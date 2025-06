Pesci Piccoli 2 vista da Ciro Priello, Fru e Martina Tinniriello: "Raccontiamo un mondo di nicchia"

Dopo l'effetto novità di una prima stagione, bisogna superare lo scoglio della seconda. O forse, sarebbe meglio dire l'iceberg? Lo sanno bene i The Jackal che, dopo tanti esperimenti audiovisivi, hanno ottenuto su Prime Video Pesci Piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget. La prima serie realizzata interamente da loro è una versione sopra le righe della loro agenzia di comunicazione tra alti e bassi quotidiani, clienti folli... e i temuti influencer!

Una scena della comedy

Ed è proprio da qui che siamo partiti nella nostra intervista a Ciro Priello e Gianluca Fru, affiancati Martina Tinnirello, outsider davanti e dietro la macchina da presa. E ci dice subito Ciro: "Secondo me, come in ogni seconda stagione che si rispetti, bisogna entrare ad un certo punto nelle vite dei personaggi, approfondire determinate dinamiche e cercare di comprendere il motivo per cui hanno quel tipo di carattere".

Pesci Piccoli 2, intervista a Ciro Priello, Martina Tinnirello e Gianluca Fru

Continua Ciro Priello: "In questa seconda stagione approfondiamo delle relazioni che nella prima abbiamo conosciuto solo superficialmente e capiamo perché sono così nella vita di tutti i giorni. Che poi è anche un po' quello che secondo me interessa al pubblico perché al di là dell'aspetto lavorativo si racconta comunque un mondo di nicchia. Non tutti lavorano nel mondo del web marketing però sicuramente si potranno riconoscere in dinamiche personali, amorose e lavorative all'interno di questo secondo capitolo".

Lo incalza Martina Tinnirello, sempre più parte integrante della squadra: "Infatti ci è voluto più tempo, più agio per scrivere ma anche per prepararci. Quest'anno io stessa mi sono vista prima con tutti, abbiamo letto le sceneggiature più volte. Un aspetto molto bello e stimolante è che gli sceneggiatori accettano, anzi vogliono che noi diamo il nostro contributo. Suggerimenti e proposte su battute e situazioni, quindi c'è stato modo di entrare più dentro al lavoro". Di non essere gettata tra gli squali, per restare in tema col titolo.

Dietro le quinte della serie

Tanto per perpetrare lo stereotipo, data l'origine campana di tutti (a parte Martina, torinese), abbiamo chiesto al trio se avessero gesti scaramantici prima di girare. Scherza Gianluca Fru: "Metto delle mutande molto comode durante le scene molto importanti". Lo rimbecca Priello: "Io mi porto una cosa dal teatro più che dal web: "Ogni volta che cade una sceneggiatura la batto a terra tre volte"_.

Si forma un Club speciale in Pesci Piccoli 2

Vista l'esperienza di Ciro con Titanic che conosce a memoria, ci siamo chiesti se ci sono altri titoli che i The Jackal - vecchi e nuovi - potrebbero tranquillamente recitare senza copione? Ne è sicuro Priello: "Tutta la saga di Mission: Impossible. Battuta più, battuta meno". Tinnirello sceglie Hercules della Disney - canzoni comprese e Colucci - in arte Fru - sceglie Il Grinch con Jim Carrey da cui si sente ossessionato: "Non mi ci sono appoggiato troppo per il mio alter ego nella serie, però nel mio percorso come ispirazione comica perché l'ho assimilato totalmente".

Il sesto episodio e quella scena con Maurizio Merluzzo

A proposito di risate, c'è una scena di Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget 2 in cui non riuscivamo a smettere di ridere? A detta dei tre, il sesto episodio, come racconta Ciro: "Ci sono momenti incredibilmente esilaranti. Eravamo io, Fabio e Maurizio Merluzzo a girare un'unica scena in cui lui mangiava dei biscotti che contenevano della droga ed è stato molto bravo a replicare quell'effetto di quando uno è praticamente sotto allucinogeni. Ma è stato difficile per noi andare avanti, tant'è che abbiamo dovuto interrompere, andare in pausa pranzo e ricominciare la stessa scena".

Una guest star molto speciale

Continua: "Però la pausa pranzo è ciò che ti stanca. I carboidrati e gli zuccheri cominciano ad entrare in circolo, arriva l'abbiocco". Chiude Fru: "Invece io e Martina condividiamo l'ultima scena della stagione. Da grande improvvisatore quale sono volevo sorprenderla e cambiavo battuta ad ogni ciak". Da grandi responsabilità derivano grandi risate.