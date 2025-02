Sanremo 2025, i look dell'ultima serata: chi ha brillato e chi avrebbe fatto meglio a restare in camerino

E anche questo Sanremo...è terminato, ma se la classifica ci lascia un po' interdetti abbiamo molto da dire sugli abiti indossati dai big in gara in questa 75esima edizione del Festivàl della canzone italiana. Tra Cenerentole, Napoleoni dell'ultima ora e la classe senza tempo di Alberto Angela, la serata finale si è giocata di nuovo tra il bianco e il nero e solo qualche sporadico guizzo ci ha svegliato dal torpore. Noemi, Achille Lauro ed Elodie salgono sul podio sbaragliando tutti.

Non abbiamo mai parlato dei look di Carlo Conti fino a ora perché, è semplice, non c'era niente da dire. Ma per la finale ha sfoggiato un doppio petto in velluto blu scuro che fa la coppia con quello verde a righe verticali di Cattelan: già pronti per andare a letto, o è stato un caso? Alessia Marcuzzi ha puntato su abiti aderenti per mettere in mostra il suo fisico - notevole, lo ammettiamo - ma di originale non c'è nemmeno l'ombra. Per fortuna ritorna Bianca Balti in total nude a rimettere a posto le cose! Ma ecco, per l'ultima volta, le pagelle di Sanremo 2025.

Glamour, glamour, glamour: i big che hanno puntato in alto

Noemi - 9.5

Noemi scende, a fatica, le scale dell'Ariston e il tempo si ferma. Tutti trattengono il respiro vedendola arrivare nell'abito custom made di Patou tempestato di Swarovski, con strascico e panneggio frontale. Divina.

Achille Lauro - 9

Teatrale, magnetico, Achille Lauro mette insieme opulenza e ribellione con grande maestria. Il lungo cappotto dorato domina la scena ma lo show inizia una volta tolto: la combo T-shirt bianca su pantalone nero ricorda i grandi divi di Hollywood, da Marlon Brando a James Dean. Un must intramontabile su un fisico statuario.

Elodie - 9

Elodie non sbaglia un colpo e si presenta con un Atelier Versace e gioielli Tiffany & Co. conquistando tutti con la sua eleganza un po' drammatica. Il nero scintillante, i guanti lunghi e il velo che fluttua creano un effetto sofisticato e, as usual, sensuale.

Lucio Corsi - 8

Chiude un cerchio, Lucio Corsi, e torna sul glam rock proponendo in rosso l'outfit della prima serata. C'è un po' di gotico in questo teatro e la cosa ci stuzzica. Le spalline strutturate hanno un segreto croccante, lo sappiamo, e l'effetto carnevalesco è coerente con il personaggio e con il periodo. La chitarra, però, gioca un campionato a parte.

Joan Thiele - 8

Un look che unisce dark fantasy e rock con personalità. Il mantello scintillante crea un'aura drammatica, mentre il body minimal esalta l'attitudine da performer. Forse un filo troppo teatrale, ma di sicuro impatto.

Bianca Balti - 8

Bianca Balti potrebbe indossare un sacco di iuta e sarebbe comunque bellissima. E lo dimostra l'abito nude di Ermanno Scervino scelto per il gran finale.

Scelte interessanti che colpiscono nel segno

Coma Cose - 7

L'ultimo outfit di coppia di Maison Valentino per i Coma Cose è scenografico e non passa di certo inosservato. Negativo al primo impatto, più lo vediamo e più ci convince. Massimalista al punto giusto e California porta il maxi cappello con orecchini chandelier con il giusto stile.

Francesco Gabbani - 7.5

Il primo della serata che azzecca la misura del papillon e già di questo lo ringraziamo. Ma è la giacca in velluto blu notte con punti luce a rendere top il look di Gabbani. Faremo finta di non aver visto il tulipano sul bavero.

Rose Villain - 7.5

Se visto in controluce l'abito scintillante (Fendi Haute Couture) di Rose Villain è pura meraviglia. Un cielo notturno tempestato di stelle. Poi vediamo la fascia in vita e la mutanda sgambata e l'entusiasmo si spegne. Sarebbe stato meglio un body a culotte.

Fru - 7.5

A salvare i The Kolors ci pensa Fru dei The Jakal in un completo da torero glamour. Giacca cropped con ricami floreali, pantaloni leggermente over: l'outfit perfetto per ballare come solo lui sa fare. Il vincitore morale di questo Sanremo.

Olly - 7-

A proposito di vincitori, quello vero sceglie un mix tra rilassato e sofisticato che funziona solo a metà. Ma ringraziamo Olly per non averci imposto un altro cardigan. La camicia celeste oversize aperta dà un'aria disinvolta, ma il contrasto con i pantaloni con fascia in vita è troppo marcato.

Sufficienza raggiunta per un pelo

Giorgia - 6.5

Giorgia non ha certo bisogno di vincere Sanremo per avere la conferma del suo talento, ma nel look qualcosina da rivedere ci sarebbe. Per la finale opta per qualcosa a metà tra l'androgino e il bon ton: il completo di Dior con giacca over e shorts finisce però per sembrare un look da ufficio rimediato all'ultimo minuto. Bella la camicia in pizzo.

