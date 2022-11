One Piece Film: Red, i doppiatori Emanuela Pacotto e Renato Novara: "La ciurma è come una famiglia"

Intervista a Emanuela Pacotto e Renato Novara, voci italiane di One Piece Film: Red. Il 7 e 8 novembre in sala in lingua originale e dal primo dicembre doppiato.

La ciurma è tornata! I personaggi creati da Eiichiro Oda sono ora protagonisti di One Piece Film: Red, lungometraggio diretto da Gorō Taniguchi. Dopo l'anteprima a Lucca Comics & Games 2022, la pellicola arriva in sala in lingua originale il 7 e 8 novembre. Dal primo dicembre è al cinema in versione doppiata.

A dare voce ai personaggi di Nami e Luffy nella versione italiana sono ancora Emanuela Pacotto e Renato Novara, ormai legati da anni a One Piece. Li abbiamo incontrati proprio a Lucca: "È bellissimo far parte di questa saga" dice Pacotto, continuando: "Ogni volta che ti trovi al leggio e appare la scritta con la ciurma ti senti a casa. Ritrovi un gruppo di amici. Oda ha una fantasia inesauribile. Ogni volta sono curiosa di scoprire cosa si è inventato".

One Piece Il Film: Red, un'inquadratura del film

In One Piece Film: Red ritroviamo Luffy alle prese con Uta, cantante di fama internazionale che vuole cambiare il mondo grazie alla sua musica. I due si sono conosciuti da piccoli, ma poi hanno preso strade diverse.

Intervista a Emanuela Pacotto e Renato Novara