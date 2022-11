One Piece Film: Red, tutto quello che c'è da sapere sul film prima di andarlo a vedere

Negli ultimi 25 anni, One Piece ha accumulato un ampio e illustre catalogo di film non canonici e spin-off. Allo stato attuale, ci sono un totale di 15 lungometraggi nel franchise, ognuno con diversi gradi di importanza per la storia principale. Vista la mole di storie che ci sono, vi sveliamo tutto ciò che c'è da sapere su One Piece Film: Red. Quest'ultima aggiunta al franchise, infatti, dopo un debutto da record nel territorio giapponese, approderà nei cinema italiani grazie ad Anime Factory dal 1° dicembre 2022. Uscito in Giappone ad agosto 2022, One Piece Film: Red segue i Pirati di Cappello di Paglia mentre si avventurano nel concerto più grandioso del mondo. Al timone dei festeggiamenti ci sarà la principessa Uta, che a quanto pare è la figlia di Shanks il Rosso, uno dei personaggi più misteriosi della serie.

One Piece Film: Red, un'inquadratura del film

Sebbene l'annuncio dell'uscita del film abbia avuto una calorosa accoglienza, la maggior parte dei fan ha ancora le proprie riserve sul film in uscita. A causa dell'enorme volume di film di One Piece poco brillanti usciti in passato, un gran numero di persone è preoccupato per gli eventi che circondano il film e per cosa possono aspettarsi da esso.

One Piece Film: Red a che punto della storia si colloca?

One Piece Film: Red, una sequenza

Per prima cosa, per affrontare l'elefante nella stanza, One Piece Film: Red non è canonico. Per essere più precisi, gli eventi che accadono nel film sono del tutto indipendenti dalla continuità della storia principale. Tuttavia, il film esplorerà elementi e farà luce su informazioni rilevanti per la trama attuale. Secondo l'autore Eiichiro Oda, One Piece Film: Red rivelerà informazioni canoniche su Shanks nonostante il suo personaggio abbia avuto uno sviluppo minimo o nullo nella serie attuale. Il film dovrebbe far luce sul suo passato, che si collegherà direttamente alla storia in corso del manga. Inoltre, già i trailer del film hanno suggerito un'amicizia d'infanzia tra il protagonista principale, Luffy e Uta, che potrebbe rivelarsi importante per il futuro della trama principale.

One Piece, dal manga ai film: le origini e il successo di un cult

Cosa dovete sapere della storia prima di vedere One Piece Film: Red?

One Piece Film: Red, una scena del film anime

Un'altra questione importante che deve essere toccata è l'estensione delle conoscenze pregresse necessarie per godersi adeguatamente il film. Sfortunatamente, è qui che le cose iniziano a diventare più complicate. Questo è, ovviamente, un must per i fan più accaniti di One Piece, che si metteranno in fila per incontrare un nuovo personaggio, Uta, una pop star sensazionale e figlia segreta di uno dei personaggi più misteriosi della serie, il famigerato Shanks il Rosso. La domanda è: anche coloro che non hanno familiarità con questa storia iconica saranno in grado di partecipare al divertimento?

Ecco quindi alcuni dettagli che i neofiti dovrebbero conoscere prima di andare al cinema. Il cast di personaggi di One Piece Film: Red include forze protagoniste e antagoniste di alcuni degli archi narrativi più recenti come l'arco di Whole Cake Island. Inoltre, ci sono anche alcune abilità e rivelazioni nel film che non sono ancora state adattate nell'anime. In quanto tale, il film navigherà sicuramente attraverso il territorio degli spoiler per coloro che non sono ancora completamente coinvolti nel materiale originale. E a differenza di altri film come Jujutsu Kaisen 0: The Movie, che potrebbero essere visti senza una conoscenza preliminare dei rispettivi franchise, One Piece Film: Red richiede una certa conoscenza del vasto mondo dei pirati immaginari. Di conseguenza, i fan occasionali che non hanno mai visto One Piece prima potrebbero non essere in grado di godersi completamente tutto ciò che il film ha da offrire. Indipendentemente da ciò, il film ha guadagnato oltre 18 miliardi di yen a livello locale, rendendolo uno dei film di maggior incasso di sempre in Giappone. Sia i fan che i critici hanno elogiato lo spettacolo per la sua animazione lussureggiante, la fantastica colonna sonora e le scene di combattimento di alto livello, rendendolo un must per i fan di One Piece.

One Piece Film: Red, i doppiatori Emanuela Pacotto e Renato Novara: "La ciurma è come una famiglia"