Serena Brancale - 6.5

Dark glamour per Serena Brancale, che sceglie un look Balestra in pizzo trasparente e glitter che rischia di essere too much. L'effetto complessivo ci piace perché rispecchia la sua personalità: pericolo scampato.

Bresh - 6.5

Sarà la faccia da malandrino ma il look pigiamesco di Bresh alla fine non è così male, se visto nell'insieme. Avremmo cambiato il colore della maglia, ma i pantaloni simil Arlecchino ci piacciono

Fedez - 6

Un total black che prova a brillare con discrezione, ma finisce per sembrare solo spento. Gli strass sulle spalle cercano di dare un guizzo, ma restano troppo timidi. Il risultato? Un look corretto, ma senza carattere.

Willie Peyote - 6

Il look punta all'eleganza ma è solo prevedibile. Da Willie vorremmo vedere qualcosa di più irriverente, come le sue canzoni, e non un noioso e stantio completo nero. La camicia satinata purtroppo non è abbastanza.

Brunori Sas - 6

Stesso discorso per Brunori: perché non puntare su un look intellectual-cool che esalti la parte sexy della sezione di partito? Brunori se lo può permettere e sarebbe meglio del completo nero visto ieri.

Rocco Hunt - 6

Doppio petto per Rocco Hunt che, però, non sa rendergli onore. Non è colpa di nessuno, è semplicemente il completo sbagliato per l'artista sbagliato. La sua napoletaneità esige qualcosa di più. O di meno.

Gabry Ponte - 6

Per un attimo ci ha riportato a Riccione nel '99 facendoci ballare (sul divano). E anche il look total white morbido è perfetto per il risveglio muscolare sulla spiaggia. Le scarpe pitonate salvano il tutto.

Massimo Ranieri - 6

Bianco anche per Ranieri, a contrasto con l'occhio da Robocop. Il taglio classico del completo è impeccabile, ma il colore non dona e appiattisce l'insieme. Più cerimoniere che icona di stile.

I look che ci lasciano interdetti

Rkomi - 5.5

Un mix confuso tra fantasy e dark chic: il total black funziona, ma il cappotto lungo con fodera a righe sembra più da villain gotico che da evento di gala. Troppo teatrale per risultare davvero elegante.

Marcella Bella - 5

Un tripudio di strass che soffoca l'eleganza: troppo rigido, troppo brillante, troppo tutto. Che si stia preparando ad aprire il concerto degli ABBA?

Clara - 5

A mezzanotte deve tornare alla carrozza ma per fortuna è una delle prime a esibirsi. Clara sceglie un abito da Cenerentola al ballo targato Balmain, ma è il bustier strutturato e glitterato che rende il tutto molto trash.

Irama - 5

Un look da rivoluzionario in trasferta, più vicino a una rievocazione storica che a un evento glamour. La giacca in velluto ricamata urla "ufficiale napoleonico", ma la camicia sbottonata e i capelli spettinati provano (invano) a sdrammatizzarlo. Più costume che stile.

Sarah Toscano - 5

Un déjà-vu di paillettes e motivi pop che inizia a stancare. Il taglio lungo cerca di rinnovare la formula, ma l'effetto resta lo stesso: troppo visto, troppo ripetitivo. Tempo di cambiare registro.

Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento - 4.5

Un'armata di doppiopetti che sembra più pronta per un consiglio di amministrazione che per un palco rap. Le linee classiche stridono con l'energia del genere e i colori spenti non aiutano. Eleganza forzata che li fa toppare.

I no assoluti e inderogabili

Simone Cristicchi - 4

Completo da camera o tende di una vecchia villa di campagna? Il motivo floreale piace a Cristicchi ma soffoca la silhouette rendendo il tutto pesante. Il bianco e nero non aiuta e più che eccentrico risulta ingombrante.

Tony Effe - 4

Vorrebbe essere Califano, lo abbiamo capito, ma pecca sia in carisma che in stile. Alla fine somiglia di più a una comparsa di Suburra: sarà colpa del rosario, dell'orologio d'oro o del completo nero da funerale?

Francesca Michielin - 4

Indecisa se andare a Sanremo o alle Poste: il top sarebbe anche glamour senza quei pantaloni che appesantiscono le forme. Le scarpe argento sembrano scelte all'ultimo minuto.

The Kolors - 3

Stash prova a essere dark e sensuale ma finisce per somigliare a un villain dei cartoni animati anni '80. Troppi dettagli forzati, dal velluto ai guanti fino al choker BDSM.

Gaia - 3

Un vestito che sembra aver perso una battaglia con un lampadario di perline. Le frange ovunque appesantiscono la silhouette invece di valorizzarla, creando un effetto caotico. Più disordinato che glamour.

Modà - 2

Continuano i look coordinati dei Modà ma la camicia cartoon di Kekko ci fa avere la stessa reazione di Phoebe: "Oh, i miei occhi. I miei occhi!!"