Oscar 2025, dal giallo canarino di Timothée Chalamet ai cristalli di Halle Berry: i look che ci hanno colpito

La 97esima edizione degli Academy Awars è appena passata tra qualche gradita conferma e alcuni clamorosi colpi di scena. Oltre alla battaglia per la statuetta più ambita della stagione cinematografica, un'altra competizione ha infiammato la notte degli Oscar 2025: quella combattuta sul red carpet a colpi di stile. A dominare la scena sono stati il blu notte, il nero e il velluto, senza ombra di dubbio, mentre cristalli scintillanti e qualche delicata tonalità pastello hanno aggiunto un tocco shiny e molto glamour alla serata.

Le scelte audaci sono state poche ma efficaci e, stranamente, hanno riguardato più le star maschili che hanno finalmente puntato su un po' di brio. Almeno alcuni. La parola d'ordine della serata, comunque, è stata raffinatezza: silhouette pulite, dettagli sartoriali e una ricercata sobrietà hanno definito i look delle celebs. Vediamo allora chi ha brillato nella notte più attesa dell'anno.

Demi Moore in Armani Privè vince almeno l'Oscar dello stile

Per molti è stata "derubata" della statuetta come miglior attrice per The Substance, ma di sicuro è la regina dello stile di questa stagione. Già ai Golden Globes aveva sfoggiato un abito incantevole e anche sul red carpet degli Oscar 2025 non è da meno: ha scelto un abito custom di Armani Privé in una sofisticata tonalità platino. Decorato con petali iridescenti e cristalli Swarovski, a cui si aggiungono i delicati gioielli Chopard. Una delle più raffinate della serata.

Ariana Grande salvata da Schiaparelli

L'attrice di Wicked non riesce proprio ad uscire dal personaggio e anche in questo red carpet si mostra sognante come la sua Glinda. Un po' Spolverina (La bella e la bestia), un po' abat-jour, a salvarla è solo l'inconfondibile tocco di Schiaparelli. Un abito Haute Couture con bustier a cuore e gonna voluminosa in tulle, illuminata da 190.000 applicazioni di paillettes, cristalli e perline, hanno trasformato Ariana in una principessa.

Cynthia Erivo in Louis Vuitton: strega sì, ma glamour

Rimaniamo su Wicked con la perfida strega dell'Ovest Cynthia Erivo che ha optato per un abito in velluto verde scuro di Louis Vuitton con scollatura a fiocco e maniche strutturate. Il design è teatrale e i dettagli couture rendono la sua presenza scenica imponente. Completano il look una manicure XXL e anelli multipli.

Timothée Chalamet in total yellow Givenchy

Audace e inaspettato. Ecco come è stato Timothée Chalamet in questa 97esima notte degli Oscar. Finalmente un tocco di brio, un colore inusuale e un look fuori dagli schemi ma comunque elegante. Un completo sartoriale giallo canarino firmato Givenchy, abbinato a una serie di gioielli Cartier e agli iconici stivaletti Dylan. Una scelta che conferma il suo status di icona di stile.

Isabella Rossellini omaggia David Lynch: l'abito blue velvet

Ce lo aspettavamo ed è arrivato: l'omaggio di Isabella Rossellini a David Lynch è tutto sul look. L'attrice italiana sceglie un abito di Dolce&Gabbana in velluto blu zaffiro che punta sul panneggio con un ampio mantello e gioielli tono su tono. L'insieme è scenografico ed estremamente chic.

Selena Gomez

Selena Gomez ha scelto un abito rosa cipria con taglio a sirena di Ralph Lauren, la cui scollatura non può che ricordarci la nostra Sophia Loren. L'abito ha un taglio retrò ed è interamente ricoperto da gocce di vetro (ben 16.000!) che creano giochi di luce super eleganti. Gioielli Bulgari completano l'outfit vincente, ben fatto.

Zoe Saldana in Saint Laurent

Non ha convinto tutti l'abito a balze di Saint Laurent scelto da Zoe Saldana, ma a noi piace. Il colore sofisticato, un rosso vino poco visto sui red carpet, e il taglio inedito hanno dato un tocco di novità al suo stile impeccabile. Mentre i guanti in tulle hanno aggiunto una nota rétro ma raffinata.

