set a ridere. Certo, per lui è diverso perché può sganasciarsi dietro il monitor senza conseguenze.

"Al contrario dei tecnici" - scherza Fabio, chiudendo con un aneddoto divertente: "Sul set cosa succede? La luce non va bene e si perdono tre ore per sistemarla. La camera non è messa a punto e si perdono cinque ore per settarla. Se io faccio un mezzo starnuto mi viene detto 'Eh vabbè però ragazzi' Com'è possibile? Dateci due minuti per ridere!"