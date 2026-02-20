Paradise 2, recensione: una stagione che alza il tiro, avvicinandosi sempre più a This Is Us

Una delle sorprese seriali del 2025 è stata Paradise la serie che ha riunito Dan Fogelman e Sterling K. Brown dopo This Is Us. Ci aveva convinto ma ci aveva messo un po' ad ingranare, concentrandosi soprattutto sul lato mystery della vicenda e puntando tutto sul colpo di scena iniziale che ne svelava la vera identità, proprio come la serie precedente.

Paradise. Sterling K. Brown in una scena della seconda stagione

Giunti alla seconda stagione, in streaming su Disney+, possiamo parlarne più liberamente, e dirvi che l'autore ha decisamente alzato la temperatura, creando incredibilmente un altro racconto che punta alla lunga serialità. Oramai un'utopia e una rarità in un mondo "mordi e fuggi".

Paradise è definitivamente l'erede di This Is Us

James Marsden torna nei nuovi episodi

Dan Fogelman si fa forza del proprio stile drammatico, che fa leva sulle emozioni senza essere necessariamente retorico o ruffiano. Ci sono ancora i flashback per raccontare la vita precedente al disastro climatico che colpisce la Terra e la vita del bunker ora che Xavier (Brown) è uscito fuori. Una tecnica narrativa che permette anche di rivedere alcuni personaggi amati come il Presidente deceduto di James Marsden. Ci sono ancora gli episodi monografici che si concentrano principalmente su uno dei personaggi e servono anche a presentare le new entry.

Shailene Woodley è la new entry principale della stagione 2

Tre i principali nuovi arrivi: Shailene Woodley nei panni di Annie, una giovane donna che si è chiusa in se stessa e nella sua magione per paura di qualsiasi contatto col mondo esterno; Thomas Doherty che è Link, leader di un gruppo di nomadi diretto verso il bunker che vorrebbe ricostruire il mondo e ha una missione segreta; Gary, un postino goffo e sibillino che avrà a che fare con Xavier. C'è ancora quella profondità di racconto che si prende il proprio tempo per raccontare ciò che deve, cullando lo spettatore tra un salto temporale e un colpo di scena.

Un racconto ancora più familiare, ma sempre distopico

Sam è diabolica anche nella seconda stagione

Con la stagione 2 di Paradise il genere post-apocalittico e distopico si mescola al family drama. Non è solo la famiglia del protagonista ad essere separata dagli eventi ma anche quelle degli altri personaggi. Se il ciclo inaugurale era tutto ambientato nel bunker, ricordando Silo anche per il lato cospirativo, in questi nuovi otto episodi ci troviamo a Greenland, con la regia che rimane claustrofobica.

Il mix riuscito e consolidato non si dimentica però della parte mystery e anzi mette sul piatto nuove verità nascoste e intrecci incredibili col passato dei protagonisti, soprattutto grazie al personaggio di Sam 'Sinatra' (una Julianne Nicholson sempre più brava). Senza dimenticare la costruzione del personaggio di Jane (Nicole Brydon Bloom): una doppiogiochista come poche che sta mettendo chiunque in pericolo. D'altronde lo stesso Fogelman ha parlato di un progetto pensato almeno su tre stagioni, e sappiamo quanto lui conosca bene la lunga serialità e il saper bilanciare perfettamente il racconto, senza annacquarlo.

L'Odissea post-apocalittica di Xavier

Al centro dei nuovi episodi, Xavier vive una vera e propria Odissea come Ulisse con Penelope. Vuole trovare e ricongiungersi a tutti i costi con la moglie Teri (Enuka Okuma) prima di poter tornare al bunker in Colorado dai figli. Lì intanto si sta instaurando un nuovo ordine mondiale col Presidente che sostituisce Sam. C'è un vero e proprio Nuovo Mondo da affrontare, fuori come dentro, per tutti i personaggi, e i due universi stanno finalmente per collidere.

Una sequenza ad alta tensione di Paradise 2

Se il Paradiso del titolo si lega al ricordo di un mondo lontano, lo stesso Paradiso si può trasformare nell'Inferno, mettendo a dura prova i protagonisti. Del resto, si parla di legami familiari, cambiamento climatico, libero arbitrio e destino: tutti argomenti guidati da una sceneggiatura e una fotografia perfettamente in palette tra loro. Fogelman conferma la propria bravura anche nei brani musicali da scegliere per la soundtrack, che stavolta pesca soprattutto da Elvis. Guardando la stagione capirete perché.