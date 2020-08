20 migliori film comici recenti da vedere

Quali sono i migliori film comici recenti: da Le amiche della sposa a Smetto quando voglio, da Una notte da leoni 3 a Non è romantico?, ecco le pellicole più divertenti degli ultimi anni, per una visione all'insegna del buonumore.

Lui è tornato: Oliver Masucci circondato dalla stampa in una scena del film

Ridere fa bene alla salute. E, fin dai suoi esordi, il cinema ha avuto tra i suoi obiettivi primari quello di far divertire lo spettatore, regalandogli momenti di evasione dalla realtà davanti allo schermo. Dai tempi di Totò ai giorni nostri, la comicità ha assunto forme e sfumature differenti, declinandosi nei generi più disparati, dalla commedia alle pellicole sentimentali o d'azione.

Proprio perché di pellicole all'insegna della risata ce ne sono davvero tantissime e per tutti i gusti, abbiamo deciso di proporvene alcune delle più belle uscite negli ultimi anni. Aa Le amiche della sposa a Smetto quando voglio, da Una notte da leoni 3 a Non è romantico?, ecco i migliori film comici recenti da vedere assolutamente.

1. Eurovision Song Contest - La storia dei Fire Saga (2020)

Eurovision Song Contest: la storia dei Fire Saga, Will Ferrell e Rachel McAdams in una scena del film

Iniziamo la nostra lista dei più bei film comici degli ultimi anni con una pellicola del 2020 che vede protagonisti Will Ferrell, Rachel McAdams, Pierce Brosnan, Dan Stevens e Demi Lovato: Eurovision Song Contest - La storia dei Fire Saga. Ambientato in Islanda, il film segue le vicissitudini di Lars Erickssong (Ferrell) e Sigrit Ericksdottir (McAdams), due cantanti amici per la pelle che condividono un grande sogno: partecipare all'Eurovision insieme come Fire Saga. La pellicola, diretta da David Dobkin, è una divertente parodia che gioca sugli stereotipi di tutti i gruppi etnici, nessuno escluso.

2. Non sposate le mie figlie! (2014)

Non sposate le mie figlie!: Christian Clavier con Chantal Lauby, Elodie Fontan e Noom Diawara in una scena del film

Pellicola del 2014 per la regia di Philippe de Chauveron, Non sposate le mie figlie! racconta la storia di una famiglia cattolica ed estremamente conservatrice di Chinon (Francia), composta da Claude (Christian Clavier), Marie e le loro quatto figlie. I matrimoni delle tre maggiori con altrettanti immigrati di seconda generazione provocano non pochi grattacapi ai coniugi Verneuil, poco tolleranti verso il multiculturalismo. Sperano quindi, per la loro ultimogenita, un'unione con un ragazzo francese, cattolico e di buona famiglia. Ovviamente non sarà così.

3. Una notte da leoni 3 (2013)

Una notte da leoni 3: Ed Helms, Zach Galifianakis, Ken Jeong e Bradley Cooper in una scena del film

Terzo capitolo dell'amatissima serie cinematografica iniziata nel 2009, Una notte da leoni 3 vede i quattro amici di sempre risucchiati nuovamente in un abisso di perdizione e disavventure. Questa volta, Doug (Justin Bartha) viene rapito da uno squadrone di sicari facenti capo a Marshall (John Goodman); il gruppo criminale ha un conto in sospeso con il perfido Leslie Chow (Ken Jeong), evaso dal carcere di massima sicurezza nel quale era stato rinchiuso. Alan (Zach Galifianakis), Phil (Bradley Cooper) e Stu (Ed Helms) dovranno, quindi, trovare Chow e consegnarlo alla banda per poter salvare la vita all'amico.

4. Tre uomini e una pecora (2011)

Tre uomini e una pecora: i quattro 'leoni' insieme all'ariete Ramsy in una scena del film

Il londinese David (Xavier Samuel) e la turista australiana Mia (Laura Brent) si conoscono durante una vacanza sull'isola di Tuvalu e tra i due scocca subito la scintilla. Decisi a sposarsi al più presto, David invita i suoi migliori amici Luke (Tim Draxl), Graham (Kevin Bishop) e Tom (Kris Marshall) in Australia, dove si celebrerà il matrimonio nella tenuta di famiglia della ragazza. Nonostante l'iniziale scetticismo dei genitori di Mia, tutto sembra andare per il verso giusto; fino a quando non scompare dalla stalla Ramsey, un montone al quale il padre della sposa è molto legato. Tre uomini e una pecora è un film del 2011 per la regia di Stephan Elliott.

