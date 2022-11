Pluto Tv, arriva il canale K-Pop dedicato alla Korean Wave

Gli idoli del K-POP arrivano su Pluto TV, il servizio digitale completamente gratuito di Paramount, e con loro, arriva una energia irrefrenabile per scatenarsi al ritmo dei più grandi successi della Korean Wave. Pluto TV K-POP è un canale interamente dedicato al fenomeno pop degli ultimi anni, per ballare sulle note delle canzoni più amate e cimentarsi con le coreografie più sceniche del proprio Bias.

I fan del Pop Coreano potranno godersi gratuitamente un mix di K-Music senza eguali, che raccoglie la migliore programmazione, le uscite più recenti e i concerti più entusiasmanti delle band K-Pop più famose al mondo come BTS, Blackpink, Seventeen o Itzy, e molte altre 24 ore al giorno tutti i giorni.

Sia per chi è già amante del genere sia per chi non vede l'ora di immergersi nella cultura pop coreana, Pluto TV K-Pop propone al suo pubblico playlist curate nei minimi dettagli con alcuni dei più grandi successi K-POP degli ultimi tempi come Dynamite e Life Goes On dei BTS e How You Like That delle Blackpink. Ma non è finita qui, sul canale saranno disponibili anche filmati esclusivi di concerti dal vivo con le performance più sorprendenti di gruppi e solisti, video musicali delle canzoni che ci hanno fatto ballare fino a notte fonda e interviste agli Idol più amati della scena.

La Korean Wave è qui, ed è inarrestabile: con un numero di fan in costante crescita ogni parte del mondo che ad oggi conta circa 89 milioni di appassionati sparsi in 113 diversi paesi, 16 milioni gli ascoltatori mensili su Spotify e un numero incalcolabile di concerti e i festival organizzati in vari continenti. Per non parlare del successo planetario degli Idol come i BTS, che hanno riunito circa 50.000 spettatori provenienti da tutto il mondo al Busan Asiad Main Stadium durante il loro concerto gratuito.