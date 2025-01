Golden Globes 2025: i look top e flop visti sul red carpet

La notte dell'82esima edizione dei Golden Globes ha trasformato il Beverly Hilton Hotel di Los Angeles in una passerella che celebra non solo le migliori produzioni televisive e cinematografiche dello scorso anno, ma anche l'alta moda in tutto il suo splendore. E come sempre dà il via alla stagione dei premi e delle sfilate sui red carpet più esclusivi di questo 2025 appena cominciato.

Le stelle di Hollywood hanno sfoggiato look mozzafiato dettando le tendenze per l'anno a venire. Ma tra cristalli scintillanti, abiti custom made e qualche scivolone, quali sono i look che hanno conquistato i riflettori e quali sorprese hanno segnato questa edizione dei Golden Globes?

Il nuovo look di Emma Stone ci fa impazzire

Se c'è una donna che sa portare il pixie cut quella è sicuramente Emma Stone e infatti vederla sfoggiare i capelli cortissimi ai Golden Globes ci ha fatto brillare gli occhi. Per l'occasione ha scelto un abito sartoriale di Louis Vuitton, semplice nelle linee ma estremamente raffinato. Il trucco minimal e i gioielli Cartier hanno aggiunto un tocco di sofisticata eleganza. Il risultato? Top all'ennesima potenza.

Demi Moore: una Dea in platino

Demi Moore ha dimostrato che la classe non ha età sfoggiando un abito color platino di Giorgio Armani dal taglio a sirena che ha esaltato la sua silhouette. I capelli sciolti con onde morbide e un make-up shiny hanno reso il suo look semplicemente radioso. Gli orecchini pendenti in diamanti firmati Harry Winston hanno completato il quadro, consacrandola tra le star meglio vestite della serata.

Zendaya si conferma reginetta dello stile

Zendaya ha fatto centro con un abito personalizzato di Louis Vuitton nei toni caldi del bronzo e del caramello. Il vestito, con dettagli metallici e scollatura a cuore, è stato impreziosito da gioielli Bulgari. Un microbob ondulato e il make-up glow hanno completato un look raffinato e moderno, facendola brillare sul red carpet.

Ariana Grande: una scommessa mancata

Ariana Grande ha scelto un abito vintage del 1966 di Givenchy in color champagne con gonna voluminosissima e guanti bianchi abbinati. Purtroppo il look non era adatto al suo corpo minuto né alla sua carnagione: sproporzionato nelle forme e nella nuance sbagliata, è stato un grande flop. Anche il trucco classico e il raccolto alto dei capelli, sebbene impeccabili, non sono riusciti a risollevare un outfit troppo teatrale per la cantante.

Nicole Kidman è elegante ma anonima

Nicole Kidman ha optato per un abito argento firmato Balenciaga, caratterizzato da linee pulite e una scollatura profonda. Sebbene la scelta sia stata elegante, la tonalità chiara non ha valorizzato appieno la sua pelle diafana. Il beauty look minimal e i capelli raccolti in una coda di cavallo alta hanno aggiunto un tocco chic, ma senza stupire.

Angelina Jolie brilla e non è tutto merito degli strass

Angelina Jolie è l'altra icona del glamour di questi Golden Globes 2025, dopo Demi Moore. Brilla come non mai e conquista tutti con un abito scintillante di Alexander McQueen in argento. Il design aderente e le spalline sottili hanno esaltato la sua figura, mentre il trucco delicato e i capelli lisci lasciati sciolti hanno confermato la sua eleganza intramontabile. I gioielli Chopard hanno aggiunto un tocco di lusso discreto.

Elle Fanning: audace e vincente

Elle Fanning ha osato con un abito strutturato che ha giocato con volumi e tagli inaspettati ma anche con quel non so che di sauvage che non stona. Il design di Vivienne Westwood, completato da gioielli Tiffany & Co., ha attirato tutti gli sguardi. Il trucco luminoso e il raccolto morbido hanno bilanciato l'audacia dell'abito, consacrandola tra le più ammirate della serata.

Andrew Scott, solo una domanda: perché?

Andrew Scott ha scelto un completo di Prada dai colori insoliti che non ha convinto del tutto. La vestibilità leggermente oversize e la combinazione cromatica audace hanno creato un effetto poco armonioso. Un look total celeste che cozza con la sua carnagione pallida e non rende giustizia a uno degli attori di punta del momento. Peccato.

Timothée Chalamet: stropicciato ma non nel modo giusto

Gli uomini osano sempre più nel look e a ragione, ma non tutti sono in grado di farlo nel modo giusto. Timothée Chalamet è l'esempio perfetto di ciò che si intende con confusione stilistica. L'attore ha osato con un completo Tom Ford, impreziosito da una cravatta lunga indossata come sciarpa. Un look audace che, però, ha diviso il pubblico. Troppo forzato, troppo scapigliato (e non come vorremmo) ha lasciato molti a chiedersi: dov'è finita la sua solita eleganza?

Pamela Anderson e il minimalismo chic

Torniamo su binari ben più raffinati con uno dei glow up più clamorosi degli ultimi tempi. Pamela Anderson ha sorpreso con un look total black di Oscar de la Renta estremamente elegante e minimalista. L'abito lungo abbinato a un beauty look senza trucco e a una frangetta bon ton ha dimostrato che la semplicità può essere estremamente raffinata. Un trionfo di classe e naturalezza. Trés chic.

Zoe Saldana in total black raffinato

Per ritirare il premio per Emilia Perez, Zoe Saldana ha scelto un abito custom a tubino con scollo a cuore, tutto in paillettes, che ha messo in risalto la sua figura. Punto a favore per il maxi mantello voluminoso e tono su tono che completa un look incredibile firmato Saint Laurent.

Adam Brody, raffinato e sicuro di sé

Lui e Leighton Meester sono il crossover dal quale fatichiamo a riprenderci e che ci fa battere il cuore ogni volta. Ma stavolta ad avere il look più cool è proprio lui, l'hot Rabbi. Adam Brody ha sfoggiato un completo classico ma impeccabile, puntando su linee pulite e dettagli sartoriali. Il colore è il punto di forza: un verde scuro perfetto per esaltare un capello scapigliato che è ormai il suo marchio di fabbrica.

Miley Cyrus osa e vince tutto

Occasioni come i Golden Globes sono perfette per osare con il look e Miley Cyrus coglie al volo l'occasione per indossare qualcosa di grintoso come lei. Ha optato per un abito di Celine con inserti cut out impreziosito da cristalli e, soprattutto, abbinato a un paio di maxi occhiali da sole neri. Glamour e fedele a se stessa.