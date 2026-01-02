NCIS: Tony & Ziva, Michael Weatherly ringrazia i fan per la campagna per salvare la serie

Michael Weatherly ha voluto ringraziare i fan di NCIS che si sono mobilitati nel tentativo di salvare Tony & Ziva, lo spinoff di cui è stato protagonista accanto a Cote De Pablo.

Paramount+, pochi giorni fa, ha annunciato la cancellazione della serie dopo una sola stagione, ma la decisione ha suscitato un po' di malumore tra i fedeli spettatori del franchise.

L'iniziativa dei fan per provare a salvare la serie

Sfruttando l'attenzione mediatica della sera di Capodanno, alcuni fan hanno acquistato uno spazio pubblicitario situato a un incrocio vicino a Times Square, sapendo che sarebbe stato inquadrato dalle tante telecamere e immortalato nei video e nelle foto di chi si trovava nella Grande Mela per festeggiare l'arrivo del 2026.

Sui social media era stato anticipato: "Al minuto 46 di ogni ora, per 24 ore, il cartellone 'Save Tony and Ziva' sarà mostrato per 30 secondi. Lo spazio pubblicitario è situato al 1619 Broadway, tra la 49esima e la 50esima strada".

Michael Weatherly ha quindi commentato l'impegno dei fan per dare una seconda chance a NCIS: Tony & Ziva dichiarando sui social: "Voglio semplicemente dire quanto questo mi abbia fatto sorridere e forse persino colpito i miei dotti lacrimali... Meraviglioso, e voglio dire un GIGANTESCO grazie a tutti e a tutte le persone coinvolte. Vi vedo. Vi apprezzo. Un grande bacio per il 2026".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La serie cancellata dopo una sola stagione aveva debuttato a settembre, ottenendo degli ottimi dati riguardanti le visualizzazioni, arrivando con soli quattro episodi a quota 6,8 milioni di ore viste ed entrando nella Top 10, stilata da Luminate, delle serie più viste in streaming nel periodo di tempo compreso tra il 5 e l'11 settembre.

Il team e il cast che avevano realizzato lo show

Josh McNamara era lo showrunner del progetto spinoff che mostrava i due personaggi di nuovi insieme a Parigi, dove stavano crescendo insieme la figlia Tali.

La società di Tony subiva tuttavia un attacco che obbligava i due personaggi a compiere una fuga attraverso l'Europa, cercando di capire chi stava dando loro la caccia e obbligandoli a provare a fidarsi nuovamente uno dell'altra.

Tra i protagonisti della serie c'erano anche Amita Suman, Maximilian Osinski, Julian Ovenden, Nassima Benchicou, Lara Rossi, Isla Gie, Terence Maynard e James D'Arcy.