One Piece Film: Red, un'immagine del film d'animazione

Breve presentazione dell'opera di Eiichiro Oda

One Piece Film: Red, una sequenza del film

One Piece è una delle serie manga più longeve di Shonen Jump, ma qual è esattamente il tesoro di One Piece al centro della storia? One Piece, creato dall'autore Eiichiro Oda, segue un giovane di nome Luffy nella sua ricerca per diventare il Re dei Pirati. Dopo essere stato ispirato ad andare in mare dal suo idolo dei pirati, Shanks il Rosso, Rufy decide di formare una ciurma di pirati e raggiungere la vetta. In qualità di capitano dei Pirati di Cappello di Paglia, Luffy e il suo equipaggio affrontano molti personaggi che si frapporrebbero sulla loro strada. Anche se raggiungere One Piece è sinonimo di diventare il Re dei Pirati, cos'è questo leggendario tesoro e dove può essere trovato? Il tesoro era stato rivelato dall'ex re dei pirati, Gold Roger (in realtà Gol D. Roger) proprio prima di essere giustiziato. Roger era un famigerato pirata ai suoi tempi ed era considerato uno dei più grandi pirati a navigare sulla Grand Line, il mare più feroce del mondo di One Piece. Tuttavia, Roger alla fine scoprì di essere malato terminale e decise di fare un ultimo viaggio intorno al mare più mortale, determinato a scoprire i segreti del mondo. In questo viaggio finale, Roger e il suo equipaggio sono diventati gli unici a raggiungere effettivamente l'ultima isola della Grand Line, Laugh Tale. Con il suo viaggio completato, Roger si arrese ai Marines e fu giustiziato. Prima di morire, Roger ha annunciato che il suo più grande tesoro, il One Piece, sarebbe stato trovato in "un posto", riferendosi alla Grand Line e, presumibilmente, a Laugh Tale. Ciò ha ispirato un'intera generazione di pirati a cercare questo leggendario tesoro. Quello che i fan sanno è che il tesoro esiste, come ha confermato il pirata Barbabianca (il più grande rivale di Roger) e Silvers Rayleigh (il primo ufficiale di Roger). Inoltre, durante un recente capitolo del manga nell'arco di Wano, viene mostrata la scena in cui Roger e il suo equipaggio approdano effettivamente su Laugh Tale. Mentre è lì, Roger trova il tesoro, lasciato da un'entità misteriosa nella tradizione di One Piece, chiamata Joy Boy.

One Piece Film: Red, una scena del film

I pirati risero talmente tanto nel vedere il tesoro che Roger decise di chiamare l'isola "Laugh Tale". Sebbene non sia ancora noto, si può insinuare che la storia di Joy Boy sia effettivamente collegata in qualche modo a One Piece. Inoltre, dato che anche i pirati più temibili del mondo bramano questo tesoro, inclusi gli Imperatori del Mare (essenzialmente i grandi capi della Grand Line) Big Mom e Kaido, questo tesoro deve essere abbastanza influente o potente da meritare tale attenzione. Sebbene la natura esatta del One Piece stesso sia sconosciuta, ci sono diverse teorie sulla sua natura. Nel mondo di One Piece, ci sono diverse figure di pietra soprannominate Poneglyphs, scritte in un'antica lingua conosciuta solo da pochi. Ognuna di queste pietre porta pezzi di storia a lungo dimenticata, con il Rio Poneglyph che si dice contenga la storia completa del mondo, incisa su di essa. La posizione del Rio Poneglyph è sconosciuta, ma potrebbe benissimo far parte del mistero del One Piece. D'altra parte, il One Piece potrebbe anche essere una delle tre antiche armi che il Governo Mondiale cerca di distruggere: Plutone (un'antica corazzata), Poseidone (una principessa sirena che può controllare potenti re del mare) e Urano. L'arma finale è sconosciuta... forse si trova su Laugh Tale? È anche possibile che il One Piece sia semplicemente una ricchezza illimitata, possibilmente lasciata indietro per invogliare altri pirati a scoprire la storia di Joy Boy? Per trovare One Piece, sono necessari quattro "Road Poneglyphs" che, una volta messi insieme, mostreranno il percorso per Laugh Tale. Attualmente, Luffy sta collezionando questi Poneglyph (copie, tecnicamente). Una volta trovati raggiungerà il suo obiettivo di diventare il Re dei pirati e rivelerà finalmente la natura del One Piece.

One Piece film: Red, il regista Goro Taniguchi presenta il film a Lucca 2022

One Piece Film: Red, una sequenza del film animato

Chi è Shanks il rosso e come si collega alla trama di One Piece Film: Red

One Piece Film: Red, un'immagine del film

Per concludere, come accennato in precedenza, sappiamo che Uta è la figlia di Shanks, che i due erano molto uniti e che, quando la piccola aveva solo 9 anni, padre e figlia si sono separati. La voce "ultraterrena" di Uta, fa pensare che anche lei possa contare sui poteri di un Frutto del Diavolo (I frutti del diavolo sono frutti straordinari che donano una grande varietà di poteri, unici per ogni frutto, che si dividono in tre categorie: Paramisha, Zoo Zoo e Rogia), proprio come Luffy. Shanks è senza dubbio una delle persone più importanti e vicine nella vita di Luffy. Descrivere la loro relazione in poche parole non è facile ma si può dire che Shanks sia l'idolo di Luffy, la persona che lui ammira e che un giorno vuole superare.

One Piece Film: Red, una foto

Inutile dire che Luffy e la sua ciurma di pirati hanno preso il nome dal cappello di paglia che indossa e porta sempre con sé, ma dietro quello che, all'apparenza, sembra solo un accessorio, si nascondono una grande storia d'amicizia e un doppio file rouge che lo lega in maniera particolare a questo personaggio misterioso con i capelli rossi fuoco. Quando Luffy era solo un bambino, Shanks era solito passare per Dawn Island e spesso si imbatteva nel ragazzo che, a tutti i costi, voleva entrare a far parte della sua ciurma. Proprio durante una delle sue visite, Luffy ingerì inconsapevolmente il Gom Gom, un Frutto del Diavolo che Shanks custodiva e che gli donò la capacità di diventare di gomma, privandolo della capacità di nuotare. In seguito al rapimento da parte di un bandito, Shanks riuscì a salvare la vita all'aspirante pirata dall'attacco in mare aperto di un Re del mare, ma per metterlo in salvo, perse il braccio sinistro. Nel giorno della partenza dei Pirati del Rosso, Luffy promise a Shanks che sarebbe diventato il re dei pirati e perciò quest'ultimo decise di regalargli il suo cappello di paglia, dicendogli che avrebbe dovuto restituirglielo una volta che il suo sogno si fosse realizzato. Da allora, Luffy è talmente affezionato al suo cappello da non lasciarlo toccare a nessuno, tranne che dai suoi compagni.