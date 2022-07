Matrimonio e Desideri, la recensione: Le campane suonano a nozze, ma per chi?

Matrimonio e desideri: una scena della serie

Che Netflix abbia una particolare affinità con le produzioni coreane non è certo un segreto, e se in passato un tale binomio poteva passare più in sordina, il successo internazionale di Squid Game ha sancito una volta per tutte il predominio del colosso dello streaming nel campo, e anche chi non è particolarmente informato sull'argomento adesso sa che se vuole vedere k-drama et similia, non c'è posto migliore dove cercare. E proprio in questi giorni, al già vasto catalogo di Netflix si va ad aggiungere un altro titolo che merita la vostra attenzione, e vi spieghiamo perché nella nostra recensione di Matrimonio e Desideri.

Cosa ci racconta

Amore, intrighi, tradimenti, stratagemmi e vendette sono solitamente elementi alla base di una qualsiasi serie drammatica che possa portare un titolo eloquente come Matrimonio e Desideri, ma come ve li propone il nuovo show di Netflix scritto da Lee Geun-Young e diretto da Kim Jung-Min (Amhaengeosa, Jo-seon chong-jab-i) non può non farvi fermare un attimo e pensare che forse val la pena premere sul tasto play e non distrarsi troppo dallo schermo in questo caso.

Argomenti del genere sono stati d'altronde affrontati da numerose produzioni di ogni paese (pensiamo, ad esempio, a Revenge di ABC Network o Le Ragazze del Centralino, di produzione spagnola), ed è comprensibile che non bastino a rendere accattivante una serie TV da otto episodi della durata di circa un'ora ciascuno. La domanda, infatti, è più che lecita: perché passare tempo a guardare questo show piuttosto che altro? La risposta, tuttavia, non è poi così difficile da trovare, e inizia a palesarsi fin dal primo episodio.

In Matrimonio e Desideri seguiamo le vicende di Seo Hye-seung (Kim Hee-seon), giovane vedova e madre di famiglia alla ricerca di giustizia (e vendetta) dopo che l'inganno di una donna, Jin Yoo-hee (Jeong Eu-Gene), ha avuto tragiche conseguenze, incluso il suicidio di suo marito. Tramite una nota agenzia matrimoniale coreana d'élite amministrata dalla ricca imprenditrice Choi Yoo-sun (Ji-Yeon Cha), che individui facoltosi sfruttano regolarmente per ottenere o mantenere posizioni di rilevo nella società grazie a unioni di convenienza, Seo Hye-seung si ritroverà faccia a faccia con la donna che le ha rovinato la vita, e questa volta non permetterà che la storia si ripeta.

Come ce lo racconta

Sebbene l'esposizione dei fatti richieda un grado leggermente maggiore d'attenzione da parte dello spettatore, considerati anche i frequenti flashback e qualche salto temporale, la serie si prefigge di non lasciarsi dietro nulla, andando a spiegare tutto ciò che è necessario per la trama e per l'approfondimento di un dato personaggio, e si prende i giusti tempi per farlo. Non si mette fretta e non la tira troppo per le lunghe, malgrado i più impazienti potrebbero non gradire l'andamento cadenzato che comunque richiede una narrazione intricata di questo tipo, specialmente una che pone tanta attenzione nel delineare i suoi personaggi, anche quelli di contorno come il politico arrivista Son Pil-young o la donna dietro il successo dell'uomo, Go Ae-ran.

I risvolti chiave della storia non aspirano probabilmente a essere tra i più inaspettati, poiché si fa tranquillamente ricorso ai vari cliché di genere, ma in più occasioni Matrimonio e desideri dimostra di saperli gestire senza troppa fatica - c'è poco, ad esempio, che la subdola Jin Yoo-hee non sia disposta a fare, con una cattiveria e indifferenza da fare invidia persino a Victoria Grayson - e lo show può contare, nella maggior parte dei casi, su solide interpretazioni (MVP assoluta della serie Ji-Yeon Cha).

Da un punto di vista produttivo, è piacevole constatare come non si sia lesinato sul budget, qualcosa di cui ci si rende presto conto, ma che appare ancor più evidente in determinate scene (come quella della festa in maschera), a partire dai costumi e dalle scenografie. Un'ultima menzione d'obbligo, infine, va all'utilizzo delle musiche, sempre perfettamente abbinate e di pari passo con la narrazione.