Elle Fanning, la novella Audrey Hepburn in Givenchy

Taglio Cinderella per il primo abito firmato da Sarah Burton per Givenchy e scelto dalla meravigliosa Elle Fanning per gli Oscar 2025. Delicata, quasi di porcellana, con questo abito bianco dal gusto principesco è stata una delle più glamour della serata. Stupendo il fiocco nero a contrasto.

Colman Domingo e l'eccentricità in rosso Valentino

Colman Domingo sa come far colpo sul red carpet e anche stavolta fa centro con un completo rosso e nero di Valentino eccentrico al punto giusto. La chiusura della giacca - una sciarpa con nappe a contrasto - è il tocco glamour di un look impeccabile.

Adrien Brody: cool all'ennesima potenza

La vittoria di Adrien Brody per The Brutalist è una delle conferme più belle, ma di questi Oscar 2025 ricorderemo soprattutto il bacio con Halle Barry che chiude il cerchio iniziato nel lontano 2003. In quell'occasione l'attore sorprese tutti baciando appassionatamente la collega e ora è lei a ricambiarlo sul red carpet! Sul fronte del look niente da dire: Adrien Brody è cool e continua a dimostrarlo a ogni apparizione. Questa volta ha scelto uno smocking classico impreziosito da una sofisticata spilla gioiello di Elsa Jin.

Scarlett Johansson in Thierry Mugler

L'attrice ha puntato sull'eleganza del velluto con un abito Thierry Mugler a sirena, reso ancora più scenografico dai guanti lunghi e dalla scollatura morbida. Il tocco di classe? I diamanti De Beers, che hanno aggiunto un'allure da diva.

Whoopi Goldberg scenografica in Christian Siriano

Ok, da lei non ce lo aspettavamo. Siamo colpiti e in modo super positivo dal look di Whoopi Goldberg, che sfoggia un maxi abito di Christian Siriano dall'allure liquida e luminosa. Pomposo e fuori dagli schemi, ci piace.

Alba Rohrwacher barocca in Valentino Haute Couture

Alessandro Michele firma la prima collezione di Valentino Haute Couture e Alba Rohrwacher non se lo lascia sfuggire per la sua apparizione come presentatrice alla notte degli Oscar. Un abito insolito per l'attrice italiana, teatrale come solo lo stilista sa fare (lo abbiamo visto anche a Sanremo con i look dei Coma Cose), che porta un tocco avanguardista sul red carpet. Plissé e volant scultorei hanno diviso, ma di certo non sono passati inosservati.

Margaret Qualley in Chanel: eleganza senza tempo

Margaret Qualley ha puntato sulla sofisticatezza senza tempo di Chanel, ma con un guizzo contemporaneo. L'abito, dal taglio minimal e dalla schiena scoperta, era impreziosito da una nappa pendente che ha aggiunto un tocco di originalità. Il filo di perle al collo? Un dettaglio classico che ha reso il look ancora più chic.

Emma Stone e le vibes anni '20

Sarà il nuovo taglio di capelli pixie con acconciatura a onde, o magari è l'abito semplice ma sofisticato di Louis Vuitton, ma Emma Stone sembra uscita da Il Grande Gatsby e non possiamo che amarla per questo.

Jeff Goldblum in Prada: eccentricità sotto controllo

Non eccede e di questo gli siamo grati. La scelta del floreale made in Prada poteva essere un flop e invece la camicia e il fiore appuntato nel bavero sono smorzati da un completo che punta sull'eleganza. L'eccentricità c'è di natura, quando si parla di Jeff Goldblum, ma qui non è eccessiva.

Halle Berry super shiny in Christian Siriano

Concludiamo con Halle Berry che ha portato sul red carpet un look che non poteva passare inosservato: un abito bustier firmato Christian Siriano, tempestato di specchi e paillettes. Un look che ha catturato ogni riflesso di questa notte a Hollywood. Il suo styling ha puntato tutto sull'effetto scenico, completato da un'acconciatura wet look e da un portamento che ha fatto il resto. Decisamente uno dei momenti più glamour della serata.