One Piece Film: Red, la storia di Shanks finora: l'uomo da 4 miliardi di berry

In arrivo nelle sale italiane il 1° dicembre grazie ad Anime Factory, One Piece Film: Red ha già fatto parlare di sé in Giappone. Divenuto il nono incasso migliore di tutti i tempi in patria, l'ultima opera cinematografica basata sul lungo romanzo piratesco di Eiichiro Oda è in parte dedicata direttamente a Shanks il Rosso, tra i personaggi più sfuggenti e amati di One Piece, figura cardine della vita di Luffy e ancora adesso tra i protagonisti più misteriosi del manga.

La storia di Red è particolarmente legata a Shanks, introducendo Uta, quella che ci viene presentata come la figlia dell'Imperatore del Nuovo Mondo. Entriamo dunque in un accenno del passato del Rosso, che avremo modo di vedere in azione nel film, ma il suo intero background, il suo percorso piratesco, la sua crescita e la sua forza non sono tutt'ora chiari e definiti perfettamente. Per accompagnare l'uscita di One Piece Film: Red vogliamo allora mettere in fila tutte le informazioni necessarie per conoscere meglio e più a fondo Shanks, o anche solo ordinare i dettagli correlati al carisma e all'ascesa al potere di uno dei personaggi più intriganti dello shonen più seguito e venduto di sempre.

Il mozzo di Gol D. Roger

Una delle più importanti rivelazioni su Shanks viene da un piccolo albo intitolato L'uomo da 4 miliardi di Berry, regalato agli spettatori giapponesi prima della visione di Red al cinema. Qui scopriamo non solo l'esorbitante taglia sulla testa del personaggio (la più alta di tutto One Piece data la "scomparsa" di Kaido e Big Mom) ma anche una piccola parte delle sue origini. Nato in un'isola del mare occidentale conosciuta come God Valley, Shanks venne ritrovato all'interno di un forziere dalla ciurma dai Pirati di Roger, che lo accolsero sulla loro nave come mozzo. È interessante notare come God Valley fosse un'isola rifugio per alcuni nobili mondiali e i loro schiavi, che vennero comunque attaccati dai Pirati di Rocks (di cui facevano parte anche Big Mom, Kaido e Shiki il Leone Dorato) ma protetti dallo stesso Roger alleatosi con Garp, il nonno di Luffy. Pur non essendo in alcun modo confermato, si pensa dunque che Shanks possa essere il figlio di un Drago Celeste, nascosto in un forziere durante l'attacco dei Rocks per essere tenuto in salvo e sopravvivere.

Questo in verità spiegherebbe anche il suo atteggiamento spavaldo nei confronti dei Cinque Astri di Saggezza, la massima autorità del Governo Mondiale ai diretti ordini di Im, colui che è considerato il leader supremo di tutto il mondo ma nascosto nell'ombra. A Shanks viene infatti data udienza degli Astri e questi ultimi sembrano tenere in conto le parole dell'Imperatore, non in quanto tale ma più probabilmente perché anche lui Drago Celeste. Detto questo, una volta sulla nave di Roger il piccolo Shanks conosce Bagy, anche lui destinato a diventare - non per merito, anzi - uno dei futuri Quattro Imperatori della Nuova Era della Pirateria. Tra i due si instaura un rapporto ambiguo tra amicizia e rivalità e insieme alla ciurma di Roger vivono centinaia di avventure: da Water Seven (dove il carpentiere Tom costruisce la Oro Jackson del Re dei Pirati) al Paese di Wa (dove Oden si imbarca per un anno con loro, in prestito da Barbabianca), da Skypiea nel cielo fino all'Isola degli Uomini Pesce nelle più abissali profondità marine.

Un viaggio che ventitré anni prima dell'inizio di One Piece portò Shanks fino a Laugh Tale, l'isola custode dell'Unico, il grande tesoro di Roger. Quando il Re dei Pirati venne poi giustiziato a Rogue Town, il Rosso propose a Bagy di formare una proprio ciurma ma venendo rifiutato dall'amico e separandosi così definitivamente. Tenendo fede ai suoi intenti e con la ferrea volontà di vivere a pieno la grande era della pirateria, ormai maturo e preparato, Shanks forma la sua ciurma, non prima di scontrarsi con un giovane Marshall D. Teach a.k.a Barbanera sulla nave di Edward Newgate a.k.a. Barbabianca, uscendo dall'incontro con le tre iconiche cicatrice sull'occhio sinistro. Formata la sua banda di Pirati - tra cui spicca ad esempio Yasop (padre di Usop) - undici anni prima di incontrare Luffy al villaggio Foosha, Shanks assalta una nave del Governo Mondiale presidiata dal CP9 (l'intelligence del mondo di One Piece) dove guarda casa si trovava il frutto Gom Gom, ritrovato per altro da Lucky Lou, uno dei massimi ufficiali della ciurma di Shanks il Rosso e cuoco di bordo. La domanda sorge spontanea: sapeva già della vera natura del Gom Gom?

L'incontro che cambia due vite

Come rivelato alla fine della Saga di Wano, il frutto Gom Gom non è in realtà un Paramisha come si credeva inizialmente, come per altro il fulcro del suo potere non è quello di trasformare chi lo mangia in gomma. Già così era considerato al limite tra Paramisha e Rogia, ma la vera natura del frutto è quella di uno Zoo Zoo Mitologico, forse il più pericoloso di tutti perché portatore di ribellioni e legato al mistero dei 100 Anni di Vuoto e alla figura ancora poco chiara di Joy Boy. Così pericoloso che il Governo Mondiale decise addirittura di cambiarne il nome e proteggerlo affinché non fosse ingerito da nessuno, avendo peraltro alcune tipologie di frutti (quelli più rari e difficili da trovare) una sorta di volontà tutta loro, come se riuscissero a scegliere da chi essere mangiati.

