NCIS: Tony and Ziva, Michael Weatherly e Cote de Pablo: "Gli amici non possono sostituire la terapia"

Ci è voluto un decennio ma Michael Weatherly e Cote de Pablo sono tornati. Insieme. L'occasione è NCIS: Tony & Ziva, sesto spin-off del fortunato franchise CBS che per la prima volta non è semplicemente un derivato ambientato in qualche divisione della Marina Militare in giro per il mondo, ma riunisce due dei personaggi più amati. Li fa anche diventare fuggitivi, ingiustamente accusati di furto internazionale dall'Interpol.

La famiglia riunita

Una serie tra techo-thriller e workplace comedy, la stessa definizione dell'azienda di cyber security di Tony. Oppure una "romaction" (crasi di "romance" e "action"): un neologismo che de Pablo si è inventata durante la nostra intervista, quando il duo si è fermato a Roma a presentare la serie - in streaming su Paramount+ - durante il tour europeo. Li abbiamo (ri)trovati affascinati e divertiti, estremamente complici dopo tutti questi anni proprio come i loro personaggi. Tanto che lei non ha voluto il coordinatore dell'intimità propostole dalla produzione perché vede Weatherly come una seconda famiglia.

NCIS: Tony & Ziva: un ritorno "annunciato"

Questa serie è stata in sviluppo per anni prima di poter vedere la luce, ma i fan la richiedevano a gran voce fin dal rispettivo addio dei due personaggi nella serie madre. Se questo ritorno doveva avvenire, doveva essere con entrambi, ci dice de Pablo: non c'è Tony senza Ziva e non c'è Ziva senza Tony. E Watherly la incalza: "Sono stato in NCIS per due anni prima che Cote arrivasse e le cose sembrassero mettersi davvero al proprio posto. Per la scrittura, per l'intero concept, con l'arrivo della nuova direttrice Lauren Holly. E improvvisamente ho avuto questa certezza su ciò che stavo facendo. Lavorando con Sasha Alexander è meravigliosa, nelle prime due stagioni avevo trovato la mia dimensione. Quando lasciò lo serie, pensai 'Oh mio Dio, senza Kate, come andranno le cose?'".

Continua: "Ma Cote arrivò e sentii subito una connessione molto forte. Quando anche lei se ne andò, per i due anni successivi in cui sono rimasto nella serie da solo ero tipo 'Cavolo, non lo so'. Qualunque cosa fosse rimasta, la conservai pensando che forse sarebbe tornata. Emily Wickersham era lì alla scrivania di Cote e pensai 'È meravigliosa e straordinaria, ma penso che sia tempo di andarmene'. E così ho lasciato la serie, e gli autori ci ha fatto un regalo creando una figlia per Tony e Ziva. Cote è tornata nella serie nel 2019 e nel 2020, ma io non c'ero. E poi sono tornato io nel 2024 per l'episodio tributo a David McCallum, ma non c'era lei. In questo modo quando i fan ci avrebbero visti di nuovo insieme come Tony & Ziva, sarebbe stata la prima volta in assoluto. Lo volevamo entrambi. Non c'erano idee come 'Ziva, Assassina Ninja. Quest'autunno sulla CBS'" (ridono).

La comicità nello spin-off su Paramount+

Tony campione di ilarità in scena

C'è molta più comicità in questa serie rispetto all'NCIS originale. Forse la caratteristica più peculiare dello spin-off oltre ad unire romance e action. Ci dice Michael Weatherly: _"Ho sempre pensato che NCIS fosse una commedia. Penso che venga dai personaggi. Mi sono avvicinato al progetto come se Robin Williams, Steve Martin, o Jerry Lewis avessero in mano una pistola. Quindi per me la comedy è sempre stata al primo posto. E con Pauly Perrette, Abby, in laboratorio ci siamo sempre chiesti: come rendiamo questa scena divertente?

L'importanza della terapia nella serie e nella realtà

NCIS: Una foto della serie Paramount+

Questa serie è come una terapia di coppia per i due protagonisti nella loro fuga per scoprire la verità, lontani dalla figlia Tali e aiutati da alleati improbabili e sopra le righe. Quanto è importante la terapia, soprattutto oggi, nella realtà e nella vita di Tony & Ziva nel 2025? Ci dice Cote de Pablo: "Penso che la terapia nella vita reale sia molto importante. Penso che se ne hai bisogno, dovresti andate assolutamente avanti ed esplorarla. Perché a volte non stiamo bene e abbiamo bisogno di un piccolo aggiustamento da qualcuno che sia un professionista di fiducia. Uno dei miei migliori amici dice sempre 'Se hai un amico davvero buono, non hai bisogno di un terapista'. Ma io ho comunque uno psicologo (ride)".

Una sequenza ad alta tensione

Poi continua: "Detto questo, credo che il tema della terapia giochi un ruolo molto importante in NCIS: Tony & Ziva. Bisogna andare nel passato per esplorare il presente. Quindi si può vedere che Ziva, ad esempio, è attualmente in terapia e ha attraversato una sorta di percorso di guarigione. Ed è lì che la troviamo adesso, in una posizione forte, in grado di affrontare gli ostacoli. Penso che lei voglia abbracciare tutto questo insieme a Tony e convincerlo ad aprirsi anche lui. Entrare in contatto con la loro verità. Ma credo che il tema più importante dello spin-off sia la fiducia".

NCIS: Tony & Ziva: Cote de Pablo e Michael Weatherly posano a Roma di fronte al Colosseo

La rimbalza anche una volta Weatherly: "Tutti gli attori sono una specie di pseudo-psicologi perché quando stai indagando su un personaggio, devi sapere qual è la sua motivazione, devi capire da dove proviene, com'è stata la sua infanzia, quali sono i suoi limiti. Non solo perché lo dice la sceneggiatura ma perché è motivato da qualcosa di profondo e forse anche inconscio. Quindi penso che se sei un attore, sei in una specie di terapia fin dal tuo primo ruolo. Per il mondo in generale, viviamo in un tempo in cui TikTok, Instagram e i social possono dare una specie di pseudo-terapia, e non è una buona idea. Se hai intenzione di indagare te stesso, dovresti trovare qualcuno che possa aiutarti in quel percorso. Che sia un buon amico oppure un professionista di fiducia". Del resto Tony & Ziva sono anche migliori amici l'uno per l'altra.