5. Sole a catinelle (2013)

Sole a catinelle: Checco Zalone in una scena col piccolo Robert Dancs

Volendoci spostare sulla produzione Made in Italy, se pensiamo di migliori film comici da vedere non possiamo certo non nominare Sole a catinelle, film del 2013 scritto e interpretato da Checco Zalone per la regia di Gennaro Nunziante. Quando il figlio Nicolò viene promosso con il massimo dei voti, Checco Zalone, emigrato dal sud e residente a Padova, si vede costretto a dover mantenere la promessa fatta tempo prima: regalare al ragazzo una vacanza estiva da sogno. Il problema è che l'uomo si ritrova senza un soldo e con un grosso debito da pagare.

6. La Missy sbagliata (2020)

La Missy sbagliata: una scena del film

Se siete alla ricerca di una commedia romantica che vi faccia letteralmente morire dalle risate, La Missy sbagliata è sicuramente il film che fa al caso vostro. Dopo un disastroso appuntamento al buio tra Tim, impiegato di successo ma sentimentalmente impacciato e Missy, una donna tanto esuberante quanto nevrotica, l'uomo decide di non volerla rivedere mai più. Il destino, però, si metterà in mezzo e i due si ritroveranno a trascorrere una vacanza insieme alle Hawaii, in occasione di un evento aziendale organizzato dal capo di Tim. Assolutamente irresistibile il duo comico formato dagli attori David Spade e Lauren Lapkus.

La Missy sbagliata: un momento del film

7. Jumanji - Benvenuti nella giungla (2017)

Jumanji - Benvenuti nella giungla: Karen Gillan, Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Nick Jonas in una scena del film

Quando la risata incontra il genere avventura ecco che nasce un film come Jumanji - Benvenuti nella giungla. Sequel del celebre film del 1995 con protagonisti Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan, la pellicola prende il via nel 1996, a un anno dalla conclusione degli eventi precedenti. Il gioco in scatola, questa volta, assume le sembianze di un videogioco per risultare più appetibile agli occhi di Alex, il suo nuovo proprietario. Come successo ad Alan Parrish prima di lui, una volta iniziata la partita, il ragazzo viene trascinato all'interno di un mondo pieno di insidie. Dieci anni più tardi, un gruppo di liceali riprende il gioco dove era stato interrotto.

8. The Lego Movie (2014)

Una scena di The Lego Movie

Chi ha detto che i film comici non possano essere anche in versione animata? The Lego Movie ci dimostra che anche i celebri personaggi di mattoncini sanno essere davvero esilaranti quando vengono animati in stop motion. In questo primo capitolo della saga seguiamo le vicissitudini di Emmet Mattonowski (doppiato in originale da Chris Pratt), un ordinario omino lego che lavora come operaio in un cantiere. Scambiato per un supereroe, Emmet dovrà riuscire a scongiurare una tremenda apocalisse pianificata da Lord Business.

9. Cattivi vicini (2014)

Neighbors: Seth Rogen e Rose Byrne portano a passeggio il loro bambino

Mac (Seth Rogen) e Kelly (Rose Byrne) sono una giovane coppia che, a causa della nascita della loro bambina, decidono di abbandonare il loro vecchio e festaiolo stile di vita. I problemi sorgono quando la sede di una confraternita nota per le sue feste oltraggiose, la Delta Psi Beta, viene trasferita proprio nella casa accanto allo loro. Cattivi vicini, pellicola del 2014 per la regia di Nicholas Stoller, ha anche un sequel: Cattivi vicini 2.

