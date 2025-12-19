NCIS: Tony & Ziva non avrà una stagione 2: la serie è stata cancellata

Lo show con star Michael Weatherly e Cote de Pablo non ha ottenuto la fiducia da parte di Paramount+ e la storia dei personaggi si è quindi conclusa.

La serie NCIS: Tony & Ziva è stata cancellata dopo una sola stagione: il progetto spinoff con star Michael Weatherly e Cote de Pablo non ha ottenuto il rinnovo da parte di Paramount+.

Il progetto si è quindi chiuso con la puntata andata in onda circa due mesi fa sugli schermi americani.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Michael Weatherly e Cote de Pablo, protagonisti della serie, hanno dichiarato in un comunicato: "Ci sentiamo incredibilmente fortunati nell'aver avuto la possibilità di interpretare ancora una volta questi personaggi per raccontare il nuovo capitolo della storia di Tony e Ziva".

NCIS: Tony & Ziva

I due attori hanno quindi sottolineato: "I nostri più profondi ringraziamenti sono rivolti al nostro straordinario cast, alla troupe, agli autori, ai registi e ai produttori, e ai nostri partner tra le fila di CBS Studios e Paramount+ che hanno aiutato a trasformare questo sogno in realtà".

I protagonisti della serie NCIS: Tony & Ziva hanno concluso il loro messaggio dichiarando: "Ma, più di ogni altra cosa, vogliamo ringraziare i fan di tutto il mondo che sono venuti con noi in questa avventura e hanno potuto finalmente vedere Tony e Ziva mentre trovavano il loro lieto fine".

Chi aveva realizzato lo show

Josh McNamara, che aveva svelato anche il finale alternativo ideato per la prima stagione, era lo showrunner del progetto spinoff che mostrava i due personaggi di nuovi insieme a Parigi, dove stavano crescendo insieme la figlia Tali.

La società di Tony subiva tuttavia un attacco che obbligava i due personaggi a compiere una fuga attraverso l'Europa, cercando di capire chi stava dando loro la caccia e obbligandoli a provare a fidarsi nuovamente uno dell'altra.

Tra i protagonisti della serie c'erano anche Amita Suman, Maximilian Osinski, Julian Ovenden, Nassima Benchicou, Lara Rossi, Isla Gie, Terence Maynard e James D'Arcy.