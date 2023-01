Netflix e K-Drama: quali serie coreane ci attendono nel 2023?

Anno nuovo, vita nuova, si usa dire... ma certe cose non cambieranno mai davvero, come la nostra passione per le belle storie. E di belle storie si parla molto spesso quando si tirano in ballo le k-drama di Netflix, servizio streaming che ormai da tempo ci sta proponendo serie di qualità con una certa regolarità, e promette di fare altrettanto anche nei prossimi mesi... anzi, sembra si sia messo già all'opera!

Cerchiamo allora di capire quali serie coreane in arrivo in questo 2023 sarebbero da tenere d'occhio secondo pubblico e critica, e quali catturano l'attenzione anche solo a partire da titolo e premessa.

I grandi ritorni

Prima di fare un tuffo nelle novità di Netflix, non si possono non menzionare i titoli che ci hanno accompagnato nei mesi passati e che si apprestano a fare il loro ritorno sullo schermo con dei nuovi episodi, che si tratti di Parte 2 o Stagione 2.

Alchemy of Souls: Light and Shadow

Ecco allora che diamo già il bentornato ad una serie che non è un Netflix Original, ma che da noi arriva proprio grazie al servizio streaming. Stiamo parlando di Alchemy of Souls, il fantasy tanto amato in patria con Jae-Wook Lee e Go Yoon-jung, che vede approdare già dal 21 gennaio sulla piattaforma il suo nuovo arco narrativo, Light and Shadow.

The Glory Parte 2

Il revenge drama con protagonista Song Hye-kyo, The Glory, ci dà appuntamento a marzo con la seconda parte della sua storia, di cui vi abbiamo parlato a fondo anche nella nostra recensione di The Glory Pt. 1. Come proseguirà la missione di Moon Dong-eun?

BTS: Yet To Come in Cinemas, il trailer del film concerto anticipa il ritorno dei BTS nelle sale

D.P.

Anche Jung Hae-in, uno degli interpreti più amati dai fan dei k-drama, si prepara a vestire nuovamente i panni di Ahn Joon-ho nella seconda stagione di D.P., la serie ambientata nel difficile contesto del servizio militare, e tratta di un argomento particolarmente spinoso: la diserzione.

Sweet Home

Impossibile dimenticarsi di Sweet Home, adattamento del popolare e omonimo webtoon sudcoreano edito in Italia da Star Comics, di cui attendiamo da tempo ormai di vedere il prosieguo in live-action. Le (dis)avventure di Cha Yun-soo non sono certo terminate!

Sweet Home, la recensione: la serie Netflix che ci trasporta in una Corea popolata da mostruose creature

Le novità da non perdere

È difficile stabilire a priori cosa avrà successo e cosa no, ma alcuni titoli portano con sé un sentimento d'attesa e anticipazione che si può gia intuire come, nel bene o nel male, faranno parlare di sé.

Black Knight

È una delle serie più chiacchierate fin dall'annuncio della sua produzione: Black Knight, adattamento del popolare webtoon Delivery Knight di Lee Yoon-gyun ci porterà avanti nel tempo, nel 2071, quando le persone avranno bisogno di maschere e respiratori per poter sopravvivere in un ambiente dall'aria fortemente inquinata... ma anche di "corrieri decisamente atipici", come recita la sinossi fornita da Netflix. Lo show con Song Seung-heon e Kim Woo-bin si prospetta uno dei più intriganti dell'anno, non trovate?

Celebrity

La nuova produzione targata Studio Dragon si avvarrà della regia di Kim Cheol-kyu (che abbiamo visto a Cannes con Mother) e della presenza della star di Sweet Home Park Gyu-young nei panni di Seo A-ri, giovane donna che, nel giro di pochissimo tempo, diventerà una celebrità e dovrà cercare di farsi valere in un mondo fatto di influencer, like e follower, dominato da "fama, ricchezza e potere". Le aspettative nei confronti di Celebrity sono già molto alte, ma verranno soddisfatte?

The Fabulous, la recensione della serie Netflix: l'Emily in Paris coreano

I Segugi

"Tre giovani audaci entrano nel settore dei prestiti di denaro per poter saldare un debito, e affrontano i ricchi e potenti che sfruttano i più deboli" leggiamo nella sinossi fornita da Netflix di Bloodhounds a.k.a. I Segugi, la nuova serie che vedrà tra i suoi protagonisti Woo Do-hwan di The King: Eternal Monarch e Lee Sang-yi di Hometown Cha-Cha-Cha, oltre Park Sung-woong e Huh Jun-ho di Snowdrop. Cosa ci riserverà questo k-drama carico di tensione?

Love to Hate You

Cosa accade quando una donna che odia perdere contro gli uomini e un uomo che prova una profonda sfiducia nelle donne si ritrovano a dover forzatamente passare del tempo insieme? Ce lo svela la nuova serie romantica Love to Hate You con Kim Ok-vin (Arthdal Chronicles) e Yoo Teo (The Window), molto attesa tra i fan dei k-drama, e in arrivo a febbraio.