Questi sono tutti elementi emersi nella parte conclusiva del combattimento tra Luffy e Kaido, quando veniamo anche a conoscenza del vero nome del Gom Gom, che è in verità il frutto Homo Homo modello Nika, in grado di trasformare il suo possessore nel leggendario guerriero della liberazione, un combattente così assurdo da lottare con il sorriso e in uno stile praticamente cartoonesco ed eccessivo, quasi fosse gomma modellabile. Ed è anche lo stesso frutto posseduto un secolo prima proprio da Joy Boy. Tutta questa premessa per chiarire che Shanks potrebbe essere la parte fondamentale di una sorta di profezia anche legata al mistero della D (quella nel nome di Luffy, di Roger, di Ace, di Garp, di Dragon, di Barbanera e via discorrendo).

Forse quella D significa Destino, e anche se fosse vero che il Rosso non conosceva in effetti il valore della nave assaltata prima di recarsi al villaggio di Foosha, sicuramente convincente è l'idea che si trovava lì perché destinato a consegnare il frutto a Luffy, un bambino mingherlino con il sogno di diventare il Re dei Pirati e 25 anni dopo nominato Imperatore del Nuovo Mondo con una taglia di 3 miliardi di berry. Ma tutto questo non sarebbe stato possibile se Shanks non si fosse affezionato al ragazzo, se Luffy non avesse dimostrato la ferrea volontà di vivere appieno la Nuova Era della Pirateria. Un sogno così grande e coinvolgente che convince Shanks a salvarlo da un Mostro del Mare sacrificando il suo braccio sinistro e donandogli quel Cappello di Paglia che anni dopo avrebbe dato il soprannome a Luffy e alla sua ciurma.

Deus ex machina

In quel periodo, comunque, Shanks era stato eletto da appena qualche anno Imperatore insieme a Kaido, Big Mom e Barbabianca, appena due anni prima di incontrare per la prima volte Portuguese D. Ace, ufficiale della flotta di Barbabianca e fratello di Luffy (scopriremo poi realmente fratellastro e figlio legittimo di Gol D. Roger). Incontro importante perché si comincia a sospettare del vero grande nemico dell'intera storia, Marshall D. Teach o Barbanera, su cui proprio Ace stava indagando e recuperando informazioni perché assassino di un sottoposto del suo Imperatore - che considera suo figlio ogni membro della propria flotta - e ladro di un fondamentale frutto del diavolo.

Una missione che indirettamente mette faccia a faccia Shanks e Barbabianca poco dopo la saga di Enies Lobby, con il Rosso che chiede a Newgate di far rientrare Ace e attendere la prossima mossa di Teach. L'incontro non va a buon fine ma i due decidono di allearsi poco dopo per permettere a Barbabianca di raggiungere Marineford e salvare Ace dall'esecuzione pubblica a seguito della rivelazione sulla sua vera identità.

Impegnato a distrarre Kaido e la sua flotta, Shanks giunge al quartier generle della Marina troppo tardi, con Ace ucciso dal pugno magmatico di Sakazuki (prima Ammiraglio Akainu, poi divenuto Grand'ammiraglio dopo la Saga di Marineford) e Barbabianca morto a seguito delle ferite riportate in battaglia contro Barbanera, che riesce grazie al potere del frutto Dark Dark ad assorbire e assimilare le abilità del frutto Gura Gura di Barbabianca, il più potente Paramisha esistente e in grado di generare onde d'urto di potenza spaventosa. Riesce a salvare Kobi dalla furia di Akainu ma sceglie di non incontrare ancora Luffy, svenuto per le ferite e il dolore causato dalla morte di Ace (sacrificatosi per salvarlo): ha una promessa da rispettare. Ma pensa che quello sia un crocevia necessario per il ragazzo, che sino a quel momento non aveva ancora conosciuto una sconfitta così deflagrante e totale.

Un Imperatore e la sua Ambizione

Particolarità che contraddistingue Shanks in quanto Imperatore è il fatto che sia l'unico tra i quattro eletti a non possedere alcun potere di un frutto del diavolo. Essenziale per un Imperatore e pirata del Nuovo Mondo è saper combattere utilizzando anche solo l'Ambizione (come insegnerà ferocemente Kaido a Luffy nel corso della Saga di Wano), e Shanks infatti solo quella utilizza. Conosciuta come Haki in originale, l'Ambizione è suddivisa in tre categorie: della Percezione (innato sesto senso e capacità precognitive), dell'Armatura (trasforma la forza spirituale in una vera e propria corazza) e del Re Conquistatore (posseduta da una persona su un milione e in grado di intimidire le volontà altrui). Shanks possiede tutte e tre le Ambizioni ed è specializzato in quella del Re Conquistatore, forse il più forte e abile combattente di categoria attualmente esistente.

Ed è questo a renderlo spaventoso e pericoloso, perché virtualmente imbattibile (e lo sa bene Captain Kidd, a cui ha mozzato il braccio sinistro). Per quanto fiero del percorso di Luffy e suo indiscusso alleato, anche alla fine della Saga di Wano, nonostante il ragazzo sia divenuto a sua volta Imperatore del Nuovo Mondo dopo aver sconfitto Kaido e liberato il Paese di Wa, l'Imperatore Rosso decide di non volerlo ancora incontrare, mettendo però ben in chiaro di essere adesso un suo rivale nella ricerca dello One Piece e di avere una credibilità da proteggere, l'ambizione di mantenere intatto il suo ruolo e la sua fama in tutto il mondo. Ecco chi è Shanks il Rosso, che avremo modo di conoscere ancora più a fondo dal 1° dicembre, con l'attesa uscita nei cinema italiani di One Piece Film: Red.