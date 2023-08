One Piece 1089, gli spoiler completi del capitolo: ritorno a Egghead

One Piece 1089 si svela finalmente negli spoiler completi dopo la settimana di pausa. Il mondo è in pena per la sorte di Garp, che ha preferito sacrificarsi per far scappare i suoi sottoposti. L'attesa maggiore, però, è per il ritorno a Egghead dove la ciurma dei Mugiwara si ritrova circondata.

Il capitolo 1089 comincia nel villaggio di Foosha. Woop Slap sta leggendo di Garp sul giornale ma è convinto che stia bene. Il figlio di Makino sorride quando vede la foto di Luffy. Sul Monte Corbo, nella base della famiglia Dadan, Curly Dadan dopo aver letto il giornale è in lacrime perchè in ansia per Garp e Luffy. Improvvisamente inizia un violento terremoto, a sei giorni di distanza dalla distruzione del Regno di Lulusia. Dove prima sorgeva il Regno ora nel mare c'è un'enorme voragine. La scossa viene sentita in tutto il mondo, a Wanokuni, a Kanokuni, a Water Seven, al quartier generale della Marina, a Mary Geoise (vediamo Imu), ai Promontori Gemelli (rivediamo Lovoon), a Impel Down, a Loguetown, nel Regno di Kamabakka. Il mare si innalza di un metro, molte isole vengono inghiottite. Al villaggio di Foosha Woop Slap sembra ora molto preoccupato, come i suoi concittadini, che guardano con apprensione la marea crescente.

Torniamo a Egghead, ormai circondata dalle navi della Marina. Kizaru distrugge un "sea beast weapon" di Vegapunk ma non lo considera neppure un vero attacco: l'Ammiraglio non vuole infatti causare all'isola troppi danni. Ordina poi a Sentomaru di arrendersi, lui rifiuta. In un breve flashback, il giovane Kizaru mostra il suo raggio a Vegapunk e a Sentomaru, che è solo un bambino.

In un dialogo tra i due, Sentomaru ricorda a Kizaru come Vegapunk (che chiama 'zio Punk') sia riuscito a sviluppare il laser dei Pacifista proprio facendo ricerche sul suo potere. Com'è ora possibile che proprio lui sia venuto a ucciderlo? Ma Kizaru deve obbedire agli ordini ricevuti e afferma di non poter far nulla per le accuse di 'ricerca sul Secolo di Vuoto' che sono state mosse a Sentomaru.

Intorno a Egghead ci sono ora schierate 100 navi da guerra della Marina, 9 viceammiragli (alcuni già visti nel capitolo 1078 oltre a Doberman e Doll), 30.000 soldati, oltre a Saint Saturn e Kizaru.

Il viceammiraglio Doberman entra nella stanza in cui Saint Saturn sta consumando il suo pasto per riportare la situazione generale. Saturn ordina a Doberman di affondare la nave dei ricercatori scappata dall'isola.

York intanto contatta Mary Geoise lamentando di essere vicina alla morte come gli altri Vegapunk. Anche Saint Saturn e Kizaru stanno ascoltanto la conversazione. Per i Gorousei lei è esattamente come tutti gli altri satelliti ma hanno riflettuto sul fatto che, dopo l'incidente di Lulusia, sarebbe più saggio tenerla in vita per aiutarli a produrre altre armi come 'Mother Flame' (dunque è stata York a inviare l'arma ai Gorousei). La centrale elettrica per produrle si trova a Eggehead. York è riuscita a strappare tre promesse ai Gorousei: nessuno le farà del male, nessuno distruggerà il laboratorio di ricerca, lei diventerà una Tenryuubito.

York chiede il lacrime di essere salvata da Luffy e dai suoi compagni: la Vegapunk sta facendo la chiamata con la spada di Zoro sul collo mentre Usopp sta usando il Den Den Mushi. Dall'altro capo del filo sono tutti scioccati: i Gorousei, Saturn e Kizaru erano convinti infatti che York avesse già sconfitto i pirati usando i Seraphim. Nel frattempo il resto dei Mugiwara, Bonney, Lucci e il vero dottor Vegapunk (con i bagagli già pronti) si stanno rilassando. Mentre Nami afferma di aver finalmente compreso la situazione, Bonney sottolinea come sia in atto un assedio. Luffy ha capito una sola cosa: devono usare York come scudo per scappare.

La prossima settimana è prevista una nuova pausa della rivista Jump, ma gli spoilerman avvisano che il capitolo potrebbe comunque uscire, in anticipo.