BTS: Yet To Come in Cinemas, il trailer del film concerto anticipa il ritorno dei BTS nelle sale

I primi di febbraio vedremo tornare sul grande schermo i BTS con il film concerto BTS: Yet To Come in Cinemas, anticipato da un nuovo trailer.

Pronti per il ritorno dei BTS nelle sale con BTS: Yet To Come in Cinemas? Per prepararvi come si deve all'evento, gustatevi questo nuovissimo trailer che ci ricorda cosa vedremo sul grande schermo.

"Army, vi siamo mancati? A noi siete mancati tantissimo" sentiamo dire ai ragazzi nel trailer di BTS: Yet To Come In Cinema, la pellicola che ci permetterà di (ri)vivere le emozioni dello spettacolo di Busan che ha avuto luogo lo scorso ottobre.

Come riporta anche il sito ufficiale di The Space Cinema, infatti: "I BTS tornano al cinema dall'1 al 5 febbraio con 'BTS: Yet to come in Cinemas': il trionfale concerto di Busan editato e remixato per il grande schermo per un evento globale. L'eccezionale appuntamento presenta riprese con angolazioni ravvicinate e una visione completamente nuova dell'intero concerto. Il pubblico potrà vedere RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook esibirsi in canzoni di successo che abbracciano tutta la loro carriera, tra cui Dynamite, Butter e IDOL, oltre alla prima esibizione in concerto di Run BTS dall'ultimo album, Proof".

BTS: Yet To Come in Cinemas, la band coreana ci ricorda l'arrivo del concerto nelle sale con un videoannuncio

"Questo momento non durerà per sempre, ma avremo sempre un altro domani. Il miglior momento di sempre" concludono. Perché come recita il brano che dà il titolo al film concerto "il meglio deve ancora venire".