10. Smetto quando voglio - Masterclass (2017)

Smetto quando voglio - Masterclass: Edoardo Leo, Stefano Fresi, Pietro Sermonti, Libero De Rienzo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi e Lorenzo Lavia in un'immagine promozionale del film

Midquel del film del 2014 Smetto quando voglio, Smetto quando voglio - Masterclass vede Pietro Zini (Edoardo Leo) come unico elemento della banda finito in carcere, dopo essere stato ritenuto dai giudici il solo responsabile dei fatti avvenuti in precedenza. Tuttavia, in prigione Pietro ha trovato un lavoro come insegnante di scienze che lo gratifica e gli permette di mantenere il figlio in arrivo. Arriva quindi del tutto inaspettata la proposta dell'ispettrice Paola Colletti (Greta Scarano) di rimettere in piedi la banda per collaborare con la polizia nella lotta contro le Smart drugs.

11. Le amiche della sposa (2011)

Bridesmaid: una scena con Kristen Wiig e Maya Rudolph

La vita di Annie (Kristen Wiig) è un disastro; mollata dal fidanzato, con un progetto lavorativo fallito e senza soldi da parte, la donna si avvicina ai quaranta con ben poche prospettive di vita. Ciliegina sulla torta (nuziale): la sua migliore amica Lillian (Maya Rudolph) è in procinto di sposarsi con un ricco banchiere e le chiede di imbarcarsi nel non poco impegnativo compito di farle da damigella d'onore e organizzare il matrimonio. Annie accetta, senza sapere che la parte peggiore sarà l'incontro con le altre damigelle. Le amiche della sposa è un film del 2011 per la regia di Paul Feig.

Ellie Kemper, Melissa McCarthy e Wendi McLendon-Covey in una scena della commedia Le amiche della sposa

12. Murder Mistery (2020)

Murdery Mystery: una scena con Jennifer Aniston e Adam Sandler

Adam Sandler e Jennifer Aniston sono i protagonisti di Murder Mistery, spassosissima pellicola che, mixando sapientemente diversi generi, non smette mai di alternare suspense, sentimento e, ovviamente, risate. Nick e Audrey Spitz, un poliziotto di New York e la moglie parrucchiera, si concedono un viaggio in Europa per quella luna di miele che non sono mai riusciti a fare. Sul volo di andata, però, i due faranno la conoscenza di un uomo facoltoso che, invitandoli sullo yatch di famiglia, li trascinerà in una storia fatta di omicidi e segreti.

13. Zombieland: Doppio Colpo (2019)

Zombieland: Doppio colpo: Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin, Emma Stone in una scena del film

I film comici possono anche avere un'anima horror? Ovviamente sì ed è quello che accade nel recente Zombieland: Doppio colpo, sequel della pellicola del 2009 Benvenuti a Zombieland. In questo secondo capitolo ritroviamo Columbus (Jesse Eisenberg), Tallahassee (Woody Harrelson), Wichita (Emma Stone) e Little Rock (Abigail Breslin), ormai espertissimi nel riconoscere le varie specie di zombie. I quattro vivono, come una vera famiglia, nella ormai abbandonata Casa Bianca; ma un giorno, a causa di un diverbio, Little Rock scappa e i tre dovranno riuscire a trovarla prima che sia troppo tardi.

14. Come ammazzare il capo...e vivere felici (2011)

Jason Bateman, Charlie Day e Jason Sudeikis in Come ammazzare il capo... e vivere felici!

Pellicola del 2011 per la regia di Seth Gordon, Come ammazzare il capo...e vivere felici fa dell'umorismo nero la sua chiave di forza, raccontando ciò che a molte persone è balenato in mente almeno una volta nella vita. Protagonisti delle vicende sono tre amici, Nick (Jason Bateman), Dale (Charlie DayCharlie Day) e Kurt (Jason Sudeikis) che condividono lo stesso problema: un cattivo rapporto con i rispettivi capi. Decidono, allora, di adottare una soluzione estrema e di cercare il modo di ucciderli tutti e tre.

15. Supercondriaco - Ridere fa bene alla salute (2014)

Supercondriaco - Ridere fa bene alla salute: Dany Boon con Kad Merad e Judith El Zein in una scena

Romain Faubert (Dany Boon), un quarantenne di Parigi, soffre di una grave forma di ipocondria; per questo, il suo unico e vero amico è Dimitri Zvenka (Kad Merad), suo medico di base da vent'anni. Convinto che l'unico modo per superare le sue fobie sia trascorrere del tempo con persone che soffrono veramente, il Dott. Zvenka porta Romain a fare volontariato presso un centro di accoglienza per profughi provenienti dal l'immaginario Tcherkistan. Qui, però, Romain viene scambiato per un leader della resistenza al regime militare e questo darà il via a una serie di disavventure assolutamente anti-igieniche. Supercondriaco - Ridere fa bene alla salute è un film del 2014 diretto dallo stesso Dany Boon.

