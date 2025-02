Paradise, il settimo episodio: la serie di Dan Fogelman a metà strada tra This Is Us e Silo

Un lungo flashback, tipico della "vecchia" serialità, ci porta a conoscere il giorno in cui il mondo è cambiato per sempre. Tra un mistero e l'altro, ora siamo pronti per il finale. Occhio agli spoiler.

Dan Fogelman è sempre stato un autore della serialità generalista, da Like Family e The Neighbors fino a Galavant e Pitch. Ovviamente il suo cavallo di battaglia è This Is Us, che lo ha fatto conoscere a livello mondiale. Paradise è la sua prima serie creata e pensata per lo streaming (su HULU negli Usa, su Disney+ da noi ogni martedì), dato che di Only Murders in the Building è solo produttore.

Una scena del serial

Già rinnovata per una seconda stagione, la serie è rimasta fedele nell'approccio settimanale di rilascio degli episodi, proseguendo lo schema narrativo dei suoi progetti precedenti, sorprendendo per l'ennesima volta gli spettatori. Ora che possiamo finalmente parlare liberamente di quel colpo di scena, andiamo ad analizzare il settimo e penultimo episodio, che come da tradizione spiega molto agli spettatori per prepararli al gran finale. Vi consigliamo perciò di leggere l'articolo solo una volta vista la puntata.

Paradise: il passato guida il futuro

POTUS nelle ultime ore di vita

Quello della serie Disney+ è un mondo distopico in cui un ridotto numero della popolazione si è rifugiato in una cittadina artificiale costruita ad hoc e in segreto dal governo statunitense quando ha saputo che il Pianeta Terra aveva i giorni contati, strizzando quindi l'occhio al cambiamento climatico oramai al collasso. In quel micro-mondo dettato da regole e simulazioni per far dimenticare occasionalmente ai suoi abitanti selezionati che vivono in un mondo totalmente finto avviene l'omicidio del Presidente Cal Bradford (James Marsden).

A trovare il cadavere il suo responsabile della sicurezza Xavier Collins (Sterling K. Brown), che a quel punto inizia un'indagine segreta e parallela sull'accaduto. Questo poiché viene sospettato del crimine e comincia a capire che non può fidarsi di nessuno ai piani alti, a partire dalla responsabile del progetto Samantha Redmond (Julianne Nicholson), una donna incattivita dalla vita (in cui ha visto morire il figlio piccolo per un assurdo incidente) e che ricorda al pubblico che ognuno dei cittadini sembra stare lì perché ha perso qualcuno. Lo stesso Collins non ha più accanto a sé la moglie e madre dei suoi due bambini, Presley e James.

Il Giorno: una puntata da incubo nella serie Disney+

Paradise. Julianne Nicholson in una scena della serie.

Arriviamo così al settimo episodio, decisivo per l'epilogo di questo ciclo inaugurale. Sicuramente Dan Fogelman ha ragionato sul lungo periodo, abituato com'è alla serialità ad ampio raggio, e quindi per la penultima puntata, intitolata non a caso The Day, propone il classico lungo flashback che racconta quel giorno in cui il mondo per come lo conosciamo cessò di esistere. A metà strada tra l'episodio del Super Bowl che era anche quello dell'incendio in cui perdeva la vita il personaggio di Jack in This Is Us e la puntata dell'ultima stagione dedicata alla storia dei Katoby.

L'episodio in questione è una storia d'amore spezzata che incontra un grande dramma e una (apparente) perdita. "Non è così che la nostra storia finisce " diceva Kate a Toby e chissà che questo non valga anche per i coniugi Collins. The Day si dimostra anche una cartina al tornasole per mostrarci come l'umanità, nel momento del bisogno e della catastrofe o calamità naturale che sia - come ci ha purtroppo insegnato la pandemia -, diventi egoista e vittima dell'istinto di sopravvivenza.

Collins per le via della finta città

È così che il piano di evacuazione della Casa Bianca per portare in salvo Bradford e gli altri non tiene conto di alcuni membri dello staff che hanno lavorato per lui da sempre, come una segretaria che chiede insistentemente a Xavier quando verranno fatti uscire anche loro. O l'addetto alle pulizie che sembra noncurante del caos intorno a lui, dedito totalmente al proprio lavoro. Lo stesso agente diviene vittima di quei segreti tenuti alla popolazione quando la moglie per un impegno di lavoro si reca fuori Washington; il Comandante in Capo sa già che la donna non riuscirà a prendere in tempo l'aereo per mettersi in salvo, ma non lo rivela al suo responsabile della sicurezza per non fargli perdere la concentrazione.

Bradford sceglie di dire la verità agli americani, dopo un iniziale discorso registrato in cui rassicurava la Nazione e il mondo intero senza dirgli ciò che stava accadendo realmente. Un fenomeno che si stava verificando molto più velocemente del previsto, perché lo sappiamo com'è quando si tratta di terremoti o tsunami: impossibile prevederli. Una tensione palpabile e crescente data da regia e montaggio eccellenti in Paradise.

Una serie distopica o profetica?

Il Presidente Bradford sceglie di non portare a termine l'attacco nucleare previsto come ultimo meccanismo di difesa e salvaguardia di chi rimarrà sulla Terra dopo il disastro climatico. Preferisce lasciare all'umanità una possibilità di sopravvivenza, nella remota ipotesi, al contrario di quanto vorrebbe Sinatra (il nome in codice di Sam).

Paradise. James Marsden in una scena della serie.

Cosa aveva scoperto poco prima di morire (e ora anche i figli di Cal e di Xavier ne sono a conoscenza)? Qualcuno sembra essere sopravvissuto, e ha iniziato a ripopolare il Pianeta. Una verità scomoda taciuta al popolo proprio come in Silo; un popolo pronto a fare la rivoluzione guidata da Collins e da altri agenti fidati, a partire dalla scritta nel cielo artificiale. Non un misto tra presente e passato come nelle precedenti puntate ma un (quasi) unico lungo flashback che riporta tutti alla dura realtà: tra i sopravvissuti fuori dalla città potrebbe esserci proprio la moglie di Xavier.

La prova? Un file audio dal tablet top secret del Presidente, sparito dopo la sua morte, rubato da Presley e sbloccato al padre di Cal, alle prese col Parkinson. Sinatra prende in ostaggio la figlia dell'uomo, che era pronto a scappare dopo averla smascherata davanti a tutti, dicendo "Forse sono davvero la cattiva di questa storia, in fondo". Sipario. In attesa del gran finale.