Eric Dane escluso dal 'In Memoriam' agli Oscar, Shonda Rhimes: "Non era una star del cinema"

Tra gli attori non inclusi nel segmento In Memoriam durante la serata degli Oscar 2026 c'è anche Eric Dane. A commentare il motivo della scelta presa dall'Academy è stata ora Shonda Rhimes, la produttrice del medical drama Grey's Anatomy che gli ha regalato la fama internazionale.

L'opinione di Rhimes sull'assenza di Dane

In occasione di un'intervista rilasciata a Entertainment Tonight, Shonda Rhimes ha parlato del motivo per cui Eric Dane non è stato inserito in quel momento della serata sottolineando: "Beh, non è una star del cinema".

Molti fan non hanno particolarmente apprezzato la scelta dell'Academy, ma la produttrice di Grey's Anatomy non la pensa come loro: "Penso che quando arriveranno gli Emmy sarà immortalato nel modo in cui dovrebbe esserlo. Non penso... Non possiamo dare colpa agli Oscar per il fatto che stanno prendendo in considerazione i film, e c'erano così tante persone che abbiamo perso...". Rhimes ha quindi ribadito: "Eric era unico per la televisione".

L'addio all'interprete del Dottor Bollore

Parlando della tragica perdita di Dane, Shonda ha inoltre voluto ricordare: "Eric è, era, un essere umano incredibile".

La creatrice del medical drama, che ha inserito in uno degli ultimi episodi un commosso ricordo dell'attore, ha spiegato: "Continuo a dire 'è' perché è davvero difficile per me credere che se ne sia andato. Era un'enorme perdita per noi. Ed è stata un'enorme perdita per la famiglia Shondaland, per la famiglia di Grey's Anatomy e, onestamente, per le persone che conosceva. Era semplicemente un ragazzo meraviglioso, davvero generoso. E non penso tutti capiscano quanto fosse fantastico".

Per ora non è possibile sapere se gli Emmy hanno realmente in programma di celebrare Eric nel modo in cui merita, anche se sembra certa la sua presenza nel segmento In Memoriam di questa edizione, considerando quanto fosse amato dagli spettatori televisivi.