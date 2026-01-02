NCIS: Tony & Ziva, Michael Weatherly ringrazia i fan per la campagna per salvare la serie

L'attore ha voluto condividere un post sui social media per esprimere la propria gratitudine per il sostegno dimostrato dagli spettatori.

Una foto di Tony & Ziva
NOTIZIA di 02/01/2026

Michael Weatherly ha voluto ringraziare i fan di NCIS che si sono mobilitati nel tentativo di salvare Tony & Ziva, lo spinoff di cui è stato protagonista accanto a Cote De Pablo.
Paramount+, pochi giorni fa, ha annunciato la cancellazione della serie dopo una sola stagione, ma la decisione ha suscitato un po' di malumore tra i fedeli spettatori del franchise.

L'iniziativa dei fan per provare a salvare la serie

Sfruttando l'attenzione mediatica della sera di Capodanno, alcuni fan hanno acquistato uno spazio pubblicitario situato a un incrocio vicino a Times Square, sapendo che sarebbe stato inquadrato dalle tante telecamere e immortalato nei video e nelle foto di chi si trovava nella Grande Mela per festeggiare l'arrivo del 2026.

Sui social media era stato anticipato: "Al minuto 46 di ogni ora, per 24 ore, il cartellone 'Save Tony and Ziva' sarà mostrato per 30 secondi. Lo spazio pubblicitario è situato al 1619 Broadway, tra la 49esima e la 50esima strada".

Michael Weatherly ha quindi commentato l'impegno dei fan per dare una seconda chance a NCIS: Tony & Ziva dichiarando sui social: "Voglio semplicemente dire quanto questo mi abbia fatto sorridere e forse persino colpito i miei dotti lacrimali... Meraviglioso, e voglio dire un GIGANTESCO grazie a tutti e a tutte le persone coinvolte. Vi vedo. Vi apprezzo. Un grande bacio per il 2026".

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

La serie cancellata dopo una sola stagione aveva debuttato a settembre, ottenendo degli ottimi dati riguardanti le visualizzazioni, arrivando con soli quattro episodi a quota 6,8 milioni di ore viste ed entrando nella Top 10, stilata da Luminate, delle serie più viste in streaming nel periodo di tempo compreso tra il 5 e l'11 settembre.

Il team e il cast che avevano realizzato lo show

Josh McNamara era lo showrunner del progetto spinoff che mostrava i due personaggi di nuovi insieme a Parigi, dove stavano crescendo insieme la figlia Tali.
La società di Tony subiva tuttavia un attacco che obbligava i due personaggi a compiere una fuga attraverso l'Europa, cercando di capire chi stava dando loro la caccia e obbligandoli a provare a fidarsi nuovamente uno dell'altra.

Tra i protagonisti della serie c'erano anche Amita Suman, Maximilian Osinski, Julian Ovenden, Nassima Benchicou, Lara Rossi, Isla Gie, Terence Maynard e James D'Arcy.