16. Non è romantico? (2019)

Non è romantico?: Rebel Wilson, Adam Devine in una scena

L'incubo peggiore per una persona estremamente cinica e disillusa? Trovarsi catapultata all'interno di una sdolcinata commedia romantica. Questo è quello che succede nel film Non è romantico? a Natalie (Rebel Wilson), una giovane architetta convinta di non aver bisogno dell'amore. Dopo aver subito un'aggressione in strada ed essere svenuta, Natalie si risveglia in un mondo completamente nuovo e disgustosamente romantico, fatto di stacchetti musicali e profumo di fiori; ma anche di un capo che la apprezza e di uomini che finalmente la considerano.

Non è romantico?: Rebel Wilson e Liam Hemsworth in una scena

17. Ma cosa ci dice il cervello (2019)

Ma cosa ci dice il cervello: Paola Cortellesi in una scena del film

Giovanna Salvatori (Paola Cortellesi) è un'agente segreto sotto copertura nonché impiegata presso il Ministero dell'economia e delle finanze e madre single. Durante una cena di rimpatriata con gli ex compagni di scuola, Giovanna scopre che molti di loro hanno dei grossi problemi sul lavoro, a causa di colleghi prepotenti e clienti maleducati. La donna decide, allora, di utilizzare le tecnologie di cui dispone grazie alla sua professione e di vendicare i suoi amici. Ma cosa ci dice il cervello è una pellicola del 2019 per la regia di Riccardo Milani.

18. Jexi (2019)

Jexi: una scena del film con Adam Devine

Questa pellicola del 2019 diretta da Jon Lucas e Scott Moore rappresenta una denuncia in chiave ironica della moderna dipendenza da telefoni cellulari. Phil (Adam DeVine) lavora per un sito web ed è letteralmente ossessionato dal cellulare, che reputa più importante di qualsiasi cosa. Dopo essersi recato in un centro assistenza per acquistarne uno nuovo, però, l'uomo viene catapultato in un vero e proprio incubo tecnologico: l'assistente vocale del telefono, Jexi, prende possesso della sua vita, cercando di distogliere Phil dalle sue cattive abitudini.

19. Libera Uscita (2011)

Jason Sudeikis e Owen Wilson, protagonisti del film Hall Pass

Owen Wilson e Jason Sudeikis sono i protagonisti di questo divertente film del 2011 per la regia di Bobby Farrelly e Peter Farrelly. Rick e Fred sono due amici, rispettivamente sposati con Maggie (Jenna Fischer) e Grace (Christina Applegate). Rendendosi conto della dello loro insoddisfazione e dei loro rimpianti per i bei tempi andati, le due donne decidono di concedere a Rick e Fred una Libera Uscita, una settimana fuori dal matrimonio in cui tutto è permesso. I due uomini accettano ma ovviamente le cose non andranno come sperato.

20. Lui è tornato (2015)

Lui è tornato: Oliver Masucci steso a terra da una pallonata in una scena del film

Concludiamo la nostra lista dei migliori film comici recenti con la pellicola perfetta per trascorrere un paio d'ore all'insegna del buonumore. Il 23 ottobre 2014 Adolf Hitler (Oliver Masucci) si risveglia improvvisamente nella Berlino del ventunesimo secolo, senza alcun ricordo di quanto accaduto dopo il 1945. Inizialmente disorientato e confuso, il Führer trova riparo in casa di un edicolante che lo ospita per qualche giorno. Conosce, così, Fabian Sawatzki, un aspirante regista che vede nella figura di Hitler del grande potenziale come attore comico. Lui è tornato, pellicola del 2015 diretta da David Wnendt e tratta dall'omonimo bestseller di Timur Vermes, regala un'esilarante ritratto dell'epoca moderna attraverso una prospettiva nazista.