Queenmaker

Le navigate attrici Kim Hee-ae e Moon So-ri collaborano per la prima volta in una serie Netflix per portare sullo schermo Queenmaker, il political drama che vede "un'esperta manager dei rischi di un potente gruppo aziendale entrare in politica per far eleggere a sindaca di Seoul una testarda avvocata per i diritti civili", come riporta la sinossi ufficiale.

Matrimonio e Desideri, la recensione: Le campane suonano a nozze, ma per chi?

Il tempo per noi

Amore e viaggi nel tempo caratterizzano Il Tempo per noi, la storia di una donna in lutto per il suo defunto amato, che tuttavia sembrerà ritrovare andando indietro nel 1998... ma sarà davvero lui, o si tratterà solo di una sconcertante somiglianza? Cosa sta davvero succedendo? Diretto da Kim Jin-won, Il tempo per noi vedrà tra le sue star Ahn Hyo-Seop, Jeon Yeo-been, Kang Hoon e fin dal suo annuncio, ha fatto parlare di sé per il fatto di riprendere il drama taiwanese Someday or One Day.

Song of the Bandits

Pronti a mettere piede in una spietata terra senza regole e leggi popolata da agguerriti banditi? Con Song of the Bandits sarà esattamente ciò che avverrà. La serie d'azione e avventura con Kim Nam-gil (Island) e Seohyun (Private Lives) ambientata negli anni 20 del '900, durante il tumultuoso periodo in cui il Giappone domina sulla Corea, vedrà al centro di tutto questo gruppo di persone che, per le più varie ragioni, finirà nell'anarchica terra di Gando. Non promette già benissimo?

Gli 80 migliori film da vedere su Netflix

Mask Girl

Chi non ha mai avuto complessi sul proprio aspetto fisico? Di certo ne ha la protagonista di Mask Girl, un'impiegata che ha deciso di affrontarli mettendo su una maschera, e apparendo in live-stream notturni che la faranno diventare una vera e propria celebrità (non pensate male!). Purtroppo, come spiega anche Netflix, "una serie di eventi funesti" le sconvolgerà la vita... Ma come al solito non è tutto o bianco o nero! Adattamento dell'omonimo webtoon di grande successo, Mask Girl ha tra i suoi protagonisti Go Hyun-jung e Nana, entrambe interpreti di Kim Mo-mi ma in differenti periodi temporali, e Ahn Jae-hong.

La creatura di Gyeongseong

"Nella cupa e triste primavera del 1945, due giovani cercano di salvarsi mentre affrontano alcuni mostri nati dall'avidità degli esseri umani" recita la tagline di La creatura di Gyeongseong, lo show che ci mostrerà un inedito team-up sullo schermo formato da Park Seo-jun (In the Soop) e Han So-hee (Nevertheless) in un'interessante "creature thriller", com'è stato definito anche dal Manila Bulletin. Cosa ci riserverà questa insolita storia scritta da Kang Eun K e diretta da Chung Dong-yoon?

Doona!

Dal regista di acclamate serie come Crash Landing on You e Romance is a Bonus Book Lee Jung-hyo arriva l'adattamento di un amato webtoon, The Girl Downstairs di Min Songa, Doona!. La serie seguirà le vicende di uno studente (Yang Se-jong)che si ritroverà a convivere cona una ex-idol k-pop (Suzy Bae, ex-membro del gruppo Miss A). C'è grande fermento per questo show, vista anche la popolarità dei suoi protagonisti, ma saprà far contenti gli spettatori?

Pluto Tv, arriva il canale K-Pop dedicato alla Korean Wave

Un raggio di sole al giorno

"Una giovane infermiera decisa a portare un raggio di sole nella vita dei suoi pazienti affronta il mondo della salute mentale e le diverse storie che lo riguardano" leggiamo nella sinossi di Un raggio di sole al giorno fornita direttamente da Netflix. Basato sul webtoon Morning Comes to Psychiatric Ward di Lee Ra-ha, lo show può vantare una regia d'eccezione con Lee JQ, il creatore della serie hit Non siamo più vivi, con un cast che include, tra gli altri, Park Bo-young, Yeon Woo-jin e Jang Dong-yoon.

Addio alla Terra

Attenzione, attenzione: asteroide in arrivo! Il pianeta è nel caos, mancano solo 200 giorni alla distruzione della Terra da parte di un asteroide... e Jin Se-kyung (interpretata da Ah Eun-jin) è "un'insegnante risoluta che farà di tutto per mettere al sicuro i suoi ex-studenti". Diretta da Kim Jin-min, Addio alla Terra prende ispirazione dal romanzo Shūmatsu no Fūru dell'autore nipponico Totaro Isaka.

Non siamo più vivi, la recensione: zombie, sangue e adrenalina nella serie coreana Netflix