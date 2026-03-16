Oscar 2026, il presidente ucraino ringrazia Sean Penn: "Un amico della nostra nazione"

Volodymyr Zelenskyj ha pubblicato online una foto che lo ritrae con l'attore, complimentandosi con lui e ricordando il sostegno ricevuto dalla star.

Sean Penn ha conquistato l'Oscar 2026 come Migliore Attore Non Protagonista, ma non era presente alla serata di consegna dei premi assegnati dall'Academy, suscitando un po' di stupore tra i presenti.

A ringraziare la star è stato ora il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj con un post pubblicato sui social media.

Il post per celebrare la vittoria di Penn

Su X, Zelenskyj si è rivolto a Sean Penn dichiarando: "Sappiamo cosa voglia dire essere un vero amico dell'Ucraina".

Il presidente, nella didascalia che accompagna la foto pubblicata online, ha quindi aggiunto: "Sei stato accanto all'Ucraina fin dal primo giorno della guerra. Ed è ancora vero oggi. E sappiamo che continuerai a sostenere la nostra nazione e la nostra gente".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Penn ha conquistato l'Oscar grazie al ruolo di Steven J. Lockjaw, un militare corrotto, nel film Una battaglia dopo l'altra (di cui potete leggere la nostra recensione), diretto da Paul Thomas Anderson.

Kieran Culkin, che presentava il premio, ha annunciato il suo nome e ha poi aggiunto, un po' ironico: "Sean Penn non ha potuto essere qui stasera - o forse non ha voluto".

Le dichiarazioni di Penn sull'Academy

Chi segue l'attore da tempo non è stato comunque sorpreso dalla sua assenza alla cerimonia di consegna dei premi Oscar. Penn, durante un'apparizione al Festival del Cinema di Marrakech 2024, non aveva infatti esitato nel criticare duramente l'organizzazione dichiarando: "L'Academy ha dato prova di una codardia davvero straordinaria quando si tratta di far parte del mondo più ampio dell'espressione. E, di fatto, ha contribuito in larga misura a limitare l'immaginazione e a restringere fortemente le diverse espressioni culturali".

La sua scelta politica di non partecipare alla serata conferma quindi le convinzioni dell'attore e la sua posizione nei confronti dell'Academy e dei suoi membri.